特朗普續瘋狂，美禮崩樂壞內亂頻

特朗普(Donald Trump)的美國到處撩是鬥非，表面看來威風八面，實則內外交困，若不改弦易轍，終會頹然倒下。

美國以平等自由立國，250年前的《獨立宣言》充滿光輝。「我們認為下列真理不證自明：人人生而平等，造物者賦予其若干不可剝奪的權利，包括生命權、自由權和追求幸福的權利。」我年輕時讀到這宣言，十分感動，連忙把其《憲法》及《聯邦人文集》也啃了下來。

狂人撩是鬥非，美陷內外交困

今年是美國建國250周年，再對照其政府行為，哪裏還有《宣言》的精神？到處打仗殺人，視性命如草芥，哪有生命權？不同人絕不平等。露宿者佔據大城市，他們又如何追求幸福？

對外關係上，美國在新時代重拾帝國主義遺風，可稱之為新帝國主義。擄走別人的總統後，要在委內瑞拉重設大使館，並打算派中情局人員進駐，看看可否提高控制委國的概率。

特朗普欲搶佔格陵蘭，破壞了美歐關係。(AP)

特朗普聲稱對格陵蘭志在必得，又認為只有美國才有能力防衛格陵蘭，但其實她才是格陵蘭唯一的侵略者。這種明目張膽的掠奪，把美歐關係都破壞了。歐洲只懂軟弱奉迎，今回遭到羞辱，倒是活該。

西方世界幸好有加拿大，其總理卡尼(Mark Carney)骨頭夠硬，在達沃斯的演說，好評如潮，反而特朗普的演說無其掌聲，站起身來拍掌的只是國務卿魯比奧(Marco Rubio)一夥。特朗普推動「和平委員會」，自封為終身主席，一切決定他說了才算，吃相如此難看，有毛病的才為他拍手。

若與國內的險惡情況相比，外交上的失威還未必這麼重要。年前以色列與美國勾結，在加沙搞種族滅絕，美國人民已然十分憤怒。

近日在明尼蘇達州最大城市明尼阿波利斯(Minneapolis)的兩宗槍殺案，震驚全國，且反映出深層問題。

明尼阿波利斯是我十分熟悉的城市，我在那裏唸研究院，度過了頗具生產力及愉快的4年。此地冬天雖然十分寒冷，隨時氣溫可下降至華氏零下40、50度，把我鍛練得不太怕冷，但春夏天風光明媚，居民彬彬有禮，十分和善，路上汽車常有禮讓，不似在紐約市開車時，若在紅燈亮時停下來，隨時會被人痛罵為甚麼不衝過去，停在那裏阻住別人。

ICE的執法人員都蒙著臉，不敢以真面目見人。(AP)

新聞中看見移民與海關執法局(ICE)的人員手拿機槍，頭戴鋼盔並蒙上面具，無法無天胡亂殺人，手段酷似明朝時的東廠西廠錦衣衛，不能不使人懷疑今天的明州是否還是從前的那個。

有一事我曾大惑不解，明州只有極北部有和加拿大接壤的邊界水域(Boundary Waters)，那裏是風景極其秀麗的湖泊湍流，也是號稱美國最後的一片荒原，可供冒險，人一生應到那裏起碼體驗一次，那裏是不會有非法移民進入的，為何ICE要針對明州打擊非法移民？

特無視法治，明州ICE槍擊惹議

我查了一下資料，原來明尼阿波利斯有50萬新移民，其中13萬至15萬可能是不合規矩的。這些人一部分是苗族蒙人(Hmongs)，我見過不少，還有一些是索馬利人。這兩個民族都曾幫過美國對付敵人，所以從前美國便接納了一部分來自他們的移民，他們的親人接著也一批批到達，大多做些建築等粗工，卻絕非窮兇極惡之輩，並且為明州補充了不足的勞動力，但特朗普政府卻要對他們趕盡殺絕。

其實最使人關注的，是美國政府所採取的方法。ICE人員槍殺男護士普雷蒂(Alex Pretti)時，後者身上並沒有武器，有錄影為證，但白宮及政府的發言人卻一口說這護士拿著槍，說謊當作是吃生菜。這些執法人員人人全副武裝，裝備精良，但都蒙著臉。我不由想起數年前香港的黑暴，他們也蒙著臉，不敢以真面目見人。

從前我翻過資料，知道人蒙了面，別人不知其身份時，精神狀態會有變異，往往誤以為自己是能力突然提高了的俠士，不辨是非，卻想替天行道，對暴力犯罪的衝動也不會太著意遏制。

明尼阿波利斯的民眾發起示威，欲為遭槍殺的男護士普雷蒂取回公道。(AP)

ICE的胡作非為，反映了美國社會的禮崩樂壞。上有好者，下必甚焉，特朗普身為總統，卻視法律如無物，還公開說只有自己的道德可制約自己（誰會對他的道德水平有信心？），那麼，他的下屬還怎會理會法治？在一個社會與經濟矛盾都極尖銳的社會，更失去了對法律的尊重，很容易出現互毀性的惡鬥。

美內部互毀性惡鬥，美元堪憂

美國政府要化解人民的矛盾，一種本應有效的方法是提高生產力，改善人民的利益。但美國的情況是每年的消費量大於生產量，所以年年政府有財政赤字，貿易亦有赤字。這對美國是有利的，但卻很難長久持續下去。

過去美國能做到此點，即開支永遠大於收入，是靠印出來的美元人人想要，所以自印銀紙向外國購物便可。為何別人肯接受美元？其中一種策略是搞亂世界，但不搞亂自己，那麼便會有大量避險資金湧入美國，推高美元匯率。

不過，現在美國自己也亂了起來，美元開始貶值，美國政府尚要到處借錢，特朗普怎會應付得了？難為這位近八十的老人。

美元持續貶值，或引發資本外流。(Shutterstock)

【知識庫】美元續貶對美國經濟利弊

－美元持續貶值，短期能提升美國出口競爭力與跨國企業收益，或有助縮小美國的貿易逆差。

－美元走弱使能源、原材料及消費品進口成本提高，加劇通脹壓力。

－市場擔憂美國財政赤字與政策不確定性，資金可能流向其他貨幣或資產，削弱美元避險地位。

－美元持續貶值，投資者信心下降，可能引發資本外流，增加股市與債市的不穩定性。

－美國政府龐大的外債若以外幣計價，美元貶值會提高償還成本。

（本文原載於1月30日《香港經濟日報》）