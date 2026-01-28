歡迎回來

18歲男子誤信Threads「免費送羽毛球拍」貼文 被騙近5萬港元
理財智慧

18歲男子誤信Threads「免費送羽毛球拍」貼文 被騙近5萬港元

騙局大拆解
騙局大拆解
TEXT:Katty WuPHOTO:Facebook@CyberDefender 守網者

　　近年騙案數字不斷攀升，而騙徒手法千變萬化，有時真的防不勝防，不過，最簡單的避免中招的方法，就是「便宜莫貪」！最近經常在社交平台見到「免費送」、「免費攞」的貼文，其實邊有咁大隻蛤乸隨街跳？絕大部分都是騙徒的新招數！過去一星期，警方接報至少274宗相關網購騙案，大家要小心啊！

 

　　上星期在Threads見到一篇貼文，內容是：「有冇人要羽毛球拍㗎？店鋪關咗，賣唔出，免費送俾有需要嘅人。」還有多張羽毛球拍及店舖的照片。貼文中沒有提及任何關於店舖的資訊，但有不少人留言表示想要或想知地址，但美女頭像的樓主亦堅持回覆「私我」（私訊我），手法極似騙徒！

 

　　過去一星期，警方接報至少274宗相關網購騙案，當中與Threads社交平台相關案件超過41宗，其損失金額超過135萬港元。

 

　　日前有一名18歲男子，見到上述Threads貼文，以為有羽毛球拍免費送出，私訊該陌生網友後，對方稱會經7-11便利店收貨，但要求他先上一個假冒便利店的釣魚網站作認證帳戶。其後，他再根據對方指示，分兩次轉賬至對方個人戶口，直至他收到銀行通知被過數，始知被騙，總共損失接近5萬港元。

 

　　守網者提醒大家，無論大家使用任何社交平台，就算對方稱免費送出貨品，一旦要求到不知名網站輸入個人銀行資料或轉賬作認證，十居其九是假！如有懷疑，除了向官方機構查詢外，亦可在守網者網站（https://CyberDefender.hk）用「防騙視伏器」或手機版「防騙視伏App」，輸入可疑網址／平台帳戶／電郵／電話等，check下有無伏！

 

18歲男子誤信Threads「免費送羽毛球拍」貼文 被騙近5萬港元

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 

Tags:#騙案#Threads#理財智慧#熱話#理財#騙徒#防騙視伏App#防騙視伏器#守網者#免費羽毛球拍#免費送騙案#Threads騙案
投票區

巴士安全帶新例正式實施
558
|
6

你認為新例對提升乘車安全有多大幫助？

非常大
30%
有一定幫助
12%
幫助不大
20%
幾乎無幫助
37%
無意見
1%
投票期：2026-01-26 ~ 2026-02-26
