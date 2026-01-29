歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

「金」時不同往日，點都要買嚿金看門口？
財富管理 女子愛財

「金」時不同往日，點都要買嚿金看門口？
夢境與現實交錯——今敏經典作品重返大銀幕！《千年女優》、《東...
Art & Living

夢境與現實交錯——今敏經典作品重返大銀幕！《千年女優》、《東...
致癌飲食警示|常吃1類食物鼻咽癌風險高7倍，醫生揭存活期僅6...
醫學通識 健康解「迷」

致癌飲食警示|常吃1類食物鼻咽癌風險高7倍，醫生揭存活期僅6...
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
DALLOYAU情人節限定4道菜晚餐$568＋限量版開心果朱古力＋心形朱古力粉紅蛋糕
美食情報

DALLOYAU情人節限定4道菜晚餐$568＋限量版開心果朱古力＋心形朱古力粉紅蛋糕

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:DALLOYAU

　　法國菜＋蛋糕＋朱古力這條情人節慶祝公式，大概應該錯不了，亦解決不少情人於佳節的煩惱。DALLOYAU法式餐廳將於情人節正日（2月14日）提供4道菜情人節套餐，品嘗多款經典法式美饌。如果想添加更多小心意及驚喜，可以訂購打卡放閃最啱的巨型心形朱古力蛋糕，以及限量版開心果脆朱古力，絡對方一個難忘的情人節。

 

DALLOYAU情人節限定｜4道菜晚餐$568＋限量版開心果朱古力＋心形朱古力粉紅蛋糕

 

　　位於金鐘太古廣場的DALLOYAU法式餐廳，裝潢高雅別緻，瀰漫著浪漫的巴黎氛圍。餐廳於情人節正日（2月14日）提供情人節套餐，獻上多款經典法式美饌，包括醇厚豐潤的干邑龍蝦湯、香嫩多汁的法國芭芭拉鴨胸，以及風味迷人的經典橙酒煮班戟，是與摯愛慶祝情人節的理想地點。

 

DALLOYAU情人節限定｜4道菜晚餐$568＋限量版開心果朱古力＋心形朱古力粉紅蛋糕

DALLOYAU情人節限定｜4道菜晚餐$568＋限量版開心果朱古力＋心形朱古力粉紅蛋糕

DALLOYAU情人節限定｜4道菜晚餐$568＋限量版開心果朱古力＋心形朱古力粉紅蛋糕

情人節4道菜晚餐每位$568+10%

 

　　品牌亦推出一系列情人節限定精緻蛋糕，「心心相印」蛋糕頂層以精緻巨形心形朱古力和可食用的玫瑰花瓣點綴，造型搶眼，絕對是焦點所在，打卡放閃一流。蛋糕既有士多啤梨的清甜，又有橙花的優雅香氣，鬆軟的粉紅雲呢拿海綿蛋糕包裹著酸甜紅莓果蓉，配以橙花杏仁忌廉， 甜而不膩。
 

DALLOYAU情人節限定｜4道菜晚餐$568＋限量版開心果朱古力＋心形朱古力粉紅蛋糕

心心相印 $298

 

　　DALLOYAU的劇院蛋糕好出名，趁情人節買個限定「紅桑子零陵香豆」口味劇院蛋糕開心share，蛋糕共八層結構，每層均細緻纖薄，融入香濃的紅桑子零陵香豆朱古力醬、幼滑紅桑子牛油忌廉及柔潤的粉紅杏仁海綿蛋糕，並綴以瑰麗心形朱古力裝飾，為你藉著蛋糕傳遞愛意。
 

DALLOYAU情人節限定｜4道菜晚餐$568＋限量版開心果朱古力＋心形朱古力粉紅蛋糕

戀人歌劇$298

 

　　朱古力是情人節不可或缺的小心意，情人節限量版甜心朱古力禮盒由 DALLOYAU 與米芝蓮二星餐廳Arbor主廚 Eric Räty 聯手研創，打開禮盒是心形DA CHOCO 開心果脆朱古力，並伴以兩顆紫羅蘭黑莓精品手工朱古力。每顆皆嚴選頂級原料新鮮製作，絕無添加防腐劑，禮盒售完即止。
 

DALLOYAU情人節限定｜4道菜晚餐$568＋限量版開心果朱古力＋心形朱古力粉紅蛋糕

甜心朱古力禮盒$288

 

DALLOYAU法式餐廳情人節4道菜晚餐

日期︰2月14日

價錢︰每位$568+10%

地址：金鐘太古廣場L3層325B號舖

電話：3185 8391

零售分店詳情：https://dalloyau.hk/ 

 

Tags:#情人節2026#美食情報#蛋糕#DALLOYAU#美食
Add a comment ...Add a comment ...
Häagen-Dazs新春優惠｜$88甜品杯三球雪糕＋送$50禮券，新春禮券88折送利是封
更多搵食地圖文章
Häagen-Dazs新春優惠｜$88甜品杯三球雪糕＋送$50禮券，新春禮券88折送利是封

投票區

巴士安全帶新例正式實施
729
|
6

你認為新例對提升乘車安全有多大幫助？

非常大
24%
有一定幫助
14%
幫助不大
21%
幾乎無幫助
40%
無意見
1%
投票期：2026-01-26 ~ 2026-02-26
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處