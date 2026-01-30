【獨家95折優惠】新春開年飯攻略｜專家教煲花膠靚湯＋急凍蝦挑選技巧＋炸蟹鉗烹調貼士

打算農曆新年為家人烹調健康又豐富的團年或開年飯，花膠、海參、鮑魚、蝦、帶子等菜式唔少得，但都市人生活繁忙，未必有時間四周圍辦年貨，網上購物最方便。今期香港高級海鮮供應商「環球海產」營業總監吳曼玲（Merlinda）為大家準備新春團聚或開年飯懶人包，推介抵買急涷海產及烹調小貼士，使用etnet優惠碼【ETN1WWS】購買相關海產將可獲獨家95折優惠，好讓你新年入廚大顯身手。

香港高級海鮮供應商「環球海產」營業總監吳曼玲（Merlinda）

新春花膠靚湯 烹調小貼士

新春團聚飯局最令人期待，是一碗滋補養顏又暖心的靚湯，花膠骨膠原豐富，響螺滋陰，雞湯補身，原來耍煲滋補靚湯非想像中咁難，最緊要識揀材料。Merlinda先介紹煲靚湯的食材——挪威已發花膠，已發的花膠尺寸不小，每塊重30-50克約一個手掌的大小，每包約300克足夠四人家庭食用。她說︰「舉例說，我們煲響螺花膠雞湯，已發的花膠於前一晚先解涷，當湯已煲好兩至三小時，完成前30分鐘加入已發的花膠即可，切記不可煲太耐，否則花膠會『溶』於湯中。」挪威花膠口感偏向爽口，同時厚身有黏性，花膠含豐富的蛋白質及天然膠質成份，具滋陰養顏、補腎、強壯機能，腰膝酸軟，身體虛弱者適宜經常食用。

歐洲挪威進口花膠，因為捕獲鱈魚在冬天地方生長，油分比較重，花膠膠質特別豐富。

挪威已發花膠每塊重30-50克，每包約300克 $270

已發的花膠呈現金黃琥珀色，不經過人工漂染，食用安全。購買已發的花膠烹調簡單輕鬆，當完成解凍後，只需要將它放入煲好的湯半小時即可。

美國響螺肉最甘甜 煲湯夠味

Merlinda認為美國響螺肉最甘甜，「急凍美國響螺肉純天然野生，一盒三磅約九隻，每次煲湯用3 隻好夠味，煲完湯響螺肉唔好浪費，切薄片食味道鮮甜、口感嫰滑。急凍響螺肉處理方法簡單先沖水再解涷，不需要汆水可以直接放入湯中煲熬。」

美國急凍響螺肉 XL (每磅2 - 3隻) 每盒3磅 $600

刺參炆或放湯 30分鐘快速上菜

另一款新春常見食材海參又難唔難處理呢？刺參有別於豬婆參，刺參口感更爽口，它具有增強體質、調整機體免疫力、延緩衰老及改善睡眠提高記憶力等功效，而且有助調節血脂及血糖，高血壓的朋友亦適合食用。

Merlinda說︰「刺參炆或放湯皆可，炆煮的話時間不用太長30分鐘已足夠，保留其爽口口感，湯品可完成前30分鐘放入即可，一包加拿大急凍已發刺參夠4-6人食用。」她再補充說，加拿大急凍已發刺參在加工過程中不添加化學成分或輔料，而且從捕撈到加工政府全程監管，保證食品安全。

加拿大急凍已發刺參每包約350克 $170

想花膠海參炆花菇菜式更體面，不妨再加鮑魚，揀罐頭鮑魚最方便一開即食，煮炆20分鐘已入味。鮑魚含有豐富的蛋白質，還有較多的鈣、鐵、碘和維生素A等營養元素。

中國罐頭鮑魚8頭 每罐8隻淨重180克 $110

蒸煮炒灼 虎蝦是否最好？

新年食大蝦，寓意哈哈大笑開開心心，究竟揀邊款蝦好？Merlinda認為先考慮是否需要蝦頭及烹煮菜式，炒蝦球的話推介泰國急凍生蝦肉，一包大概有四十隻蝦左右，分2次食剛好亦視乎家庭人數而定。泰國急凍生蝦隻隻飽滿，鮮甜味美，蝦味濃，口感細緻彈牙，加上無激素、防腐劑及抗生素，食得更健康。你亦可選購泰國急凍生去頭蝦，但因為野生蝦海水味比較重，烹調時少鹽為妙。

