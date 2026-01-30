歡迎回來

醫學通識 健康解「迷」

娛樂新聞

TEXT:wong lin lin rachel

　　YouTube 公布香港年度十大榜單，反映港人過去一年在平台上的訂閱與觀看趨勢。榜單顯示，香港觀眾不僅將 YouTube 視為娛樂中心，更是吸收知識、緊貼時事的重要渠道。 同時亦公布香港年度十大熱門音樂影片榜單，顯示廣東歌依然深受港人喜愛，十大作品中有8首來自本地歌手。YouTube公布平台在全球音樂產業的貢獻，由2024 年7月至2025年6月期間，YouTube向全球音樂產業支付超過 80 億美元，持續支持創作者生態圈的發展。

 

Read more：《尋秦記》熱潮｜傳劇集版大年初一晚重播，黃百鳴湊熱鬧翻唱《天命最高》

 

　　適逢 YouTube 成立 20 週年，YouTube 香港邀請本地代表性創作者 「Pomato 小薯茄」 擔任年度十大「宣布員」。他們以榜單揭曉為題創作影片，昨日（29日）並於 YouTube 頻道及時代廣場大電視同步首播。

 

十大熱門創作者：

 

　　今年十大熱門創作者，知識型頻道佔多數，時事、人物同樣受關注。十大熱門創作者中，有六位屬於知識／資訊型頻道，顯示港人對理財、健康、法律、科技等多元主題的需求日益增加。IShowSpeed（第 1 位）去年訪港直播引起熱潮，同時是 YouTube 美國榜單第 3 位。Andy 老師（第 2 位）是台灣創作者，亦是 YouTube 台灣榜首。以游學修、許賢和蘇致豪為首的試當真（Trial & Error）（第 10 位），憑大型遊戲綜藝《墨魚遊戲 2》掀起全城話題，可惜試當真於去年已經宣布暫時停運。此外，連續6年蟬聯 YouTube 美國榜首的 MrBeast 亦打入香港榜單，位列第 4位。

 

完整榜單：

 

1. IShowSpeed

2. Andy 老師

3. 我要做富翁

4. MrBeast

5. 會八十

6. 危險人物 2.0

7. Channel WE HK

8. Mill MILK

9. Yolo 街

10. 試當真 Trial & Error

 

十大熱門音樂影片：

 

　　廣東歌十分出色，一班年輕歌手帶領下，壓倒性佔八席，音樂榜單則由廣東歌作品主導，十大影片中有八首來自本地歌手，顯示廣東歌依然深受港人喜愛。MC 張天賦憑《說謊者》登頂，另有《懷疑人生》（第 5 位）、《戀愛腦之死》（第 9 位）共三首作品上榜。姜濤（MIRROR 成員）有兩首作品入榜，包括《白果》（第 3 位）及《On a Sunny Day》（第 4 位）。YouTube分享了平台在全球音樂產業的貢獻，於 2024 年 7 月至 2025 年 6 月期間，YouTube 已向全球音樂產業支付超過 80 億美元，持續支持創作者生態圈的發展。

 

YouTube香港2025十大榜單│試當真憑《墨魚遊戲2》成熱門創造者，MC 張天賦3首歌入榜成冠軍

 

完整榜單：

 

1. MC 張天賦 - 《說謊者 Liar》

2. Gareth.t 湯令山 - 《用背脊唱情歌》

3. 姜濤（Keung To） - 《白果 Ginkgo》

4. 姜濤（Keung To） - 《On a Sunny Day》

5. MC 張天賦 - 《懷疑人生 In Doubt》

6. Golden（電影《KPop Demon Hunters》虛構女團 HUNTR／X）

7. TYSON YOSHI × 周殷廷 Yan Ting - 《1994》

8. 利比 LBI - 《跳樓機 Jumping Machine》

9. MC 張天賦 - 《戀愛腦之死》翻唱版

10. Dear Jane - 《你流淚所以我流淚 I Cry Because You Cried》

 

Tags:#影視娛樂#娛樂新聞#YouTube#試當真#游學修#姜濤#MC張天賦#廣東歌
