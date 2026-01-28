歡迎回來

譚仔三哥優惠︱特濃茄湯牛肉豆卜丸米線套餐$52＋ App積分換雞胸軟骨小食
美食情報
美食優惠

譚仔三哥優惠︱特濃茄湯牛肉豆卜丸米線套餐$52＋ App積分換雞胸軟骨小食

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:譚仔三哥

　　譚仔三哥新推抵食套餐，如果你係番茄湯底fans更加一定要試，全新「特濃茄湯米線 配 嫩滑牛面肉‧肉餡豆卜丸」湯底更濃，加入嫩滑牛面肉及肉餡豆卜丸，配料同樣升級，期間限定小食「蒜辣雞胸軟骨」及「清新手打香檸綠茶」特飲亦新登場。App會員專享米線套餐優惠，只需$52 包飲品，亦可使用積分兌換期間限定小食。

 

　　三哥將原有的番茄湯全面升級成「特濃茄湯」，湯底質感更濃厚，啖啖掛汁。米線特別配搭嫩滑牛面肉，肉質細嫩肉味濃，肉餡豆卜丸釀滿豬肉及雞肉餡，牛肉、豬肉及雞肉一碗一次過品嘗，大滿足！除基本配料芽菜、韭菜及腐皮外，更加入芫茜及金菇，「特濃茄湯」辣度預設不辣，三粉可按個人喜好自由加辣，亦可額外加配最多2款食材。

 

譚仔三哥優惠︱特濃茄湯牛肉豆卜丸米線套餐$52＋ App積分換雞胸軟骨小食

特濃茄湯米線 配 嫩滑牛面肉．肉餡豆卜丸$45

 

　　小食都有新口味登場，蒜辣雞胸軟骨配以三哥秘製靈魂醬汁調味，辣勁過癮，蒜香突出，辣度為5小辣。辛辣過後，再飲一口清新手打香檸綠茶爽呀，香水檸檬經姐姐即場手打後香氣逼人，配上茉莉綠茶解辣透心涼！

 

譚仔三哥優惠︱特濃茄湯牛肉豆卜丸米線套餐$52＋ App積分換雞胸軟骨小食

蒜辣雞胸軟骨   $14

 

譚仔三哥優惠︱特濃茄湯牛肉豆卜丸米線套餐$52＋ App積分換雞胸軟骨小食

清新手打香檸綠茶  $21（加配價：$14）

 

　　想試新口味，點嗌先最抵？三哥App會員可享限定套餐優惠，只需$52即可享用1碗期間限定米線及1杯凍或熱飲；同時，App會員亦可使用500分積分兌換蒜辣雞胸軟骨1份，數量有限，先到先得。此外，1月28日的至抵辛期三更會推出「凡惠顧任何米線，即可加$5歎清新手打香檸綠茶1杯」優惠券。優惠券派發只限於上一個工作天23:59前完成登記之會員。

 

譚仔三哥優惠︱特濃茄湯牛肉豆卜丸米線套餐$52＋ App積分換雞胸軟骨小食

譚仔三哥優惠︱特濃茄湯牛肉豆卜丸米線套餐$52＋ App積分換雞胸軟骨小食

譚仔三哥優惠︱特濃茄湯牛肉豆卜丸米線套餐$52＋ App積分換雞胸軟骨小食

 

Tags:#美食情報#美食優惠#譚仔三哥#Hot Deals
