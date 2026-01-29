DALLOYAU情人節限定4道菜晚餐$568＋限量版開心果朱古力＋心形朱古力粉紅蛋糕

法國菜＋蛋糕＋朱古力這條情人節慶祝公式，大概應該錯不了，亦解決不少情人於佳節的煩惱。DALLOYAU法式餐廳將於情人節正日（2月14日）提供4道菜情人節套餐，品嘗多款經典法式美饌。如果想添加更多小心意及驚喜，可以訂購打卡放閃最啱的巨型心形朱古力蛋糕，以及限量版開心果脆朱古力，絡對方一個難忘的情人節。

位於金鐘太古廣場的DALLOYAU法式餐廳，裝潢高雅別緻，瀰漫著浪漫的巴黎氛圍。餐廳於情人節正日（2月14日）提供情人節套餐，獻上多款經典法式美饌，包括醇厚豐潤的干邑龍蝦湯、香嫩多汁的法國芭芭拉鴨胸，以及風味迷人的經典橙酒煮班戟，是與摯愛慶祝情人節的理想地點。

情人節4道菜晚餐每位$568+10%

品牌亦推出一系列情人節限定精緻蛋糕，「心心相印」蛋糕頂層以精緻巨形心形朱古力和可食用的玫瑰花瓣點綴，造型搶眼，絕對是焦點所在，打卡放閃一流。蛋糕既有士多啤梨的清甜，又有橙花的優雅香氣，鬆軟的粉紅雲呢拿海綿蛋糕包裹著酸甜紅莓果蓉，配以橙花杏仁忌廉， 甜而不膩。



心心相印 $298

DALLOYAU的劇院蛋糕好出名，趁情人節買個限定「紅桑子零陵香豆」口味劇院蛋糕開心share，蛋糕共八層結構，每層均細緻纖薄，融入香濃的紅桑子零陵香豆朱古力醬、幼滑紅桑子牛油忌廉及柔潤的粉紅杏仁海綿蛋糕，並綴以瑰麗心形朱古力裝飾，為你藉著蛋糕傳遞愛意。



戀人歌劇$298

朱古力是情人節不可或缺的小心意，情人節限量版甜心朱古力禮盒由 DALLOYAU 與米芝蓮二星餐廳Arbor主廚 Eric Räty 聯手研創，打開禮盒是心形DA CHOCO 開心果脆朱古力，並伴以兩顆紫羅蘭黑莓精品手工朱古力。每顆皆嚴選頂級原料新鮮製作，絕無添加防腐劑，禮盒售完即止。



甜心朱古力禮盒$288

DALLOYAU法式餐廳情人節4道菜晚餐

日期︰2月14日

價錢︰每位$568+10%

地址：金鐘太古廣場L3層325B號舖

電話：3185 8391

零售分店詳情：https://dalloyau.hk/