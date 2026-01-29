歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

23
一月
香港演藝學院｜林日曦年度癲喪喜劇《大反枱日》 香港演藝學院｜林日曦年度癲喪喜劇《大反枱日》
文化藝術 劇場
香港演藝學院｜林日曦年度癲喪喜劇《大反枱日》
推介度：
23/01/2026 - 08/02/2026
29
一月
灣仔利東街｜利東街新春呈獻「燈海桃林賀新歲」 逾800盞金紅華燈高掛寄寓鴻運當頭　桃花開運庭院祈願幸福美滿 灣仔利東街｜利東街新春呈獻「燈海桃林賀新歲」 逾800盞金紅華燈高掛寄寓鴻運當頭　桃花開運庭院祈願幸福美滿
大型盛事 節慶活動
灣仔利東街｜利東街新春呈獻「燈海桃林賀新歲」 逾800盞金紅華燈高掛寄寓鴻運當頭　桃花開運庭院祈願幸...
推介度：
29/01/2026 - 15/03/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
溫傑星期四｜聯儲局議息聲明有冇啟示？｜標指7000點部署｜比比贈你黃金ETF淘金攻略！
股市動向
理財智慧

溫傑星期四｜聯儲局議息聲明有冇啟示？｜標指7000點部署｜比比贈你黃金ETF淘金攻略！

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：香港股票分析師協會理事　溫傑

 

　　標指衝破7000點後如何部署？聯儲局暫停減息對美股有何衝擊？面對波動，黃金ETF的話， 該選3081、3170，還是7299槓桿放大金價回報？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/Lw-o2P-WYII

 

►把時間軸拉到01:12開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

Tags:#hot talk 1點鐘#港股#香港股票#恒指#恒生指數#美股#香港股票分析師協會#溫傑​#紫金礦業#02899#價值黃金#03081#恒生黃金ETF#03170#FL二南方黃金#07299#恒隆地產#00101#美團#03690#中聯通#00762#恒瑞醫藥#01276#美光科技#嗶哩嗶哩#09626
Add a comment ...Add a comment ...
1周部署 | 李偉傑：港股要突破27000水平 需要更多利好催化劑 | 可留意板塊輪動 機械人股睇高一線 ！
更多市場最熱點文章
1周部署 | 李偉傑：港股要突破27000水平 需要更多利好催化劑 | 可留意板塊輪動 機械人股睇高一線 ！

投票區

巴士安全帶新例正式實施
721
|
6

你認為新例對提升乘車安全有多大幫助？

非常大
24%
有一定幫助
14%
幫助不大
21%
幾乎無幫助
40%
無意見
1%
投票期：2026-01-26 ~ 2026-02-26
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處