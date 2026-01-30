澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場

在澳門的水坑尾，有一條人氣非常旺的天神巷，喺呢度有雞蛋仔名店澤賢記、新榮記豆腐美食、日料UFUFU Cafe等，小巷內經常擠滿遊客，走到盡頭國華戲院商場側，更有一排小食檔，牛雜、雞蛋仔、炸串、就連台灣名物洪瑞珍都可以喺呢度搵到，不過今次重點想講嘅，喺國華戲院商場地庫新開了一間面積超大、可以搵到唔少懷舊玩具嘅新場——玩具出沒注意。由去年底11月開業至今短短三個多月，在國華戲院這個舊場之內，人氣迅速飆升。

位於水坑尾的橫街天神巷，近年成了遊客旺點，雞蛋仔名店澤賢記更經常人龍不絕。

國華戲院商場旁邊的小食街，牛雜、雞蛋仔、炸串一應俱全，人流旺盛。

翻新後的國華戲院商場，因原戲院受文物條例管制，故改建時保留了建築外貌

很多人都不知，國華是澳門唯一被列為文物保護的戲院建築物，戲院於1931年開業，1987年停業，經歷半個世紀；之後一至四樓曾改建為商場，頂樓一層的國華迷你戲院於1991年重新開業，可惜在1997年因電影業低迷而停業。2019初迎來一次大翻新，到年底完成改建活化，除戲院變身國華戲院大舞堂，用以本地演藝表演、話劇及電影放映，商場亦以本土文創小店為主。

可惜生不逢時，剛完成重建即遇上新冠疫情，到了今天，4 層的商舖可以說是十室九空，人氣最旺盛的反而是地面一層的小食街，除了遊客最喜歡光顧的牛雜，呢度亦有好多學生和街坊喜歡幫襯嘅雞蛋仔、串串，以及小時候蒲商場最常幫襯、數十款食材任揀的袋裝撈冷麵。

頂樓的國華戲院已沒有營業，仍保留舊電影劇照的場景，是不少人到此一遊的打卡點。

商埸內其他樓層的店舖空置頗多。

這個「變型俠醫」巨像，應該是當年為宣傳電影上映的擺設，竟一直保留至今實屬難得。

盈豐雞蛋仔喺國華戲院開咗三十幾年，唔少街坊由細食到大。

金莎榛子士多啤梨夾餅和可麗餅，都是盈豐的熱賣美食，可麗餅更可自選脆皮或軟皮。

睇到呢啲袋裝撈冷麵，學生時代回憶反晒嚟。

上星期突然啩住盈豐嘅香蕉糕同可麗餅，又嚟掃下埸，發現商埸地庫變咗全層賣玩具嘅店舖，最初以為是分租嘅小店，細問之下才知道，原來近5千呎共19個舖位，全為同一店主「玩具出沒注意」所營運，而且呢度出售嘅多以懷舊玩具為主，屬於市場上比較罕有或年代久遠嘅出品，最啱各位大細路嚟尋寶。

另外比較難得嘅係，呢度嘅空間非常寬敞，除兩邊的貨品展示舖位，中間位置更設有桌椅，一眾玩具發燒友在一輪掃場之後，即可坐低食下嘢嘆杯冰茶特飲，交換一下收藏心得。店主Alan本身便是收藏玩具嘅發燒友，早在中學時期已經開店賣玩具。「記得大約廿幾年前，第一間舖係喺荷蘭園商場嘅鋪仔，月租500蚊，嗰陣仲問家人資助咗幾千蚊添。其實最初係自己鍾意買玩具，諗住開舖可以買啲自己鍾意嘅，之後如果賣到出去，又可以賺到錢買返一啲自己喜歡嘅收藏。」

甫走進戲院商場正門，便可見到玩具出沒注意的大型標誌，成了最佳打卡點。

場內設有桌椅的休憇空間，尋寳之後喺呢度hea下都唔錯。

佔了地庫全層的「玩具出沒注意」，空間十足。

搜羅自日本的舊版模型收藏，原意都只是作展示，有意可向店主查詢。

整整兩面牆的McFARLANE系列，非常齊全。

日本電動哥斯拉。

佢表示：「我讀緊書嘅時候已經諗，好想有一間咁樣嘅舖頭，好似呢度咁可以既展示一啲珍藏，有嘢買又有嘢食，仲有地方俾人坐低傾下玩具咁。呢度開咗兩個多月，貨架仍在不斷更新中，陸續都會有一啲特別嘅收藏會放出嚟。」

店內出售的玩具有不少是產自日本，以及從外國搜羅、年代較為久遠的產品，當中亦有Alan 的私人珍藏，但有不少屬於非賣品 。「我哋喺日本有合作夥伴，幫我搜羅一啲特色而又少有嘅玩具；有好多人覺得呢度好似一個博物館，我當然覺得未到呢個級數啦，其實仲有好多珍藏都唔捨得攞出嚟賣，最多只係用作展示，呢啲心頭好係賣少見少，賣咗就搵唔返㗎啦！」

喺呢度可以搵到不少市場上比較罕有或年代久遠嘅出品。

長相嚇人郤膽小善良的比蒙獸。

超齊比蒙獸家族，最大的身高達50cm。

日本漫畫官方授權名偵探兔美子搪膠公司，原來是數年前由Alan一手研發生產。

從事廣告行業的Alan，亦有玩具生產，包括這兩款為澳門輕軌和衛生局生產嘅車仔模型。

場內亦有餐飲小食，這疏乎厘味道不錯。

目前嚟講，玩具出沒注意應該是澳門最大嘅懷舊玩具店，始終幾千呎嘅空間，以現時不景嘅市道，竟然仲有人敢投資創業實屬難得。「我希望呢度可以做到一個比較有特色嘅地方，讓大家睇到原來澳門都有一個咁特別嘅玩具專賣場，可以成為吸引的景點；其實目前已有不少遊客嚟打卡，始終呢度展示空間大行得舒服，唔似一般玩具舖都好細好迫。」佢又話，始終剛開業很多東西仍建構中，日後將不斷逐步完善，大家不妨拭目以待。

澳門國華戲院商場

地址：澳門白馬行2號

營業時間：星期一至日 11am-9pm

備註：部分商店營業時間不一