泰國急凍生蝦肉每磅31-40隻每包約1公斤 $170

泰國急凍生去頭蝦每磅21-25隻每包約1公斤$190

泰國急凍有頭虎蝦1公斤盒約15隻最受歡迎，無論煮茄汁大蝦、蒜蓉開邊蒸或豉油王蝦碌，其大小適中最佳選擇。想隨時加餸，則可以買泰國急凍熟有頭蝦放雪櫃備用，解凍即食方便衛生，或灼熱一會即變成白灼蝦。

泰國急凍有頭虎蝦每盒約15隻淨重約1公斤 $295

泰國急凍熟鳳尾蝦肉每磅41-50隻，每包約1公斤 $170

家庭版黃金炸蟹鉗

黃金炸炸蟹鉗看似複雜，Merlinda教路做個簡易家庭版，「一般Phillips冰鮮熟炸蟹鉗手指解涷即食，趁新春佳節可以裹上蝦膠變成球狀，沾上炸粉或麵包糠，放入氣炸鍋或油炸成金黃色。手持炸蟹鉗食好方便，一口品嘗蝦肉及蟹肉的鮮甜滋味。」

Phillips 冰鮮熟蟹拑手指每罐重340g $160

不喜歡煎炸食物，改烹調蟹肉蒸蛋或是蟹肉湯羹也是不錯的選擇，直接用罐頭蟹肉好方便，免去剝殼的繁複。Merlinda推介Phillips鮮熟蟹肌肉（綠罐）經濟又抵食，由破碎的珍寶蟹肌肉和蟹身白肉混合而成，炒飯加入蟹肉味道更昇華。想食粗身一點的蟹肉，可以揀Phillips冰鮮熟蟹拑肉（黃罐），蟹拑肉特別適用於放入湯羹內。

Phillips 冰鮮熟蟹肌肉 (Lump) 每罐重454g $250

經典菜式碧綠珊瑚帶子

碧綠珊瑚帶子是不少酒樓的新春菜式，即時蔬炒帶子及桂花蚌，家中炮製並不困難，最重要是食材新鮮！急凍生帶子首選加拿大，Merlinda表示︰「加拿大帶子味道鮮甜，帶子肉本身已經夠味，先撲少許粉放入平底鑊煎香，再回鑊與時蔬快炒。想經濟實惠一點，可改購日本北海道急凍刺身帶子，每公斤31-40粒。加拿大急凍桂花蚌最爽口，烹調前先洗清乾淨，用胡椒粉、鹽、糖等醃數分鐘，汆水後下鑊快炒數十秒就可上碟，過熟則太韌。想菜式豐富一點，加入象拔蚌更鮮味，只需將急凍象拔蚌片解涷後，同樣記得快炒的秘訣。」

加拿大急凍生帶子肉每磅20-30粒 每包淨重1公斤 $530



加拿大急凍桂花蚌 (特級)每包2磅 $590



急凍象拔蚌片(中國)每包20片$40

Merlinda其他心水推介還有酥炸桶蠔，揀美國生蠔最好皆因烹調後不會縮水，每隻仍然飽滿，日本廣島蠔價錢更抵食，一公斤已有約二十至三十粒蠔肉。喜歡白酒煮蜆或冷盤前菜麻辣汁蜆的朋友，買紐西蘭急凍生鑽石蜆備用最啱，其肉質肥美加上已清除沙子，分級並迅速冷凍，得以保持鑽石蜆獨特質量和完整性。或者，加拿大活小蜆每公斤約30-40隻，從加拿大的不列顛哥倫比亞省到北加利福尼亞進口，味道甜美。

美國新鮮桶裝蠔肉每桶重1磅 $135

日本急凍蠔肉2L每包重1公斤 $160

紐西蘭急凍生鑽石蜆每包1公斤大約 30隻 $130



加拿大活小蜆 約1公斤 $190

