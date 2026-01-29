Carousell最新調查發現：超過4成香港用戶購買二手物品時 憂慮墮入騙局

Carousell近期進行了一項關於購買二手物品的調查，發現超過4成香港用戶憂慮墮入騙局，特別是高價的物品。有見近年二手精品腕錶市場持續擴張，消費者對於具收藏及投資價值的精品腕錶展現強勁需求。不少腕錶愛好者於二手市場覓得心頭好時，亦因擔心手錶真偽而卻步。為解決消費者長期以來對於線上購買精品腕錶的各種擔憂，Carousell香港近日推出最新「Certified Luxury Watches 認證精品腕錶」服務。

Carousell香港市場發言人Angel Koh表示，Carousell於香港的普及率相當高，每5位香港人便有一位是其用戶，因此最近完成一項市場調查，關於用戶在Carousell平台上購買二手精品時的體驗：「數據發現高達31%受訪者擔心購買二手物品時遇到冒牌貨，更有44%用戶表示憂慮詐騙風險而不會貿然於平台上購買高價格的物品。Carousell為正視用戶回饋及意見，立即針對問題全面開發解決方案，以進一步完善平台的交易環境，由於二手精品腕錶需求常年高漲，全新推出的『Certified Luxury Watches 認證精品腕錶』正是平台一大突破，並期望精品腕錶收得成效，並逐步推展相同服務至其他類別上，令Carousell的Certified認證服務成為未來二手精品交易的新標準。」

Carousell香港憑借平台的獨特優勢，實現「線上引流 + 線下驗證」的交易模式。數據顯示，「Certified Luxury Watches 認證精品腕錶」服務推出一周，用戶向合作商家查詢量上升200%。有別於其他二手精品腕錶交易平台，Carousell特別聚焦「合作商家驗證」，透過嚴格審核挑選信譽質素兼備的可靠商家，當中評估標準包括：

● 經由香港稅務局（IRD）進行商業登記，並設有實體店，買家可親身到訪完成交易。

● 維持平台4.5或以上評分

● 沒有誤導性聲明或欺詐刊登記錄

● 獲知識產權署（IPD）授予「正版正貨承諾」自願性計劃認證

● 遵循Carousell的檢驗清單與季度審查，以確保持續符合規定

通過審核後的合作商家將獲頒「Certified Luxury Watches」專屬徽章，並在平台獲得「Certified」專屬頁面中優先展示產品。用戶只需打開Carousell APP或網頁版，搜尋心儀腕錶時將會出現全新「Certified Luxury Watches」專屬頁面。獲得「Certified Luxury Watches 認證精品腕錶」的合作商家所發售的腕錶均通過嚴謹審核，涵蓋4大精品腕錶專業驗證準則，確保產品品質得到最佳保證，令消費者信心大增，安心選購各款名錶。

1. 齊全配件及證明文件

盒子、小冊子、吊牌、保修卡、鏈節及配件均根據型號及年份進行核實。

2. 序號及參考編號

錶殼、錶鏈、錶扣及保修卡上的編號均會檢查，以確保與生產時期一致。

3. 實物及微觀檢驗

仔細檢查腕錶重量、錶殼修飾、邊緣、錶冠及錶管、刻字、鏡面、錶盤、指針、錶圈及機芯修飾 — 細節無遺。

4. 機芯及防水功能

機芯及自動盤均經仔細檢查，並測試計時準確度及防水性能。