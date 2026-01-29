歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

13
三月
葵青劇院｜風車草劇團 Mastercard呈獻：《默契》 The Perfect Teamwork 葵青劇院｜風車草劇團 Mastercard呈獻：《默契》 The Perfect Teamwork
文化藝術 劇場
葵青劇院｜風車草劇團 Mastercard呈獻：《默契》 The Perfect Teamwork
推介度：
13/03/2026 - 21/03/2026
07
二月
紅磡香港體育館｜中信銀行（國際）呈獻《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》 紅磡香港體育館｜中信銀行（國際）呈獻《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》
大型盛事 音樂會
紅磡香港體育館｜中信銀行（國際）呈獻《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN C...
推介度：
07/02/2026 - 08/02/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
成交逾3600億
股市動向

成交逾3600億

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　本欄昨文（28日）謂今天（29日）會談出口退稅對電池業影響，但鑑於昨天恒指升近700點，成交逾3600億元，故先談這次急升的原因和後續，電池一項要押後多一日才講，如沒有突發事件才講。

 

　　明天（30日）講紅利ETF，搵多啲，應是大家所盼。

 

　　港股昨天的急升，是在預期中。技術走勢上，昨日已指出恒指可望28000點，昨天已近，估計3月前應有望上見30000點或之上。合了筆者1月5日文：「2026丙午。赤馬紅羊。黑三月」的走勢預期（圖一）。

 

　　昨文：「人仔升值對AH股影響」指出美元貶值，人仔升值，對AH股是有正面影響，受益行業，亦已列出。十分慶幸特朗普一句他不關心近日美元的下跌，即是容許美元跌，便為筆者文站台，打垮美元，促使昨日港股的勁升，至於為何是昨日才爆升，應是信特朗普的話啩，無論如何，如讀者有依昨文所列出的受利好影響的行業來入貨，應有斬獲。

 

大戶資金又買甚麼賣甚麼？

 

　　披露的南向資金成交股中，騰訊控股(00700)、泡泡瑪特(09992)、長飛光纖(06869)分別獲淨買入12.09億、7.34億、2.98億元；盈富基金(02800)、阿里巴巴(09988)、紫金礦業(02899)分別遭淨賣出23.17億、9.45億、8.54億元。

 

　　巨靈數據顯示，1月28日北向資金共成交3757.66億元人民幣，佔兩市總成交額的12.67%。

 

　　紫金礦業(滬:601899)、兆易創新(滬:603986)、瀾起科技(滬:688008)位列滬股通成交前三，成交額分別為42.38億、22.7億、20.47億元人民幣。

 

　　寧德時代(深:300750)、陽光電源(深:300274)、中際旭創(深:300308)位列深股通成交前三，成交額分別為58.28億、34.92億、32.5億元人民幣。

 

　　上述受大戶追捧的股票，有幾多隻是你所不熟悉的。一朝天子一朝臣，在新時代裏，要認識多些甚麼是時代性的前進股才好。

 

成交逾3600億

成交逾3600億

成交逾3600億

成交逾3600億

成交逾3600億

成交逾3600億

成交逾3600億

成交逾3600億

成交逾3600億

成交逾3600億

成交逾3600億

成交逾3600億

成交逾3600億

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#香港股市#恒生指數#股票#成交量#技術分析#美元#人民幣#特朗普#騰訊控股#泡泡瑪特#紫金礦業#寧德時代#北向通和南向通
Add a comment ...Add a comment ...
這次A牛不一樣
更多政政經經文章
這次A牛不一樣

投票區

巴士安全帶新例正式實施
644
|
6

你認為新例對提升乘車安全有多大幫助？

非常大
27%
有一定幫助
13%
幫助不大
20%
幾乎無幫助
39%
無意見
1%
投票期：2026-01-26 ~ 2026-02-26
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處