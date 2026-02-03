歡迎回來

【讚好有禮】賞：木村拓哉溫暖新作《TOKYO TAXI》戲飛兩張！
獎賞活動

【讚好有禮】賞：木村拓哉溫暖新作《TOKYO TAXI》戲飛兩張！

日本國民導演山田洋次最新力作、第91部執導作品《東京的士：回憶里程》（TOKYO TAXI），將從2月5日起，喺香港上映。電影由男神木村拓哉同資深女演員倍賞千惠子領銜主演。

電影嘅故事大綱係講，木村拓哉化身壓力爆煲嘅的士司機宇佐美浩二，每日穿梭東京街頭養家，但被女兒學費、車輛驗車費、樓租等現實問題迫壓到難以喘氣。

某日，木村接到一份特別委託：接載85歲優雅老太太高野菫（倍賞千惠子飾演）從東京柴又出發，前往神奈川葉山嘅安老院。

老太太見到木村，淡然咁表達請求，「離開東京前，我想再去幾個想去嘅地方睇睇。」於是，呢場趟原本單純嘅接送，變成一場穿梭東京大街小巷嘅「人生回顧之旅」。兩位原本陌生嘅乘客，車廂內慢慢打開心扉，老太太娓娓道出自己一生跌宕起伏，而司機亦從中尋回久違嘅溫暖同感動。

旅程雖然短暫，但不單止觸動人心，更令兩個平凡人，喺日常嘅疲憊之中，為彼此人生添上難忘一筆。

 

呢份日式溫情，香港觀眾2月5日起就可以到戲院感受！

而大家而家只要根據以下步驟參與遊戲，etnet將會向每位勝出者送出2張戲飛！得獎者屆時可以到根據通知換領戲飛，到指定戲院觀賞。

 

遊戲玩法：
1）讚好及追蹤 經濟通 etnet Facebook專頁
2）於表格中填妥資料並回答問題：http://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=966

答得最好、最有創意嘅40名參加者，將會得到《東京的士：回憶里程》（TOKYO TAXI）戲飛兩張！

 

推廣活動條款及細則：
1.活動將於2026年2月3日起至2026年2月16日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。
2.參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。
3.參加者必需年滿18歲或以上。每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格，而相同地址或相同IP最多亦只能獲得一份禮物。
4.參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，一經核實，最快填妥表格的40位參加者，將會得到得到《東京的士：回憶里程》（TOKYO TAXI）戲飛兩張，參加者不得異議。
5.戲飛受有關條款及細則約束，詳情請參考載於高先電影院 / 電影發行商之條款及細則。如有任何與《東京的士：回憶里程》（TOKYO TAXI）戲飛的爭議，電高先電影院 / 電影發行商保留一切最終決定權。
6.所有禮品不接受退換，亦不可兌換成現金。
7.每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。
8.若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。
9.獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。
10.香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。
11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。
12.此活動由經濟通有限公司舉辦，任何與此活動有關的爭議，經濟通有限公司保留一切最終決定權。

Tags:#日本電影#東京的士：回憶里程#木村拓哉#倍賞千惠子#山田洋次導演#etnet推廣活動
投票區

