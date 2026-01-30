香港快運全新「雙重賞通行證」：$288即享一年兩次優先搶購超抵機票＋總值$360優先登機／前排座位代金券

每次航空公司推出超抵機票，都是手快有手慢無，很難才可以搶到！不過，香港快運剛剛推出全新限時產品「雙重賞通行證」，只需$288，就可以於一年內獲享兩次指定Gotta Go Super Sale優先搶購超值機票機會，同時再送「香港快運 優先服務+」及「前排座位」服務各兩次（總值$360），由訂機票、登機到落機，全程快人一步！

由即日起至1月31日，只需付港幣288，即可購買「雙重賞通行證」，並於2月即將舉行的Gotta Go Super Sale中，於優先購買時段內預訂限量超值機票，率先鎖定心水航點及出發日子。

「雙重賞通行證」包括：

1. 「香港快運 優先服務+」代金券兩張（價值港幣80／張）

享優先辦理登機手續、優先登機，更附設航班延誤保障──如航班延誤超過90分鐘，可選擇機場貴賓室通行證或港幣80現金保障。

2. 「前排座位」服務代金券兩張（價值港幣100／張）

可預先選擇第二至第十行前排座位，落機快人一步，特別適合短途旅遊或分秒必爭的旅客。

3. 一年內兩次指定Gotta Go Super Sale優先搶購超抵機票

合資格「雙重賞通行證」持有人將於每次指定Gotta Go Super Sale公開開售前24小時獲得「優先搶飛權」並收到電郵邀請，電郵內將提供專屬購買連結及相關登入指示。持有人可透過該專屬購買連結登入相關購票頁面，於優先購買時段內優先選購限量超值機票。購買連結亦將於公開開售期間同步於香港快運航空官方網站及社交媒體平台發佈。

所有代金券於成功購買後即可使用，只需於訂票時選取相應代金券，費用即時扣減，簡單方便。

「雙重賞通行證」於2026年1月29日至1月31日於香港快運指定網站限量發售，優惠名額有限，先到先得，售完即止。

香港快運「雙重賞通行證」

網址：https://www.hkexpress.com/zh-HK/campaign/doubleuppass