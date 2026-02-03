【讚好有禮】賞：木村拓哉溫暖新作《TOKYO TAXI》戲飛兩張！

日本國民導演山田洋次最新力作、第91部執導作品《東京的士：回憶里程》（TOKYO TAXI），將從2月5日起，喺香港上映。電影由男神木村拓哉同資深女演員倍賞千惠子領銜主演。

電影嘅故事大綱係講，木村拓哉化身壓力爆煲嘅的士司機宇佐美浩二，每日穿梭東京街頭養家，但被女兒學費、車輛驗車費、樓租等現實問題迫壓到難以喘氣。

某日，木村接到一份特別委託：接載85歲優雅老太太高野菫（倍賞千惠子飾演）從東京柴又出發，前往神奈川葉山嘅安老院。

老太太見到木村，淡然咁表達請求，「離開東京前，我想再去幾個想去嘅地方睇睇。」於是，呢場趟原本單純嘅接送，變成一場穿梭東京大街小巷嘅「人生回顧之旅」。兩位原本陌生嘅乘客，車廂內慢慢打開心扉，老太太娓娓道出自己一生跌宕起伏，而司機亦從中尋回久違嘅溫暖同感動。

旅程雖然短暫，但不單止觸動人心，更令兩個平凡人，喺日常嘅疲憊之中，為彼此人生添上難忘一筆。

呢份日式溫情，香港觀眾2月5日起就可以到戲院感受！

而大家而家只要根據以下步驟參與遊戲，etnet將會向每位勝出者送出2張戲飛！得獎者屆時可以到根據通知換領戲飛，到指定戲院觀賞。

遊戲玩法：

1）讚好及追蹤 經濟通 etnet Facebook專頁

2）於表格中填妥資料並回答問題：http://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=966

答得最好、最有創意嘅40名參加者，將會得到《東京的士：回憶里程》（TOKYO TAXI）戲飛兩張！

