1周部署 | 黃偉豪：港股升太急勿衝動，收息中特估揀邊隻好？

嘉賓：胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁 黃偉豪

港股方面，短期Ravi睇港股現水平不宜進取部署，宜回落至27000點再入貨，另外可特別留意近期回落幅度較多的中資電訊股！金價方面，亦可待金價回落至$5000美元大關再作部署。

影片網址：https://www.youtube.com/watch?v=Zta_MqA8XHc

