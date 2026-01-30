歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

新春大掃除必讀︱家居清潔預防勞損+肩頸手腰部護理+物理治療師...
痛症解碼 都市痛症

新春大掃除必讀︱家居清潔預防勞損+肩頸手腰部護理+物理治療師...
hot talk 1點鐘

分析格陵蘭事件最新局勢
Netflix 劇集《他和她的，謊》:Tessa Thomp...
Fashion

Netflix 劇集《他和她的，謊》:Tessa Thomp...
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場
大灣區旅遊
玩樂旅遊熱話

澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場

魅遊澳門
macau.d
魅遊澳門

　　在澳門的水坑尾，有一條人氣非常旺的天神巷，喺呢度有雞蛋仔名店澤賢記、新榮記豆腐美食、日料UFUFU Cafe等，小巷內經常擠滿遊客，走到盡頭國華戲院商場側，更有一排小食檔，牛雜、雞蛋仔、炸串、就連台灣名物洪瑞珍都可以喺呢度搵到，不過今次重點想講嘅，喺國華戲院商場地庫新開了一間面積超大、可以搵到唔少懷舊玩具嘅新場——玩具出沒注意。由去年底11月開業至今短短三個多月，在國華戲院這個舊場之內，人氣迅速飆升。

 

澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場

澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場

位於水坑尾的橫街天神巷，近年成了遊客旺點，雞蛋仔名店澤賢記更經常人龍不絕。

 

澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場

澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場

澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場

國華戲院商場旁邊的小食街，牛雜、雞蛋仔、炸串一應俱全，人流旺盛。

 

澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場

澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場

翻新後的國華戲院商場，因原戲院受文物條例管制，故改建時保留了建築外貌

 

　　很多人都不知，國華是澳門唯一被列為文物保護的戲院建築物，戲院於1931年開業，1987年停業，經歷半個世紀；之後一至四樓曾改建為商場，頂樓一層的國華迷你戲院於1991年重新開業，可惜在1997年因電影業低迷而停業。2019初迎來一次大翻新，到年底完成改建活化，除戲院變身國華戲院大舞堂，用以本地演藝表演、話劇及電影放映，商場亦以本土文創小店為主。

 

　　可惜生不逢時，剛完成重建即遇上新冠疫情，到了今天，4 層的商舖可以說是十室九空，人氣最旺盛的反而是地面一層的小食街，除了遊客最喜歡光顧的牛雜，呢度亦有好多學生和街坊喜歡幫襯嘅雞蛋仔、串串，以及小時候蒲商場最常幫襯、數十款食材任揀的袋裝撈冷麵。

 

澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場

澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場

澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場

頂樓的國華戲院已沒有營業，仍保留舊電影劇照的場景，是不少人到此一遊的打卡點。

 

澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場

商埸內其他樓層的店舖空置頗多。

 

澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場

澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場

這個「變型俠醫」巨像，應該是當年為宣傳電影上映的擺設，竟一直保留至今實屬難得。

 

澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場

澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場

盈豐雞蛋仔喺國華戲院開咗三十幾年，唔少街坊由細食到大。

 

澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場

澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場

澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場

澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場

金莎榛子士多啤梨夾餅和可麗餅，都是盈豐的熱賣美食，可麗餅更可自選脆皮或軟皮。

 

澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場

澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場

睇到呢啲袋裝撈冷麵，學生時代回憶反晒嚟。

 

　　上星期突然啩住盈豐嘅香蕉糕同可麗餅，又嚟掃下埸，發現商埸地庫變咗全層賣玩具嘅店舖，最初以為是分租嘅小店，細問之下才知道，原來近5千呎共19個舖位，全為同一店主「玩具出沒注意」所營運，而且呢度出售嘅多以懷舊玩具為主，屬於市場上比較罕有或年代久遠嘅出品，最啱各位大細路嚟尋寶。

 

