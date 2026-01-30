歡迎回來

OPPO Reno15 Pro Max 5G｜ 人像Vlog旗艦手機，強勁規格助創作

　　OPPO新推出的Reno15 Pro Max 5G是Reno15系列中旗艦型號，以全方位創作夥伴定位，主打拍攝、剪輯、分享一機完成。手機整體規格強勁，定價卻只是$4,499，屬於高性價比的手機。

 

OPPO Reno15 Pro Max 5G │ 一機拍剪的人像Vlog旗艦，規格強勁全方位創作夥

 

　　Reno15 Pro Max 5G提供暮光金及夜漠棕兩款配色，機身用上超窄邊框設計，機背以一體成型Corning Gorilla Glass Victus 2玻璃背蓋保護，配合航太級金屬中框，外觀走精緻路線，有纖巧機身之餘又堅固，手感與便攜度兼備。手機支援IP66、IP68及IP69防水防塵，配備6.78吋FHD+ AMOLED熒幕，支援120Hz自適應更新率、HDR10+顯示及最高1800nits亮度，以及濕手觸控與手套觸控。

 

OPPO Reno15 Pro Max 5G │ 一機拍剪的人像Vlog旗艦，規格強勁全方位創作夥

Reno15 Pro Max 5G設有5,000萬像素100°超廣角自動對焦鏡頭。

 

OPPO Reno15 Pro Max 5G │ 一機拍剪的人像Vlog旗艦，規格強勁全方位創作夥

支援屏幕指紋解鎖功能。

 

OPPO Reno15 Pro Max 5G │ 一機拍剪的人像Vlog旗艦，規格強勁全方位創作夥

Reno15 Pro Max 5G機背以一體成型Corning Gorilla Glass Victus 2玻璃背蓋保護。

 

OPPO Reno15 Pro Max 5G │ 一機拍剪的人像Vlog旗艦，規格強勁全方位創作夥

 Reno15 Pro Max 5G設有2億像素廣角、5,000萬像素超廣角及5,000萬像素潛望長焦鏡頭。

 

　　Reno15 Pro Max 5G搭載Dimensity 8450處理器，內置12GB記憶體及512GB儲存，並透過Trinity引擎與全新光線渲染引擎提升系統流暢度，安兔兔評測總分約213萬分，屬旗艦級表現。針對手遊玩家，手機內置AI HyperBoost 2.0維持穩定幀率，亦有AI LinkBoost 3.0、SignalBoost及NetworkBoost晶片X1增強連線能力。此外，Reno15 Pro Max 5G內置6,500mAh電池，支援80W有線加50W無線快充。

 

OPPO Reno15 Pro Max 5G │ 一機拍剪的人像Vlog旗艦，規格強勁全方位創作夥

機頂設有紅外線埠，可配合內置應用程式當紅外線遙控器使用。

 

OPPO Reno15 Pro Max 5G │ 一機拍剪的人像Vlog旗艦，規格強勁全方位創作夥

 機底設有USB Type-C介面，支援80W快速充電。

 

OPPO Reno15 Pro Max 5G │ 一機拍剪的人像Vlog旗艦，規格強勁全方位創作夥

Reno15 Pro Max 5G支援雙SIM卡，同時也內置eSIM功能。

 

OPPO Reno15 Pro Max 5G │ 一機拍剪的人像Vlog旗艦，規格強勁全方位創作夥

Reno15 Pro Max 5G內置不同的AI功能，例如可快速擷取文字、圖片、錄音等，並自動分類歸檔的「記憶倉」。

 

　　Reno15 Pro Max 5G設有2億像素廣角、5,000萬像素超廣角及5,000萬像素潛望長焦鏡頭，廣角及長焦鏡頭均支援OIS光學防震，前置鏡頭同樣用上5,000萬像素超廣角，配合「無縫鏡頭切換」及4K HDR錄影，攝錄時可在前後鏡頭之間快速切換。手機加入AI閃光燈人像2.0，再配合Reno人像引擎與膚色改善演算法，以及AI人像補光與AI動態照片彈出效果，讓相片與短片更有層次感。

 

OPPO Reno15 Pro Max 5G │ 一機拍剪的人像Vlog旗艦，規格強勁全方位創作夥

Reno15 Pro Max 5G提供3.5倍光學變焦，也支援「無縫鏡頭切換」及4K HDR錄影。

 

OPPO Reno15 Pro Max 5G │ 一機拍剪的人像Vlog旗艦，規格強勁全方位創作夥

 拍攝完的照片可透過內置的AI功能進行後製。

 

OPPO Reno15 Pro Max 5G │ 一機拍剪的人像Vlog旗艦，規格強勁全方位創作夥

 Reno15 Pro Max 5G搭載Dimensity 8450處理器，安兔兔評測總分約213萬分，屬旗艦級表現。

 

OPPO Reno15 Pro Max 5G │ 一機拍剪的人像Vlog旗艦，規格強勁全方位創作夥

 Reno15 Pro Max 5G的2億像素廣角鏡頭，拍攝的照片畫質有一流水準。

 

總結

 

　　Reno15 Pro Max 5G以「人像動態感」作核心，把不同鏡頭與影片編輯2.0工具整合成一套易用的Vlog工具，適合喜愛以影片分享生活點滴的人士，同時擁有全面的規格，當作主力手機勝任有餘。此外，生態協作亦是亮點，Reno15 Pro Max 5G支援與iOS、iPadOS裝置互傳檔案，並可進行熒幕鏡像及遠端PC控制，令手機更像工作流程的中樞。

 

作業系統：ColorOS 16.0

處理器：MediaTek Dimensity 8450 3.25GHz八核心

記憶體：12GB RAM / 512GB ROM

顯示屏：2,772 x 1,272像素，6.78吋多點觸控AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 / TDD-LTE Band 34/38/39/40/41/42/48 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.4

鏡頭：5,000萬像素（前置）/ 2億像素主鏡OIS + 5,000萬像素超廣角 + 5,000萬像素長焦OIS（後置）

其他：GPS/GLONASS/BDS/Galileo/QZSS / NFC / 屏幕指紋感應器 / 紅外線遙控

電池：內置 6,500mAh

體積：161.26 x 76.46 x 7.65 毫米

重量：約205克

售價：$4,499

查詢：OPPO 3896 7699

Tags:#Gadget#數碼潮物#手機#智能手機#OPPO Reno15 Pro Max 5G#創作夥伴#拍攝#剪輯#ColorOS 16.0#像素#廣角#超廣角#潛望長焦鏡頭#OIS光學防震#人像Vlog
