直入歐聯16強，英超豪佔5隊；本土賽競爭大，難爭歐聯冠軍

歐聯的分組賽剛完結，前8名中，英超佔據5席，包括阿仙奴、利物浦、熱刺、車路士和曼城都直接進入16強淘汰賽，其中阿仙奴更以8戰全勝位列榜首，是繼去年利物浦後，再度成為首名晉級的英超球隊。

看似英超球隊雄霸歐聯，其實亦只是虛火，到底是甚麼原因？

據資料顯示，英超比賽推廣濶度深度都比其它如西甲、德甲強，收入豐厚，英超球會秄財政收入自然水漲船高。即使降班球隊，也有约一億英鎊，足夠支撐他們買來更有實力的球員。利物浦為英格蘭收入最高球會，與曼城、阿仙奴、曼聯、熱刺、車路士、阿士東維拉、紐卡素、韋斯咸共同構成英超的富豪聯盟。

根據德勤發表的《Football Money League 2026》顯示，2024-25年度全球前20大球會總收入首破124億歐元，商業收入首次躍升至50.3億歐元。

另外，英超每輪對賽都並不容易踢、節奏快、轉換頻密，令中上游球隊在聯賽中長期承受高質壓力測試。

有足球分析網站數據顯示，針對 2025/26 的中段比較指出，多支球隊相對上季的分差與位次變化反映「內卷」效應加劇。

而歐聯在新賽制下，單季8個不同對手、檔次與風格都不同，要求教練團具備足夠靈活的應對能力。

英超球會在平日的賽事編排上，亦更習慣短時間準備不同風格對手，所以在實力上更高一籌。

5隊直接晉級淘汰賽的英超球隊，場均失球都在1.25球以下，最少是阿仙奴的0.5球；而得球幾乎都是兩球，最差的也是曼城的1.88球。

但把時間拉長一點，從1996至2025的 30屆計算，英格蘭球會僅奪得7次歐聯冠軍（曼聯1999、2008；利物浦2005、2019；車路士2012、2021；曼城 2023）。相比之下，皇家馬德里在同一時期橫掃多座錦標，巴塞隆拿與拜仁慕尼黑也屢屢加冕。從「冠軍數目」這個標準來看，英超仍落後於皇馬、巴塞、拜仁的成績。

這也印證了我們常說的一句：英超有時在小組賽階段聲勢最浩大，但淘汰賽是另一個世界，主客兩回合的細節管理、比賽節奏的控制，三大老牌豪門依然佔優。上季利物浦便是典型案例：小組賽階段8場全勝高居榜首、直入十六強，最後卻在淘汰賽首階段出局。

近年英超球隊在歐聯、歐霸和歐協聯表現不差，曼城、韋斯咸、車路士和熱刺也贏得冠軍，間接證明英超平均戰力在其它歐洲聯賽之上。

但整體而言，英超球隊本土賽事競爭激烈，到2-4月更是爭得頭破血流，影響在頂級賽事歐聯的平均表現。

所以今季歐聯英超固然「前8佔5」，但3月淘汰賽短兵相接，而且踢主客兩場，任何傷病、停賽、賽程、運氣、壓力、甚至一個門前解圍失誤，都足以改寫比賽的結局。

更何況英超賽事亦鬥得難分難解，本土足總杯賽事又獨具魅力，前列球隊賽程緊湊，易生意外。這都造成英超球會從來都是歐聯常客，卻不是冠軍大熱了。

本週焦點

阿仙奴作客列斯聯，今季首循環阿仙奴在主場以 5：0 大勝。近年對碰，阿仙奴已對列斯錄得連勝，無論心理和近況都佔優。

雖然列斯聯有主場優勢，但防線失球率偏高，球季至今失球 37 球，淨勝球是負7球，面對聯賽進攻最強球隊之一，相信列斯聯難以攞分。

另一場的曼聯兩連勝後重返主場，對上客戰防守不甚穩定的富咸，贏面仍高。

曼聯剛連挫曼城、阿仙奴，狀態回勇，近6場保持不敗；富咸近11場客戰失18 球，今場估計難擋曼聯進攻。

曼聯本季聯賽主場11戰入20球、失 13 球；富咸作客場均僅入1球、失1.64球，但曼聯經過換帥後，兩場攻入5球，都是強如阿仙奴和曼城，這一仗沒有理由不勝。

最後是近況起伏不定的曼城作客熱刺。

經過之前連續失分後，曼城最近在主場兩連勝止血，而目前聯賽中的預期入球與失球率對比，曼城整體比熱刺佔優，但熱刺的主場經常有意外驚喜的表現，曼城並非不無失分可能。