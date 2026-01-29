歡迎回來

情人節優惠︱美心蛋糕早鳥83折＋$99換購香皂花，A-1 Bakery網購蛋糕送優惠券
美食情報
美食優惠

情人節優惠︱美心蛋糕早鳥83折＋$99換購香皂花，A-1 Bakery網購蛋糕送優惠券

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:美心、A-1 Bakery

　　準備好為情人送上甜蜜驚喜未？早買情人節蛋糕有著數，今年美心西餅推出全新 Hug & Kisses 情人節蛋糕系列，甜蜜小熊士多啤梨蛋糕、麻糬BB戀人蛋糕走可愛風，還有結合花束造型與蛋糕的瑰麗花語，早鳥預訂享最低83 折優惠。A-1 Bakery更推出網購限定的熱情黑魅蛋糕，生朱古力配襯玫瑰朱古力裝飾高貴大方，即日起網購情人節蛋糕系列更送優惠券。

 

　　美心西餅全新 Hug & Kisses 情人節蛋糕系列共有三款，甜蜜小熊士多啤梨配雜果忌廉，蛋糕頂的水晶球內藏可愛小熊，可取出變成掛飾，一物二用。瑰麗花語以莓果啫喱配士多啤梨吉士忌廉，花束造型結合花與蛋糕，而麻糬BB戀人可愛取勝，一拉士多啤梨麻糬小姐和朱古力麻糬紳士化身擁抱親吻姿勢，拍片打卡滿分，而且草莓與朱古力麻糬軟糯煙韌，甜甜蜜蜜！

 

情人節優惠︱美心蛋糕早鳥83折＋ $99香皂花換購，A-1 Bakery網購蛋糕送優惠券


 

　　凡於1 月 28 日起至 2 月 13 日Eatizen 會員於門市預訂情人節蛋糕可享 83 折早鳥優惠；非會員於網店或門市預訂亦可享有 88 折早鳥優惠。 凡購買任何蛋糕，可加 $99 換購「Sweet Pink 香皂花」，儀式感滿滿同時實用性強。

 

情人節優惠︱美心蛋糕早鳥83折＋ $99香皂花換購，A-1 Bakery網購蛋糕送優惠券

甜蜜小熊6吋 約1磅價錢 $248 | Eatizen會員價9折 $223.2
 

情人節優惠︱美心蛋糕早鳥83折＋ $99香皂花換購，A-1 Bakery網購蛋糕送優惠券

瑰麗花語 4.5吋 約0.8磅價錢 $178 | Eatizen會員價9折 $160.2
 

情人節優惠︱美心蛋糕早鳥83折＋ $99香皂花換購，A-1 Bakery網購蛋糕送優惠券

麻糬BB戀人約0.8磅 價錢 $178 | Eatizen會員價9折 $160.2

 

訂購https://www.maximscakes.com.hk/tc/category/HotPicks

 

A-1 Bakery網購蛋糕送優惠券

 

　　情人喜歡玫瑰花又是朱古力控，可考慮A-1 Bakery情人節蛋糕，其中網購限定的熱情黑魅，蛋糕頂層以生朱古力配襯玫瑰朱古力裝飾，與外層朱古力淋面互相呼應，夾層的朱古力海綿蛋糕搭配雲呢拿布丁忌廉，底部再加入芒果熱情果啫喱，酸甜清新。
網店即日起優先開放預訂情人節蛋糕，限時賞 A-1 Bakery HK$10電子優惠券，A-1 VIP紅卡及銀卡會員再可享額外折扣優惠。情人節蛋糕最早2月1日可到 A-1 Bakery 門市取貨，限定商品數量有限，預購額滿或售完即止。
 
 

情人節優惠︱美心蛋糕早鳥83折＋ $99香皂花換購，A-1 Bakery網購蛋糕送優惠券

 

情人節優惠︱美心蛋糕早鳥83折＋ $99香皂花換購，A-1 Bakery網購蛋糕送優惠券

網購限定熱情黑魅 （朱古力芒果熱情果慕絲蛋糕） $308

 

　　除此之外，朱古力lover亦可揀玫瑰絮語 （紅桑子朱古力慕絲撻），比利時朱古力慕絲與海綿蛋糕層層交替，同時亦加入紅桑子果肉，中間朱古力海綿蛋糕與底層的紅桑子朱古力慕絲及朱古力曲奇碎的酥脆感，多重口感有驚喜！緋紅眷戀 （紅寶石朱古力忌廉蛋糕）則以紅寶石朱古力忌廉吸引你注目，中層的軟滑忌廉與朱古力海綿蛋糕層層相間，口感輕盈又香濃。
 

情人節優惠︱美心蛋糕早鳥83折＋ $99香皂花換購，A-1 Bakery網購蛋糕送優惠券

玫瑰絮語 （紅桑子朱古力慕絲撻） $258
 

情人節優惠︱美心蛋糕早鳥83折＋ $99香皂花換購，A-1 Bakery網購蛋糕送優惠券

緋紅眷戀 （紅寶石朱古力忌廉蛋糕） $168

 

網購 https://clickandcollect.a-1bakery.com.hk/zh_HK/

 

Tags:#美食情報#美食#美食優惠#情人節2026#蛋糕#美心#A-1 Bakery
投票區

巴士安全帶新例正式實施
646
|
6

你認為新例對提升乘車安全有多大幫助？

非常大
27%
有一定幫助
13%
幫助不大
20%
幾乎無幫助
39%
無意見
1%
投票期：2026-01-26 ~ 2026-02-26
最新
人氣
