中國人向來有透過改名來改運的習俗，島內綠營也偷用這個概念吸取政治紅利，不過卻引發民眾質疑。
港台評論

台北101變台灣101，綠營搶功惹非議

台灣熱話
姚超文
台灣熱話

　　中國人向來有透過改名來改運的習俗，島內綠營也偷用這個概念吸取政治紅利，不過卻引發民眾質疑。

 

　　最近，美國知名攀岩運動員霍諾德(Alex Honnold)成功徒手登頂508米高的台北101大樓，全程以「Free Solo 無繩索」方式進行，過程驚險萬分，也吸引外國傳媒大量報道。

 

0203姚超文稿件

不少民眾觀看霍諾德徒手攀爬台北101大樓時都捏一把冷汗（作者提供圖片）

 

　　依照綠營的習性，根本不會放過藉此或明或暗宣揚台獨，以及引起國際報道功勞往自己身上攬的機會。賴清德的副手蕭美琴在社交平台發文表示，「看得手心一直冒汗，恭喜Alex！成功站上『台灣101』的頂端」；行政院長卓榮泰則在臉書發文寫下「為Alex Honnold徒手攀登，成功登上『台灣101』頂端喝采」。兩人偷偷把「台北101」置換為「台灣101」。

 

0203姚超文稿件

霍諾德登上101大樓508米塔頂，以台北市為背景自拍。（霍諾德fb圖片）

 

　　台北101和英文Taipei 101，乃台北金融大樓股份有限公司2005年使用的中英文商標，是島內首件獲准註冊為立體商標的建築物，在玩具、化妝品、酒、百貨公司等157個類別均申請商標保護。過去有公司和民眾申請「台灣101」商標，皆被認為想魚目混珠遭駁回。

 

　　這座大樓雖然遭「高官」改名，但民眾以Google Map搜尋，無論是「台灣101」抑或「Taiwan 101」，結果都顯示台北101的位置。因此網民到蕭美琴發文下方留言質問：「『台灣101』在哪裏？」、「請問妳會將巴黎凱旋門叫法國凱旋門、東京鐵塔叫日本鐵塔嗎？還是意大利斜塔？悉尼歌劇院有人會叫澳大利亞歌劇院嗎？為了意識形態可以顛倒黑白，真的很可笑！」網民也發揮創意，著名觀光景點台南安平古堡可改名「台灣古堡」、高雄西子灣可稱「台灣之子灣」。

 

　　不少輿論認為綠營這次發動改名的原因，是他們不想提到台北。因為現在的台北市由國民黨執政，霍諾德是在台北市政府多方協助下，才完成轟動全世界的創舉。只要寫出「台北101」，就等於承認台北市政府有功勞，也就等於讓國民黨籍市長蔣萬安受肯定。對這些雞腸鳥肚的綠營領導人來說，讓對手被讚譽，遠比自己被罵還難受。尤其民進黨至今仍然卡關，未能找出一個能與蔣萬安抗衡的人選參加年底舉行的台北市長選舉，當然竭盡所能阻撓抹殺蔣萬安提高聲望的機會。

 

0203姚超文稿件

綠營高官故意將台北101更名為「台灣101」，是要抹殺國民黨籍台北市長蔣萬安提高聲望的機會。（蔣萬安fb圖片）

 

　　自陳水扁執政開始，綠營大搞改名獲取政治紅利一直不遺餘力，每次都引發爭議和批評的負面迴響。例如陳水扁當局在2006年，以移除威權名義，下令將當時的「中正機場」改名為「桃園機場」。雖然綠營的用意，是想去掉「中正」二字，讓國際旅客無法從名字直接連結「總統」層級以及對手國民黨，但大陸、港澳和島內卻有言論認為，取消「中正」改用「桃園」地名，會讓人感覺「國際機場」降格為「地方機場」，更含有承認台灣是中國一省的意思。

 

　　「台灣101」事件也讓陳水扁兒子陳致中受到波及，有國民黨立委諷刺，陳致中應帶頭改名為陳致「台」，貫徹他父親逢中必反、推動多年的「正名」運動。陳致中則反駁說：「拿別人的名字作文章，會不會太無聊？」他澄清，父母替他取名「致中」，指的是「中庸之道」的「中」，並非「中國」。

 

　　陳致中的反擊，恰好點出綠營以改名獲取政治紅利的荒謬，所謂己所不欲勿施於人，這樣不用腦袋只靠膝蓋式反射反應的改名伎倆，在稍有判斷力和智慧的民眾眼中，效果往往是適得其反。

Tags:#台灣熱話#大國博弈#台灣政治#台北101#艾力克斯·霍諾德#徒手攀岩#政治宣傳#社交媒體#商標#蔣萬安#政治競爭#陳水扁#台灣桃園國際機場#政治正確
賴清德引戰，卻乏兵源武器
賴清德引戰，卻乏兵源武器

