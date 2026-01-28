「英國奧斯卡」BAFTA入圍名單｜里奧勒度再與Timothée Chalamet爭男主角，《一戰再戰》14項提名最多

被喻為「英國奧斯卡」的《第79屆英國影視藝術文化學院電影頒獎禮》（BAFTA）剛公布入圍名單，由多位影帝演出的電影《一戰再戰》（One Battle After Another）獲14項最多提名，男主角里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）入圍角逐最佳男主角，再度與「甜茶」Timothée Chalamet拗手瓜。而辛潘（Sean Penn）同樣憑此戲入圍角逐最佳男配角，成為今屆大熱。

Read more：第31屆評論家選擇獎賽果：「甜茶」Timothée Chalamet摘影帝，里安納度《一戰再戰》奪最佳影片

《第79屆英國影視藝術文化學院電影頒獎禮》（BAFTA）公布了今年各個電影獎項的入圍名單，頒獎禮將於2月23日舉行。今屆由里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）主演的電影《一戰再戰》（One Battle After Another）獲14項最多的提名，男主角里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）繼金球獎、奧斯卡之後再度入圍「最佳男主角」。

今年里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）遇上勁敵「甜茶」Timothée Chalamet，在早前數個電影頒禮上交鋒卻戰敗，「甜茶」Timothée Chalamet憑《Marty Supreme》（台譯：橫衝直闖）分別在金球獎、第31屆評論家選擇獎等贏得影帝寶座。

2026年金球獎當晚情況。

最佳女主角方面，則是奧斯卡翻版，《哈姆尼特》（Hamnet）的女主角愛爾蘭女星Jessie Buckley成為今屆大熱，同時力戰露絲拜恩（Rose Byrne）《If I Had Legs I’d Kick You》、Renate Reinsve《情感的價值》及愛瑪史東（Emma Stone）《暴蜂尼亞》（Bugonia）。

《一戰再戰》氣勢大勇，在多個頒獎禮上獲獎，今次於BAFTA中有14項提名，戲中4位影星Chase Infiniti、班尼斯奧迪多路（Benicio Del Toro）、辛潘（Sean Penn）以及Teyana Taylor同時入圍角逐多個獎項。至於《罪人們》亦緊隨其後，獲得13項提名。《哈姆尼特》（Hamnet）與《Marty Supreme》則各獲得11項提名。

BAFTA部分提名名單：

最佳電影：

《Hamnet》 （哈姆尼特）

《Marty Supreme》 （橫衝直闖）

《Sentimental Value》 （情感的價值）

《Sinners》 （罪人們）

《One Battle After Another》 （一戰再戰）

最佳男主角：

Timothée Chalamet （添麥菲查洛美）《Marty Supreme》

Leonardo DiCaprio（里奧勒度狄卡比奧）《One Battle After Another》

Jesse Plemons《Bugonia》 （暴蜂尼亞）

Ethan Green Hawke（伊凡鶴基）《Blue Moon》 （藍月）

Michael B. Jordan《Sinners》 （罪人們）

Robert Aramayo 《I Swear》

最佳女主角：

Jessie Buckley 《Hamnet》 （哈姆尼特）

Mary Rose Byrne《If I Had Legs I’d Kick You》

Chase Infiniti《One Battle After Another》 （一戰再戰）

Renate Reinsve《Sentimental Value》 （情感的價值）

愛瑪史東《Bugonia》 （暴蜂尼亞）

姬赫遜《Song Sung Blue》 （藍色情歌）

最佳男配角：

Benicio del Toro（班尼斯奧迪多路）《One Battle After Another》 （一戰再戰）

Paul Mescal 《Hamnet》 （哈姆尼特）

辛潘《One Battle After Another》 （一戰再戰）

Stellan Skarsgård《Sentimental Value》 （情感的價值）

Jacob Elordi《Frankenstein》 （科學怪人）

Peter Mullan 《I Swear》

最佳女配角：

嘉莉慕萊根《The Ballad Of Wallis Island》

Wunmi Mosaku 《Sinners》 （罪人們）

Inga Ibsdotter Lilleaas《Sentimental Value》 （情感的價值）

Emily Watson 《Hamnet》 （哈姆尼特）

Teyana Taylor《One Battle After Another》 （一戰再戰）

Odessa A’zion 《Marty Supreme》 （橫衝直闖）

最佳導演：

保羅湯馬士安德遜《One Battle After Another》 （一戰再戰）

Ryan Coogler《Sinners》 （罪人們）

Joachim Trier《Sentimental Value》 （情感的價值）

趙婷《Hamnet》 （哈姆尼特）

Josh Safdie《Marty Supreme》 （橫衝直闖）

Yorgos Lanthimos 《Bugonia》 （暴蜂尼亞）

最佳英國電影：

《28 Years Later 》 （28年）

《The Ballad Of Wallis Island》

《BJ單身日記：我為仔狂》

《去死吧，我的愛》

《H Is For Hawk》

《Hamnet》 （哈姆尼特）

《I Swear》

《Mr. Burton》

《Pillion》

《史提夫校長》

最佳非英語電影：

《純屬伊朗意外》 （法國）

《The Secret Agent》（巴西）

《情感的價值》（挪威）

《末世狂沙》 （西班牙）

《加沙女孩的聲音》（突尼西亞）

最佳動畫：

《外星奇遇記》

《愛美麗的奇幻漫遊》

《優獸大都會2》