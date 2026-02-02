上星期Netflix有個直播節目，美國攀岩傳奇人物Alex Honnold徒手攀爬台北101大樓。記憶中Netflix直播的節目不多，節目值得直播，必須與錄播有不同價值。例如體育球賽，觀眾知道賽果後再看賽事，與看直播的心情完全不一樣，重點來自不可預知性的緊張刺激。之前有傳奇拳王泰臣對網紅Jake Paul的拳賽，Netflix每次直播節目都很有噱頭。

我沒有看直播，看影片時已知道是次挑戰成功完成，而且我只是用約15分鐘快播精華，但觀看時依然十分肉緊，手心冒汗。這次攀爬大樓，主角若出錯隨時無命，可想象看直播的緊張程度。事後見到Starman寫了一篇長帖，內容比較主角與香港人的生活態度與人生觀，很有味道，令人深思：

此節目絕對能成為朋友間茶餘飯後的話題，朋友通常有幾個反應：

「好勁呀，手腳爆發力、耐力、心理控制⋯⋯」

「好大膽，不怕死嗎？」

「傻的嗎？爬來幹嘛？」

「台北101又會批准？」

「不知這樣爬一次大樓有多少獎金呢？」

無論如何，在大部分人心目中，這的確是一件值得討論的事，我們有多少人一生中做過一件值得全世界人討論的事呢？

Alex Honnold徒手攀爬台北101大樓，令觀眾看得手心冒汗。(AP)

做人做事，要付出才有意義。大部分香港人的生活態度，多是追求穩陣，工作如是，投資如是，生活如是。我們很喜歡舒服，總想停留在舒適圈，做自己能力範圍內的事。讀好書，為了日後找份有前途的工作，最好是薪高糧準，工作量又少，責任又少，那就完美。追求安逸，追求財務自由，大概也是這個概念吧。然而，人生不應該更精彩嗎？

要人生精彩，其中一個方法是接受挑戰，例如跳出舒適圈，或者把自己潛能發揮到極限，再不斷衝破極限，Alex Honnold正在表演這個操作。

記得曾經與某大型工程公司的總工程師傾偈，他指剛簽約時，當年放在他眼前有兩個大型工程合約，一個是正常道路工程，另一個是難度高不止10倍的工程，需要二選一。無論選哪個工程合約，待遇都是一樣，相信大部分人都會捨難取易。然而，他二話不說選了後者，因為這工程更具挑戰性。結果，該工程的確難做得多，整個團隊亦辛苦得多。最後還是完成，而這團隊大部分成員亦順利被安排到另一個工程繼續做，長做長有，這位總工程師更步步高陞。除了職場上的回報，工作履歷又擦亮了，個人能力亦累積了，回想起亦有一段有意義的回憶。

當選擇自己的人生路時，值得問自己，一生有多少能引以自豪的代表作？例如徒手攀爬台北101大樓，風險值爆燈，真的會隨時死亡，拿這個作為代表作，有多少人敢說「很小事，我也可以」？幹一些事情，風險愈大，難度愈高，成功克服並完成後，滿足感及其意義將會很高。人生苦短，此命題的確值得思考。還有一點，歲月不留人，有些事情，年紀大了就不能再做。

最後想到電影《激戰》中張家輝的一句對白：「我唔想到熄燈嗰陣，我連一件值得記得嘅事都無呀！」

共勉之。