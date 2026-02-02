新加坡首富的投資：海底撈出海成功，Minitable崛起

衣食住行是地球最大的生意，新加坡的首富名為張勇，他們的品牌名為海底撈，張氏伉儷名下已經有四間上市公司，早於八年前已經躍升Forbes新加坡首富 (目前排名第10位)，而張氏夫婦發達之後，也有投資很多年輕的關連企業，尤其是和他們本身業務相關的一些新創公司，而我們今天要介紹的Minitable，這間公司相當神秘。

如果你問DeepSeek，這間公司的背景是什麼，他會告訴你下面的介紹，相當隱晦，講咗等於冇講。

今天，我們就要為大家打開這個Pandora Box，他在全球的拓展計劃又是如何？

海底撈（Haidilao）作為一家中國火鍋連鎖品牌，其成功特別是出海成功，背後有多方面的原因。

海底撈以其極致的顧客服務聞名，這是其成功的核心競爭力之一：海底撈提供免費美甲、擦鞋、小吃、兒童遊樂區等額外服務，讓顧客感到被重視。例如，服務員會主動提供手機防水袋、圍裙、髮圈等細節化服務。

服務員的熱情態度以及對顧客需求的快速響應（如生日驚喜、免費水果等），營造了溫暖的用餐體驗，這種情感連結在海外市場尤其吸引顧客。

無論在中國還是海外，海底撈保持了服務標準的高度一致，這讓品牌在全球範圍內建立了強大的口碑。

中式火鍋的吸引力：火鍋作為一種參與感強、社交屬性高的飲食方式，天然具有吸引力。海底撈將傳統中式火鍋與現代餐飲體驗結合，成功將中式飲食文化推向國際。

海底撈的創始人張勇從小攤販到全球連鎖的勵志故事，以及強調“以人為本”的企業文化，增強了品牌的親和力和辨識度。

在出海過程中，海底撈並未完全照搬中國模式，而是根據當地文化調整。例如，在美國市場提供更多西式飲品選項，在東南亞市場融入當地口味的醬料，確保品牌既保留中式特色又符合當地需求。

海底撈優先選擇華人聚集或對中式飲食接受度高的地區（如新加坡、美國加州、英國倫敦）作為出海第一站，降低了市場進入的風險。

Minitable 是一家總部位於美國的本地餐飲科技公司，一家專注於為餐飲業提供預訂、排隊管理和客戶關係管理（CRM）解決方案的科技公司（SaaS - Software as a Service）。

公司成立於 2019 年，專注於為繁忙餐廳提供等位與預訂系統。目前累計服務超過 1600家高人流門店，累計連接 600 萬+ 美國本地用戶，並保持每年新增超 150 萬用戶的穩定增長。

2023 年中，Minitable 推出了消費端平台 Minipass。在零推廣的情況下，Minipass 已吸引 50 萬註冊用戶，並以每年 100% 的速度增長。

2025 年，Minitable 正式推出 Minipass for Business，將服務從排隊預訂延伸到更廣泛的本地生活商戶。通過團購卡券、套餐銷售、營銷互動遊戲等方式，幫助商家沉澱私域流量、提升復購與轉化率。

餐飲業數字化轉型是大趨勢，尤其在疫情後，餐廳更加重視線上預訂、無接觸服務和數據化管理，Minitable 順應了這一潮流。

Minitable 的成功可以歸因於以下幾個關鍵因素：

解決核心痛點：精準抓住了餐廳在管理預訂、排隊和客戶關係方面的效率低下和數據孤島問題。傳統方式（電話、紙筆、簡單電子表格）耗時、易出錯且難以分析。

產品設計注重直觀性和易用性，降低餐廳員工的學習門檻，快速上手。

能夠與餐廳常用的其他系統（如 POS 系統、Google Map 在線訂餐平台 OpenTable, Resy 等、營銷工具）進行整合，形成統一的工作流，避免信息重複錄入。

海底撈的成功根基於極致的服務、標準化運營和供應鏈管理。其出海成功則源於將獨特的服務體驗輸出海外，精準選擇華人社區切入，並進行有效的口味、服務和營銷的本地化調整，同時維持高品質和標準化，並利用社交媒體放大影響。

Minitable 與海底撈出海的關聯是典型的B2B 供應商跟隨標桿客戶國際化策略。

我的問題是，香港曾經是美食天堂，為甚麼我們現在看不到類似的創業生態系統？