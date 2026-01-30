Netflix 2月片單｜鄭伊健《百萬人推理》、《柏捷頓家族》二公子遇真愛、申善惠《莎拉的真偽人生》假冒名牌人生

踏入2月，正值農曆新年，Netflix片單為觀眾準備了多部重磅新作，陪伴大家迎接丙午馬年。近年台灣劇集再度成為焦點，早前的《華燈初上》、《影后》等作品皆獲好評。而本月的驚喜之一是久未在台灣作品中亮相的鄭伊健，他將與新生代偶像婁峻碩合作主演《百萬人推理》，頓成焦點話題。另一邊廂，英國宮廷愛情劇《柏捷頓家族：名門韻事》第4季第二部分也將於2月底登場，二少爺班奈狄克的愛情故事即將揭曉。

1.《百萬人推理》（2月12日上架）

由鄭伊健聯同新生代男神婁峻碩主演，揭開網紅連環殺人案，成為2月最受期待的推理劇集，演員陣容包括鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、王柏傑、李李仁、陳姸霏、蔡凡熙。劇情講述知名網紅魏言（蔡凡熙 飾）因非法持槍並向警方開火，被資深刑警陳家任（鄭伊健 飾）反擊重傷。調查過程中，陳家任發現魏言背後另有黑手。科技犯罪偵查隊女警李欣屏（李霈瑜 飾）介入後，揭露這是一宗針對網紅的連續殺人案，並與神秘的「巴巴女巫」有關。

巴巴女巫從未露臉充滿神秘感，卻以精準預言震撼網路，甚至預知多是謀殺案，引發百萬網友參與推理。隨著線索逐漸明朗，陳家任決定與網紅林廷佑「柚子」（婁峻碩 飾）合作，卻意外揭開柚子不為人知的過去。

2.《柏捷頓家族：名門韻事》第4季Part 2（Benedict Bridgerton）（2月26日上架）

Netflix熱播劇集《柏捷頓家族：名門韻事》迎來第4季，每季皆聚焦家族成員的愛情故事。本季主角是二公子班奈狄克（Benedict Bridgerton）。今季的劇情亮點，講述班奈狄克生性風流，曾與假冒威索頓夫人的蒂利阿諾德夫人陷入混亂關係，甚至嘗試「三人行」，始終未能找到真愛。第4季中，他在名媛舞會上邂逅神秘女子，展開全新篇章。

同時，《韻事報》神秘筆者「威索頓夫人」的身份揭曉，潘妮洛碧再度成為話題焦點。雖然身份曝光，她不僅保住婚姻，更獲夏洛特皇后賞識，事業蒸蒸日上。然而，公開身份也意味著未來將面臨更多挑戰。由於劇集人氣高企，Netflix已宣布續訂第5季與第6季，柏捷頓家族的愛情故事將繼續展開。

3.《莎拉的真偽人生》（2月13日上架）

《莎拉的真偽人生》是一部以「假名牌人生」為核心的犯罪懸疑劇，劇情講到金莎拉（申惠善 飾）表面上是高級時尚品牌亞洲區總代表，活躍於首爾上流社會，形象光鮮亮麗。然而，她的成功全靠偽造名牌、詐騙客戶、假身份等手段，是專門欺騙上流圈的頂級騙子。

劇情風格類似《創造安娜》，同樣描繪假身份撐起奢華人生的故事。但不同的是，《莎拉的真偽人生》為虛構劇情，偏向驚悚懸疑與心理戲，以一具屍體揭開多重人生的謎團。男主角由李浚赫飾演重案組刑警，負責調查與金莎拉相關的殺人案件，在追查過程中逐步揭穿她的謊言與偽裝。



Netflix二月片單：