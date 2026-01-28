歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
出海銷售策略｜澳洲產品需求上升，從選品到支付的全鏈路攻略
數碼創科

出海銷售策略｜澳洲產品需求上升，從選品到支付的全鏈路攻略

跨境營商戰略
Rebecca Wong
跨境營商戰略

　　在全球品牌出海版圖中，澳洲常被視為「體量有限、節奏偏慢」的市場，但近幾年，這一判斷正在發生變化。在通脹高企、消費回歸理性的背景下，澳洲市場對價格合理、品質穩定、服務可預期的產品需求持續上升，也讓中國品牌迎來一個更可執行、風險更可控的出海窗口。真正的難點並不在於「要不要進澳洲」，而在於——是否具備一條從選品、管道、物流到支付都能跑通的完整鏈路。

 

出海銷售策略 │ 澳洲對產品需求上升，勿錯過機遇！從選品到支付的全鏈路攻略

 

選品：不是「甚麼好賣」，而是「甚麼能長期賣」

 

　　澳洲消費者的選品邏輯，與價格敏感型市場存在明顯差異。

　　他們並不追逐極端低價，而更關注產品是否耐用、安全、符合使用習慣。

　　從當前市場回饋來看，更具潛力的品類通常具備以下特徵：

　　高頻剛需、替代成本低，如食品、日用消費品、家居用品

　　功能明確、不過度包裝，強調「解決問題」而非概念堆砌

　　價格區間清晰，避免與高端品牌正面硬碰
　　

　　換言之，澳洲市場更適合「長期穩定型選品」，而非依賴短期爆款的打法。

 

出海銷售策略 │ 澳洲對產品需求上升，勿錯過機遇！從選品到支付的全鏈路攻略

 

管道：平台只是入口，信任才是核心

 

　　不少品牌進入澳洲市場時，第一反應是布局 Amazon Australia 等主流電商平台。但實際操作中，單一平台並不足以支撐品牌長期增長。

 

　　更成熟的路徑，往往是多管道並行：

  • 電商平台承擔規模與曝光
  • 線下零售與社區管道建立信任與複購
  • 內容平台完成前端種草與認知教育

 

　　尤其在華人及亞裔消費群體中，內容平台與社區推薦對決策影響顯著。

　　在澳洲，「先被看到，再被驗證」，往往比「先賣出去」更重要。

 

出海銷售策略 │ 澳洲對產品需求上升，勿錯過機遇！從選品到支付的全鏈路攻略

 

物流：不是快不快，而是穩不穩

 

　　澳洲地廣人稀，物流成本高、距離長，這使得物流策略成為影響複購率的關鍵變數。

 

常見模式包括：

  • 跨境直郵：適合測試期與高附加值產品
  • 海外倉備貨：兼顧時效與成本，適合穩定走量
  • 本地分銷體系：用於進入商超與連鎖零售

 

　　對澳洲消費者而言，明確的配送周期與可預期的售後回應，往往比極致速度更重要。一旦體驗不穩定，品牌信任度將迅速下降。

 

出海銷售策略 │ 澳洲對產品需求上升，勿錯過機遇！從選品到支付的全鏈路攻略

 

支付：決定成交率的「最後一公里」

 

　　支付環節常被視為技術問題，但在澳洲，它直接影響轉化率。

 

　　除信用卡外，以下支付方式正在快速普及：

 

  • 本地即時轉賬（如 PayID）
  • 數字錢包（Apple Pay、Google Pay）
  • 「先買後付」服務（Afterpay、Zip）

 

　　尤其是Afterpay，在年輕消費群體中的使用率持續提升。是否支持分期支付，往往直接影響客單價與下單決策。支付體驗的本質，並非「能否收款」，而是是否降低了消費者的心理負擔。

 

出海銷售策略 │ 澳洲對產品需求上升，勿錯過機遇！從選品到支付的全鏈路攻略

 

全鏈路思維，決定能否真正落地

 

　　回到本質，澳洲市場並不是一個靠「單點突破」就能跑通的市場。選品、管道、物流與支付之間高度聯動，任何一環失衡，都會放大成本與風險。

 

　　這對具備供應鏈能力、產品穩定性與系統化運營能力的中國品牌而言，構成了一個清晰而現實的出海窗口。作為深耕澳洲市場的服務機構，紅萌出海長期布局本地零售、電商、物流、支付與華人及主流消費管道網路，正在協助中國品牌將「進入澳洲」從概念層面的試水，轉化為可落地、可複製、可持續增長的全鏈路實踐。真正決定成敗的，不是是否進入澳洲市場，而是是否擁有一條跑得通的出海鏈路。

 

出海銷售策略 │ 澳洲對產品需求上升，勿錯過機遇！從選品到支付的全鏈路攻略

 

Tags:#澳洲#跨境營銷#銷售策略#出海營銷#中國品牌#選品#管道#物流#支付
Add a comment ...Add a comment ...
海外營銷策略｜不止於跳板：掘金加拿大，打開北美跨境新藍海
更多跨境營商戰略文章
海外營銷策略｜不止於跳板：掘金加拿大，打開北美跨境新藍海

投票區

巴拿馬裁定長和港口合同違憲
165
|
1

你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？

77%
不會
22%
無意見
1%
投票期：2026-02-02 ~ 2026-03-02
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處