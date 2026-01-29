歡迎回來

盧海鵬演唱會驚喜「沈殿霞」重現舞台，戚美珍獻唱掀高潮
娛樂新聞

盧海鵬演唱會驚喜「沈殿霞」重現舞台，戚美珍獻唱掀高潮

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　盧海鵬日前（27日）於尖沙咀文化中心舉行《盧海鵬鳴金收咪演唱會》，84歲的他仍然體魄強健完成約3小時表演，除了唱歌還展示「扮嘢」能力，於演唱會上「重現」已故開心果沈殿霞，還有黃日華、苗僑偉、戚美珍等人擔任表演嘉賓，戚美珍開金口獻唱梅艷芳歌曲，技驚四座帶給觀眾驚喜。

 

Read more：83歲盧海鵬明年開演唱會，自誇每日堅持跑步，糖尿指數回復正常

 

　　盧海鵬舉行演唱會當日，後台星光熠熠，除了一班演出嘉賓一早來到現場綵排及準備外，周潤發也於下午到達場地打氣。周潤發準備由後門進入會場前卻發生一段小插曲，有遊客竟然誤把他當成盧海鵬。周潤發輕輕帶過話題，隨後更跟眾人合照。

 

盧海鵬演唱會令「沈殿霞」重現，戚美珍獻唱兩曲掀高潮

盧海鵬演唱會令「沈殿霞」重現，戚美珍獻唱兩曲掀高潮

 

　　演唱會上胡楓、石修、夏雨、尹光、苑瓊丹、吳浣儀、曾偉明等人都到來睇演出，葉振棠、黃日華、苗僑偉、 戚美珍、安德尊、賈思樂、吳麗珠、蘇姍、張武孝、李麗霞等任表演嘉賓。

 

盧海鵬演唱會令「沈殿霞」重現，戚美珍獻唱兩曲掀高潮

盧海鵬演唱會令「沈殿霞」重現，戚美珍獻唱兩曲掀高潮

 

　　主角盧海鵬唱出《小李飛刀》和《邊個話我儍》揭開序幕，之後跟其他表演嘉賓合唱，由流行曲到粵曲。他曾在節目中扮演不同歌手配上搞笑改編歌詞演出，成為一代經典。今次於演唱會上，他再度獻唱《幾許瘋語》、《激光中》和《黑的午夜》，跟台下觀眾說當日拍《激光中》MV，能跟原唱羅文的版本一模一樣感覺非常得意。

 

　　而盧海鵬扮演不同藝人當中，以扮肥姐沈殿霞最為肖為妙，於演唱會壓軸環節表演《碧海狂僧》，更以肥姐的身份「重現」舞台，還憶述了他倆之間的往事，勾起觀眾無限回憶。

 

盧海鵬演唱會令「沈殿霞」重現，戚美珍獻唱兩曲掀高潮

盧海鵬演唱會令「沈殿霞」重現，戚美珍獻唱兩曲掀高潮

 

　　另一個經典場面，盧海鵬跟賈思樂、戚美珍合體，重演《歡樂金宵》內搞笑短劇「蝦仔爹哋」，戚美珍讚「老爺」盧海鵬比以前更年輕，他笑言自己84歲了，每天堅持做運動：「會去跑步，總之就會跑一個鐘頭之內啦！」戚美珍大爆他6年來每日至少跑半小時，台下觀眾聽到也拍掌鼓勵。

 

盧海鵬演唱會令「沈殿霞」重現，戚美珍獻唱兩曲掀高潮

 

　　戚美珍亦為演唱會帶來另一驚喜，她罕有地在公眾場合獻唱，大開金口唱了《夢伴》和《冰山大火》兩首梅艷芳的經典歌曲，表現出眾，又唱又跳揮灑自如。

