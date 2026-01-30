機場島櫻花園開放｜新增園區櫻花小徑＋未來兩周盛放＋前往新路線

歡迎回來

　　又到賞櫻的季節！位於機場島的櫻花園已於1月29日開放，好消息，今年櫻花園再度擴展，新增園區沿東涌灣海旁伸延，其中種植了39棵櫻花樹和鋪設櫻花小徑。櫻花預期未來兩周盛放，為了方便市民往來櫻花園，機管局今年新增行人路，市民沿途不用過馬路或上落樓梯，令前往賞櫻更安全方便。

 

　　櫻花樹是來自廣州的「好運來」，其特色為花蕾較密集，花瓣呈鮮艷粉紅色，耐熱性強，適合香港的天氣和環境。觀看機場官方影片，暫時櫻花約開一至兩成，櫻花預期未來兩周盛放，大家可計劃好前往打卡的日子。

 

　　去年櫻花海岸設的躺椅今年繼續有，大家可仰望粉紅櫻花的美態。為了方便市民往來櫻花園，機管局今年於赤鱲角南路增設一條行人路。新增行人路令東涌港鐵站與櫻花園之間路程減少約200米，市民沿途不用過馬路或上落樓梯，令前往賞櫻更安全方便。

 

　　機場島近觀景山腳櫻花園自2023年啟用，園區逐年擴建，目前整個園區已種有160棵櫻花樹。除了櫻花園外，「黃花風鈴徑」及加上近來新增的「紫花風鈴徑」受市民及攝影愛好者歡迎。

 

櫻花園交通

 

「S」巴士路線

•    從東涌巴士總站乘搭往機場方向巴士路線 S1、S52、S52A、S52P、S56、S64、S64C、S64P或S64X，於飛機燃料庫站下車，然後向油站方向沿觀景路步行前往。

 

「E」巴士路線

•    從市區出發，乘搭往機場方向巴士路線E11、E11A、E21、E21D、E22、E22A、E23或E23A，於赤鱲角南路站下車。

 

步行

•    從東涌港鐵站出發，行經達東路，然後沿順東路往赤鱲角南路繼續步行，約需20分鐘。

 

機場島櫻花園

