YouTube香港2025十大榜單│試當真憑《墨魚遊戲2》成熱門創造者，MC 張天賦3首歌入榜成冠軍
娛樂新聞

YouTube香港2025十大榜單│試當真憑《墨魚遊戲2》成熱門創造者，MC 張天賦3首歌入榜成冠軍

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　YouTube 公布香港年度十大榜單，反映港人過去一年在平台上的訂閱與觀看趨勢。榜單顯示，香港觀眾不僅將 YouTube 視為娛樂中心，更是吸收知識、緊貼時事的重要渠道。 同時亦公布香港年度十大熱門音樂影片榜單，顯示廣東歌依然深受港人喜愛，十大作品中有8首來自本地歌手。YouTube公布平台在全球音樂產業的貢獻，由2024 年7月至2025年6月期間，YouTube向全球音樂產業支付超過 80 億美元，持續支持創作者生態圈的發展。

 

Read more：《尋秦記》熱潮｜傳劇集版大年初一晚重播，黃百鳴湊熱鬧翻唱《天命最高》

 

　　適逢 YouTube 成立 20 週年，YouTube 香港邀請本地代表性創作者 「Pomato 小薯茄」 擔任年度十大「宣布員」。他們以榜單揭曉為題創作影片，昨日（29日）並於 YouTube 頻道及時代廣場大電視同步首播。

 

YouTube香港2025十大榜單│試當真憑《墨魚遊戲2》成熱門創造者，MC 張天賦3首歌入榜成冠軍

 

十大熱門創作者：

 

　　今年十大熱門創作者，知識型頻道佔多數，時事、人物同樣受關注。十大熱門創作者中，有六位屬於知識／資訊型頻道，顯示港人對理財、健康、法律、科技等多元主題的需求日益增加。IShowSpeed（第 1 位）去年訪港直播引起熱潮，同時是 YouTube 美國榜單第 3 位。Andy 老師（第 2 位）是台灣創作者，亦是 YouTube 台灣榜首。以游學修、許賢和蘇致豪為首的試當真（Trial & Error）（第 10 位），憑大型遊戲綜藝《墨魚遊戲 2》掀起全城話題，可惜試當真於去年已經宣布暫時停運。此外，連續6年蟬聯 YouTube 美國榜首的 MrBeast 亦打入香港榜單，位列第 4位。

 

YouTube香港2025十大榜單│試當真憑《墨魚遊戲2》成熱門創造者，MC 張天賦3首歌入榜成冠軍

YouTube香港2025十大榜單│試當真憑《墨魚遊戲2》成熱門創造者，MC 張天賦3首歌入榜成冠軍

YouTube香港2025十大榜單│試當真憑《墨魚遊戲2》成熱門創造者，MC 張天賦3首歌入榜成冠軍

 

完整榜單：

 

1. IShowSpeed

2. Andy 老師

3. 我要做富翁

4. MrBeast

5. 會八十

6. 危險人物 2.0

7. Channel WE HK

8. Mill MILK

9. Yolo 街

10. 試當真 Trial & Error

 

十大熱門音樂影片：

 

　　廣東歌十分出色，一班年輕歌手帶領下，壓倒性佔八席，音樂榜單則由廣東歌作品主導，十大影片中有八首來自本地歌手，顯示廣東歌依然深受港人喜愛。MC 張天賦憑《說謊者》登頂，另有《懷疑人生》（第 5 位）、《戀愛腦之死》（第 9 位）共三首作品上榜。姜濤（MIRROR 成員）有兩首作品入榜，包括《白果》（第 3 位）及《On a Sunny Day》（第 4 位）。YouTube分享了平台在全球音樂產業的貢獻，於 2024 年 7 月至 2025 年 6 月期間，YouTube 已向全球音樂產業支付超過 80 億美元，持續支持創作者生態圈的發展。

 

YouTube香港2025十大榜單│試當真憑《墨魚遊戲2》成熱門創造者，MC 張天賦3首歌入榜成冠軍

 

完整榜單：

 

1. MC 張天賦 - 《說謊者 Liar》

2. Gareth.t 湯令山 - 《用背脊唱情歌》

3. 姜濤（Keung To） - 《白果 Ginkgo》

4. 姜濤（Keung To） - 《On a Sunny Day》

5. MC 張天賦 - 《懷疑人生 In Doubt》

6. Golden（電影《KPop Demon Hunters》虛構女團 HUNTR／X）

7. TYSON YOSHI × 周殷廷 Yan Ting - 《1994》

8. 利比 LBI - 《跳樓機 Jumping Machine》

9. MC 張天賦 - 《戀愛腦之死》翻唱版

10. Dear Jane - 《你流淚所以我流淚 I Cry Because You Cried》

 

