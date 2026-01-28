從達沃斯思索新舊秩序的含糊性

加拿大總理卡尼在達沃斯2026年世界經濟論壇上的演說，贏得出席者罕有地為他站立鼓掌，輿論一片叫好，他立即爆紅，躍升為懷有遠大視野的世界級領袖。他主要宣布以美國為首的舊有「基於規則的國際秩序」已死亡，呼籲中等強國在強權競逐的新時代下，必須團結起來建立新合作架構，走出「戰略自主」的第三條路。世界以至美國西方盟友現正被壓於特朗普的強權之下，卡尼這次演說自然引起很大的共鳴，被視為能挺著腰骨批判美國霸權的勇敢行為，並帶出新舊秩序的討論。

明顯地，卡尼非常懷緬「基於規則的國際秩序」，即二戰後所建立的秩序，但走到今天，卻遇上特朗普的「狂流」，把一切都毁掉，一去不復返。看來特朗普企圖搞垮舊秩序，建立以「美國優先」的新秩序，各國要臣服於他，為美國利益服務，這就是特朗普要向世界展開的新時代，當然能否成功則是另一回事。事實上，他上任一年以來的所作所為，已令到不少盟友吃不消，包括原是孖生兄弟的加拿大。

卡尼呼籲中等強國團結起來建立新合作架構，走出「戰略自主」之路。(AP)

不過，今次卡尼提出的第三條道路，也不是甚麼新鮮概念，這使人想到上世紀50年代在印尼萬隆舉行的亞非會議，與會者不也是要在美蘇冷戰格局中走出一條不結盟的第三條道路嗎？再近一點，1989年東歐共產倒台後掀起一場波瀾壯闊的資本主義全球化運動，也有不少現在稱之為「全球南方」的國家人民卻對此進行批判，推動另類全球化，大呼「另一個世界是可能的」。為甚麼？正正是不滿所謂「基於規則的國際秩序」。

所謂「基於規則的國際秩序」，乃是指二戰後以美國為首的西方國家建立並倡導各國遵守國際法、條約及普遍價值（如民主、人權）的國際治理體系。其核心在於透過多邊機制（如聯合國、IMF）維護世界和平與秩序，但常被批評帶有雙重標準或為美國霸權服務，而且不一定能規範美國干預弱國的行為，從拉丁美洲、非洲到中東等地區，無論在政治、經濟和軍事上，處處皆見美國干預的後遺症。只不過，資本主義全球化也曾的確為世界帶來表面的經濟榮景，以及相對穩定和平的國際局勢，儘管當中有極其不公不義的情況。

特朗普批評北約盟國參與美國領導的戰爭時表現不力 (AP)

卡尼在演說中亦點出了舊秩序的毛病，但在他的論述裏卻又似乎瑕不掩瑜。特朗普批評北約盟國參與美國領導的戰爭時表現不力甚至軟弱無能，包括阿富汗之戰，「或者去這個那個地方，她們的確派了一些，但她們一直待在後方，遠離前線」。卡尼對此作出回應，指加國在911事件甫發生後，是立刻啟動黃絲帶行動的首個盟國，調集空軍支援救援，加拿大消防員幾乎立即趕往曼哈頓；此外，在美國向阿富汗開打的當天，加國亦隨即派出四萬軍隊與美國和其他北約盟國並肩作戰，多年來一直站在前線，導致158名加軍犧牲，上千名加軍受傷，其中有30名加軍受美國加許獎牌。

卡尼又說，這顯示出加拿大過去一直與美國共同分享及維護人權、自由等價值。他的一番話反映著他對舊有秩序的典型西方視角，他並未有抛棄這個視角，自然沒有批判由美國為舊秩序所加上的一件華麗外衣，因為在舊有秩序裏，美國和西方盟友同桌進餐。今次特朗普卻一反過去規則，連西方盟友也想整頓，弄得卡尼緊張地警告說，若不堅持守在餐桌上，大家便可能在菜單裏。

特朗普成立「和平委員會」，目的是以強權控制世界。(AP)

無論是舊秩序還是特朗普企圖開啟的新秩序，雖然規則有變，但是本質不變，只是後者再不需要以民主自由人權編織成的華麗外衣，轉而再不怕以粗暴的森林法則來控制世界，特朗普針對加沙重建所成立的「和平委員會」便是新時代裏一個很好的例子，以赤裸裸的權力代替冠冕堂皇的價值。