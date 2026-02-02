歡迎回來

生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
恒基50 周年慶優惠︱芝士蛋糕限時減$50＋身份證號碼「5」及「0」送香檳／清酒
美食情報
美食優惠

恒基50 周年慶優惠︱芝士蛋糕限時減$50＋身份證號碼「5」及「0」送香檳／清酒

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:恒基地產

　　為慶祝恒基集團成立 50 周年，集團推出多項精彩活動，包括旗下商場及餐廳一系特別禮遇。即日起，凡所持之身份證號碼同時包含數字「5」及「0」，於The Henderson指定餐廳用膳，可獲贈香檳或贈清酒一瓶。另外，大家亦可於 CulinArt 1862 享50 港元蛋糕折扣優惠，以超值價$98品嘗新鮮出爐 5 吋巴斯克芝士蛋糕！

 

 

恒基50 周年慶優惠︱芝士蛋糕限時減$50＋身份證號碼「5」及「0」送香檳／清酒

 

優惠一︰免費香檳／清酒

 

　　即日起至2026年2月15日，凡賓客所持之身份證號碼同時包含數字「5」及「0」，可於 The Henderson指定餐廳，包括首次進駐香港、全球炙手可熱的美籍韓裔名廚主理的 AkiraBack、位於 The Henderson 38 樓、充滿創意調酒及素食美饌的 Peridot 用膳，即可獲贈香檳一瓶；或於高級日式割烹料理的「花雲」用膳，則可獲贈清酒一瓶。
 

恒基50 周年慶優惠︱芝士蛋糕限時減$50＋身份證號碼「5」及「0」送香檳／清酒

美籍韓裔名廚主理的 AkiraBack

 

恒基50 周年慶優惠︱芝士蛋糕限時減$50＋身份證號碼「5」及「0」送香檳／清酒

位於 The Henderson 38 樓的 Peridot
 

恒基50 周年慶優惠︱芝士蛋糕限時減$50＋身份證號碼「5」及「0」送香檳／清酒

高級日式割烹料理的「花雲」

 

　　留意，免費香檳／清酒優惠限每人兌換一次。每間餐廳每日將提供十個兌換名額。此優惠適用於所有用餐時段，獲贈之香檳/清酒不可於用餐期間享用。此優惠適用於個人，兌換此優惠時需出示身份證以作即場核對。

 

優惠二︰$50 蛋糕折扣優惠

 

　　2026年2 月1日起， CulinArt 1862 推出50 港元蛋糕折扣優惠，大家可以超值價HK$98（原價 HK$148），品嘗新鮮出爐的 5 吋巴斯克芝士蛋糕！5 吋巴斯克芝士蛋糕烤出金黃濃郁、口感綿密細滑、頂層帶微焦香，好吸引，留意蛋糕每日下午 3:30 至 4:30 供應，每日限量 20 份。

 

 

恒基50 周年慶優惠︱芝士蛋糕限時減$50＋身份證號碼「5」及「0」送香檳／清酒

恒基50 周年慶優惠︱芝士蛋糕限時減$50＋身份證號碼「5」及「0」送香檳／清酒

 

銅鑼灣 CulinArt1862每日限量士蛋糕

日期︰2026年2 月1日至3 月31日

售價︰優惠價 HK$98，原價 HK$148

供應時間︰每日下午 3:30 至 4:30 供應，每日限量 20 份。

 

　　除此之外，恒基地產旗下多個商場，包括將軍澳 MCP 新都城中心二期及三期、馬鞍山MOSTown 新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、屯門時代廣場、沙田中心及沙田廣場，現推出多項新春消費禮遇和優惠，數量有限，換完即止。

 

恒基50 周年慶優惠︱芝士蛋糕限時減$50＋身份證號碼「5」及「0」送香檳／清酒

即日起至3 月3日，H‧COINS 會員於 將軍澳 MCP新都城中心二期及三期，以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領利是封套裝、賀年糕點食品等。

 

恒基50 周年慶優惠︱芝士蛋糕限時減$50＋身份證號碼「5」及「0」送香檳／清酒

即日起至3 月3日，H‧COINS 會員於 MOSTown 新港城中心內以電子貨幣即日消費滿指定金額，即可換領商戶禮遇連賀年小卡利是賀年套裝、人氣賀年糕點食品等。

 

恒基50 周年慶優惠︱芝士蛋糕限時減$50＋身份證號碼「5」及「0」送香檳／清酒

即日起至3 月3日，H･COINS會員於推廣期內以即日電子消費滿指定金額，即可換領「迎風接福利是封」或賀年禮品連H･COINS 餐飲電子禮券。

 

恒基50 周年慶優惠︱芝士蛋糕限時減$50＋身份證號碼「5」及「0」送香檳／清酒

即日起至2 月15日，H·COINS 會員以指定電子支付方式即日消費滿指定金額（其中一張必須為餐飲商戶收據），即可換領精美賀年禮品。

 

詳情 www.hld.com

 

Tags:#The Henderson#恒基#著數優惠#Jetso#Hot Deals#美食優惠#美食情報
特朗普提名沃什為下任聯儲局主席 觸發貴金屬暴跌
56
|
1

你認為下任聯儲局主席在政策上會如何辦事？

保持高度獨立，不受白宮影響
11%
大致獨立，但會配合政府方向
27%
明顯受總統影響
57%
無意見
5%
投票期：2026-02-02 ~ 2026-03-02
