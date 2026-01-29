本欄昨文（28日）謂今天（29日）會談出口退稅對電池業影響，但鑑於昨天恒指升近700點，成交逾3600億元，故先談這次急升的原因和後續，電池一項要押後多一日才講，如沒有突發事件才講。

明天（30日）講紅利ETF，搵多啲，應是大家所盼。

港股昨天的急升，是在預期中。技術走勢上，昨日已指出恒指可望28000點，昨天已近，估計3月前應有望上見30000點或之上。合了筆者1月5日文：「2026丙午。赤馬紅羊。黑三月」的走勢預期（圖一）。

昨文：「人仔升值對AH股影響」指出美元貶值，人仔升值，對AH股是有正面影響，受益行業，亦已列出。十分慶幸特朗普一句他不關心近日美元的下跌，即是容許美元跌，便為筆者文站台，打垮美元，促使昨日港股的勁升，至於為何是昨日才爆升，應是信特朗普的話啩，無論如何，如讀者有依昨文所列出的受利好影響的行業來入貨，應有斬獲。

大戶資金又買甚麼賣甚麼？

披露的南向資金成交股中，騰訊控股(00700)、泡泡瑪特(09992)、長飛光纖(06869)分別獲淨買入12.09億、7.34億、2.98億元；盈富基金(02800)、阿里巴巴(09988)、紫金礦業(02899)分別遭淨賣出23.17億、9.45億、8.54億元。

巨靈數據顯示，1月28日北向資金共成交3757.66億元人民幣，佔兩市總成交額的12.67%。

紫金礦業(滬:601899)、兆易創新(滬:603986)、瀾起科技(滬:688008)位列滬股通成交前三，成交額分別為42.38億、22.7億、20.47億元人民幣。

寧德時代(深:300750)、陽光電源(深:300274)、中際旭創(深:300308)位列深股通成交前三，成交額分別為58.28億、34.92億、32.5億元人民幣。

上述受大戶追捧的股票，有幾多隻是你所不熟悉的。一朝天子一朝臣，在新時代裏，要認識多些甚麼是時代性的前進股才好。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）