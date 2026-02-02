歡迎回來

港台評論

巴士安全帶風波

港是港非
李慕飛
港是港非

　　政府推行巴士強制安裝及佩戴安全帶的規例，原本以為市民會接受。過去幾年發生過數宗嚴重巴士意外，社會對乘車安全的關注日益增加，很多人認為加裝安全帶是理所當然的改進。可惜事情並不如預期順利，政策一出便引起極大迴響，部分市民認為這是擾民之舉，質疑在短途、頻繁上下車的巴士上強制佩戴是否合理，更有極端個案出現，有人以破壞方式反對新規，結果導致車上乘客被困，安全風險反而因此增加，令原本為了保障市民安全的措施變成新的爭議點。

 

　　事件在社交平台上持續發酵，立法會前議員江玉歡在網上發文，指出法例條文中有關生效日期或其他措辭可能存在問題，要求政府作出解釋。政府隨後回應，承認草擬的條文「寫得不理想」，並決定暫緩執行。運輸及物流局局長陳美寶表示，經徵詢律政司意見後，發現有關強制安裝和佩戴安全帶的新規定在法律文字上「技術上有不足之處」，為求清晰和負責任，局方決定先刪除有關條文，並盡快修正。陳局長亦承認，條文未能完全反映立法原意，加上執行時市民可能有不同看法，情況「不理想」，因此需要時間修訂。這次暫緩推行，成為繼垃圾徵費後，政府第二次暫停既定政策的例子。

 

巴士安全帶風波

強制巴士乘客佩戴安全帶的規例引起極大迴響，被批評是擾民之舉。(Shuttestock)

 

　　筆者曾經看過有關法例的草擬內容，但筆者並非法律界人士，不敢妄下評論。但普通市民可能難以想象，政府草擬一條法律往往耗時甚長，動輒以年計，即使只是看似簡單的修訂，也要經過政策局、律政司屬下的法律草擬科逐字審閱，連標點符號和措辭都會被仔細檢查，務求精準無歧義；提交立法會首讀後，還會有立法會法律顧問跟進，最後交由議員審議。整個程序設計上是要把錯誤減到最低，理論上不應該出現重大漏洞，當然小錯誤難免，但要發生令社會廣泛誤解的情況，確實令人感到意外。

 

　　事實上，普通法系統下的法律條文本來就寫得相當複雜，立法者追求的是文字的精準與可執行性，因此條文往往顯得生硬和難讀，包含大量專門用語和獨特的行文格式，目的在於避免日後執行時出現爭議，這些內容不是沒有法律訓練的人所能輕易理解。基於這點，不排除條文本身容易令人誤解的可能性，而江玉歡本人是律師，她亦曾參與通過今次的法例，她在社交平台上提出疑問，是否應該更清楚地解釋為何會有這樣的理解，讓公眾明白她的立場與專業判斷？這樣或能減少外界的猜測與不安。

 

　　從另一個角度看，筆者相信政府在處理這次風波時，亦有意利用技術性問題作為一個下台階，藉此平息市民的不滿。以「技術性條文有不足」為由暫緩，比起公開承認政策本身設計有誤而引發更大政治成本，對政府而言是較為體面的處理方式。無論動機如何，事件同時反映出政府對民意的高度重視，當社會出現強烈反應，政府選擇暫停並檢討，顯示在政策推行上會考慮公眾接受度，這點對維持社會穩定與政策可行性來說，確實是正面的訊號。

 

　　總結而言，巴士安全帶風波暴露了政府在準備工作的不足，未來若要重啟相關規例，政府需要在法律文字上做到更周詳無誤，同時加強與市民的溝通，解釋施行細節與例外情況，並考慮實際操作的便利性，避免重蹈覆轍。

Tags:#港是港非#巴士安全#座位安全帶#政府規例#公眾意見#社交媒體#立法會#法律語言#公眾接受度#政策修訂#香港政府#運輸及物流局#陳美寶#江玉歡
預算案前瞻：政府應如何分派餅仔？
投票區

巴拿馬裁定長和港口合同違憲
247
|
1

你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？

81%
不會
18%
無意見
1%
投票期：2026-02-02 ~ 2026-03-02
