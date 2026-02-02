2026是丙午，赤馬紅羊年，主世界立立亂，這個丙午年應是在農曆大年初一之後才算是真正的丙午年？但中國人對年的交替日子一向有三個講法，哪個才是丙午赤馬紅羊之始？

1. 依太陽活動：立冬是一年之始；

2. 依曆法：大年初一，是一年之始；

3. 依農務/曆法：立春是一年之始。

無論是依哪個定義來定丙午赤馬紅羊年之始，一言概之，由立冬至翌年的立春就是個抵壘區，而愈近大年初一、立春，丙午赤馬紅羊年就愈坐實。

亂一：主權基金移離美元

周前（即是立冬之後）美國總統特朗普強擄了委內瑞拉總統馬杜羅，擄劫成功，但更促使不少主權基金要將財富移離美元，這是亂一。

近日，日本首相高市早苗解散國會，並謂要減稅、加派福利以爭取選票，此即要QE，再狂印日圓，會導致日匯弱，招致輸入性通脹。日本消費物價指數(CPI)會升，日本央行可能要加息。近日，日本各年期國債息均見上升（圖一）。

美國10年期債息現為4.228%，30年期為4.84%，與日本債息高不了多少，即是吸引力相對小了，之前大量日資因好息高而去買美國國債，如今胃口應減少了，此即美國國債會因日債息升，而少了日資這批買家，易促使美債因需求減少而致債息升，美元匯價亦可能受拖累。

事實上，美匯指數亦確一度跌破96的關鍵支持位（圖二），美匯下跌，「特無譜」反謂不擔心，這是否官方放任美元跌了？若是，阿爺會高興死了；但又不能高興太多住，因為美國財長貝特森立時出來兜底，謂仍要強美元。總統與財長哪個的話算數？無論如何，日息升已阻截了日資對美債的追捧，之後的美債拍賣將可見真章。

亂二：中國金銀ETF主動停市

美匯美債失人心，對環球金融市場增大了不穩定性，這是亂之二。

1月29日晚，華夏基金、景順長城、易方達、廣發、嘉實、華安基金等宣布旗下多隻石油、黃金、白銀的ETF於1月30日開市起停牌至收市，原因是相關ETF溢價高（即是太貴），投資者盲目入市易招損失。因此，1月30日中港股市中的相關股份均大跌。周一（2月2日）開市，持有金股、油股的投資者要不要走貨？

諗一諗：

1. ETF的基金公司，不是賣了貴貨予投資者，日後基金公司可以賺更多？但為甚麼基金公司咁好，要照顧小投資者利益？

2. N家ETF公司，1月29日晚唔瞓覺，齊齊起身公布翌日停市？是否有「盟主」打鐘叫醒大家一齊行動？這個「盟主」是誰？我話是阿爺，你又信唔信？

為甚麼是1月29日晚要宣布翌日有關基金要停市？這就要看中國1月29日晚，即是美國1月29日開市時段出現了甚麼。

美國1月29日開市，仍穩健，但就突然急插（圖三），雖然插後爬升回不少，但這一插就帶來大亂，VIX（即「亂」的指數）突爬上20（爬上就是亂），這將迫使美股的好友要考慮出貨，而美股的期權、期貨好友則一定要平倉。平倉要錢，錢從何來？

1. 沽出股票，但在如斯低位沽股，不少股好友心有不甘；

2. 自其他仍有豐厚利潤的投資品中沽出以籌錢來冚股票所蝕，金價1月以來一度升逾20%，銀價更升約50%，沽出金銀實物或手上的金銀好倉期貨期權是最易做的事，結果是黃金期貨立跌逾7%（圖四）。

這個倉一平，亂事似乎終止了，圖三、圖四都見出了之後的反彈，即是止跌了。精彩的故事，就是由這反彈開始。

如美股跌、金跌、銀跌，是泡沫爆破之兆，則這個反彈應維持不了多少天，又再跌過；但如到今周，美股、金、銀企穩之餘尚見新高，即是1月29日（美國時間）的股跌是個精準「劏牛行動」，借微軟(US.MSFT)公布業績不太理想，便推冧其他納指六雄，從而重創美股。

事實上，微軟公布所賺是少了，盲眼的投資者就立馬沽貨，但他們不細看微軟公布的帳面利潤少了，是因為對數據中心等方面作了重大投資，今時擠壓了一下了利潤，是為了日後可以製造更多利潤，應是值得股民追捧的，可惜短視者沽之；買入者又是何人？是肯遠看的投資者。這點不多說了，反正股市已跌了，亦拖累到街坊（金/銀）陪跌。

金/銀之跌，又是否自己泡沫使然？看來又不是，因為圖四當日見出金亦已漸收復不少失地。

不少投資者是羊牯，當1月29日美國時段30分鐘狂瀉450美元，翌日到1月30日，港股股市開市，A股中的金銀ETF會否也跟跌？在這情況下，「盟主」必然要出來振臂一呼，最好是齊齊停市，待風雨過去，始再交易。如此看來，阿爺真是好錫啲股民子孫，一停以止亂。

不過這個「亂」的根源，即美匯、美息，就沒有阿爺錫。

美國聯儲局上周議息，不減息，其會後聲明中亦已表達了（圖五）是抗「旨」——抗特朗普力求減息之「旨」。鮑威爾不減，便換個人來減息唄。上周五（1月30日），特朗普便找了凱文．沃什(Kevin Warsh)來做下任聯儲局主席，台灣《經濟日報》有文介紹，見闢欄。

當聯儲局變成政治機構時，天下金融能不大亂？圖六是前菜，金、銀、股、匯後市如何？今周逐項談。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

