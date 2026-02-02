歡迎回來

11
二月
荔枝角 D2 Place One｜Marketoo年宵 & 新春市集 - 香城26 荔枝角 D2 Place One｜Marketoo年宵 & 新春市集 - 香城26
節慶活動 商場活動
荔枝角 D2 Place One｜Marketoo年宵 & 新春市集 - 香城26
推介度：
11/02/2026 - 19/02/2026
免費
06
八月
香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 月 6 日向公眾開放 香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 月 6 日向公眾開放
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 ...
推介度：
06/08/2025 - 23/02/2026
恒基50 周年慶優惠︱芝士蛋糕限時減$50＋身份證號碼「5」及「0」送香檳／清酒
美食情報
美食優惠

恒基50 周年慶優惠︱芝士蛋糕限時減$50＋身份證號碼「5」及「0」送香檳／清酒

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:恒基地產

　　為慶祝恒基集團成立 50 周年，集團推出多項精彩活動，包括旗下商場及餐廳一系特別禮遇。即日起，凡所持之身份證號碼同時包含數字「5」及「0」，於The Henderson指定餐廳用膳，可獲贈香檳或贈清酒一瓶。另外，大家亦可於 CulinArt 1862 享50 港元蛋糕折扣優惠，以超值價$98品嘗新鮮出爐 5 吋巴斯克芝士蛋糕！

 

 

恒基50 周年慶優惠︱芝士蛋糕限時減$50＋身份證號碼「5」及「0」送香檳／清酒

 

優惠一︰免費香檳／清酒

 

　　即日起至2026年2月15日，凡賓客所持之身份證號碼同時包含數字「5」及「0」，可於 The Henderson指定餐廳，包括首次進駐香港、全球炙手可熱的美籍韓裔名廚主理的 AkiraBack、位於 The Henderson 38 樓、充滿創意調酒及素食美饌的 Peridot 用膳，即可獲贈香檳一瓶；或於高級日式割烹料理的「花雲」用膳，則可獲贈清酒一瓶。
 

恒基50 周年慶優惠︱芝士蛋糕限時減$50＋身份證號碼「5」及「0」送香檳／清酒

美籍韓裔名廚主理的 AkiraBack

 

恒基50 周年慶優惠︱芝士蛋糕限時減$50＋身份證號碼「5」及「0」送香檳／清酒

位於 The Henderson 38 樓的 Peridot
 

恒基50 周年慶優惠︱芝士蛋糕限時減$50＋身份證號碼「5」及「0」送香檳／清酒

高級日式割烹料理的「花雲」

 

　　留意，免費香檳／清酒優惠限每人兌換一次。每間餐廳每日將提供十個兌換名額。此優惠適用於所有用餐時段，獲贈之香檳/清酒不可於用餐期間享用。此優惠適用於個人，兌換此優惠時需出示身份證以作即場核對。

 

優惠二︰$50 蛋糕折扣優惠

 

　　2026年2 月1日起， CulinArt 1862 推出50 港元蛋糕折扣優惠，大家可以超值價HK$98（原價 HK$148），品嘗新鮮出爐的 5 吋巴斯克芝士蛋糕！5 吋巴斯克芝士蛋糕烤出金黃濃郁、口感綿密細滑、頂層帶微焦香，好吸引，留意蛋糕每日下午 3:30 至 4:30 供應，每日限量 20 份。

 

 

恒基50 周年慶優惠︱芝士蛋糕限時減$50＋身份證號碼「5」及「0」送香檳／清酒

恒基50 周年慶優惠︱芝士蛋糕限時減$50＋身份證號碼「5」及「0」送香檳／清酒

 

銅鑼灣 CulinArt1862每日限量士蛋糕

日期︰2026年2 月1日至3 月31日

售價︰優惠價 HK$98，原價 HK$148

供應時間︰每日下午 3:30 至 4:30 供應，每日限量 20 份。

 

　　除此之外，恒基地產旗下多個商場，包括將軍澳 MCP 新都城中心二期及三期、馬鞍山MOSTown 新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、屯門時代廣場、沙田中心及沙田廣場，現推出多項新春消費禮遇和優惠，數量有限，換完即止。

 

恒基50 周年慶優惠︱芝士蛋糕限時減$50＋身份證號碼「5」及「0」送香檳／清酒

即日起至3 月3日，H‧COINS 會員於 將軍澳 MCP新都城中心二期及三期，以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領利是封套裝、賀年糕點食品等。

 

恒基50 周年慶優惠︱芝士蛋糕限時減$50＋身份證號碼「5」及「0」送香檳／清酒

即日起至3 月3日，H‧COINS 會員於 MOSTown 新港城中心內以電子貨幣即日消費滿指定金額，即可換領商戶禮遇連賀年小卡利是賀年套裝、人氣賀年糕點食品等。

 

恒基50 周年慶優惠︱芝士蛋糕限時減$50＋身份證號碼「5」及「0」送香檳／清酒

即日起至3 月3日，H･COINS會員於推廣期內以即日電子消費滿指定金額，即可換領「迎風接福利是封」或賀年禮品連H･COINS 餐飲電子禮券。

 

恒基50 周年慶優惠︱芝士蛋糕限時減$50＋身份證號碼「5」及「0」送香檳／清酒

即日起至2 月15日，H·COINS 會員以指定電子支付方式即日消費滿指定金額（其中一張必須為餐飲商戶收據），即可換領精美賀年禮品。

 

詳情 www.hld.com

 

Comment