　　另外比較難得嘅係，呢度嘅空間非常寬敞，除兩邊的貨品展示舖位，中間位置更設有桌椅，一眾玩具發燒友在一輪掃場之後，即可坐低食下嘢嘆杯冰茶特飲，交換一下收藏心得。店主Alan本身便是收藏玩具嘅發燒友，早在中學時期已經開店賣玩具。「記得大約廿幾年前，第一間舖係喺荷蘭園商場嘅鋪仔，月租500蚊，嗰陣仲問家人資助咗幾千蚊添。其實最初係自己鍾意買玩具，諗住開舖可以買啲自己鍾意嘅，之後如果賣到出去，又可以賺到錢買返一啲自己喜歡嘅收藏。」

 

澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場

甫走進戲院商場正門，便可見到玩具出沒注意的大型標誌，成了最佳打卡點。

 

澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場

澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場

場內設有桌椅的休憇空間，尋寳之後喺呢度hea下都唔錯。

 

澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場

澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場

佔了地庫全層的「玩具出沒注意」，空間十足。

 

澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場

澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場

搜羅自日本的舊版模型收藏，原意都只是作展示，有意可向店主查詢。

 

澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場

澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場

整整兩面牆的McFARLANE系列，非常齊全。

 

澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場

日本電動哥斯拉。

 

　　佢表示：「我讀緊書嘅時候已經諗，好想有一間咁樣嘅舖頭，好似呢度咁可以既展示一啲珍藏，有嘢買又有嘢食，仲有地方俾人坐低傾下玩具咁。呢度開咗兩個多月，貨架仍在不斷更新中，陸續都會有一啲特別嘅收藏會放出嚟。」

 

　　店內出售的玩具有不少是產自日本，以及從外國搜羅、年代較為久遠的產品，當中亦有Alan 的私人珍藏，但有不少屬於非賣品 。「我哋喺日本有合作夥伴，幫我搜羅一啲特色而又少有嘅玩具；有好多人覺得呢度好似一個博物館，我當然覺得未到呢個級數啦，其實仲有好多珍藏都唔捨得攞出嚟賣，最多只係用作展示，呢啲心頭好係賣少見少，賣咗就搵唔返㗎啦！」

 

澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場

澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場

喺呢度可以搵到不少市場上比較罕有或年代久遠嘅出品。

 

澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場

長相嚇人郤膽小善良的比蒙獸。

 

澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場

超齊比蒙獸家族，最大的身高達50cm。

 

澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場

澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場

日本漫畫官方授權名偵探兔美子搪膠公司，原來是數年前由Alan一手研發生產。

 

澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場

澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場

從事廣告行業的Alan，亦有玩具生產，包括這兩款為澳門輕軌和衛生局生產嘅車仔模型。

 

澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場

澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場

場內亦有餐飲小食，這疏乎厘味道不錯。

 

　　目前嚟講，玩具出沒注意應該是澳門最大嘅懷舊玩具店，始終幾千呎嘅空間，以現時不景嘅市道，竟然仲有人敢投資創業實屬難得。「我希望呢度可以做到一個比較有特色嘅地方，讓大家睇到原來澳門都有一個咁特別嘅玩具專賣場，可以成為吸引的景點；其實目前已有不少遊客嚟打卡，始終呢度展示空間大行得舒服，唔似一般玩具舖都好細好迫。」佢又話，始終剛開業很多東西仍建構中，日後將不斷逐步完善，大家不妨拭目以待。

 

澳門國華戲院商場

地址：澳門白馬行2號

營業時間：星期一至日 11am-9pm

備註：部分商店營業時間不一

 

Tags:#澳門#國華戲院#懷舊玩具#街頭小吃#雞蛋仔#豆腐美食#文創產業#電影院#模型玩具#MCFARLANE 系列玩具#哥斯拉#比蒙獸#名偵探兔美子#疏乎厘鬆餅
Add a comment ...Add a comment ...
再探澳門氹仔街市：三個年輕人的創業夢，越南法棍、拖鞋飯、人氣甜品
更多魅遊澳門文章
再探澳門氹仔街市：三個年輕人的創業夢，越南法棍、拖鞋飯、人氣甜品

投票區

⁠2026年農曆新年假期安排
10
|
0

你2026年農曆新年假期會點過？

外遊「避年」
0%
留港消費
60%
宅在家休息
40%
投票期：2026-02-16 ~ 2026-03-16
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處