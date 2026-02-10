發揮AI代理潛力︱精準提問＋判斷力＋掌握專業知識未來職場必備

近年，愈來愈多人以AI代理(AI Agent)去輔助自己排山倒海的工作。根據OpenAI和Google管理層的說法，我們已進入「AI 代理時代」，而2025年更被稱為「AI代理元年」。

去年4月，微軟公布的《2025 工作趨勢指數》( 2025 Work Trend Index Annual Report)報告顯示，全球有八成受訪企業預計未來一年半內會引入 AI 代理作為團隊成員，又指未來 2至5 年內大多數公司都會實施相同政策。Gartner更預測，到2028年，15%的日常工作決策將由具自主能力的AI系統直接作出。

目前，AI代理的應用已覆蓋了醫療、金融、零售、客服等多個領域。例如德國跨國電子家電企業西門子(Siemens)以AI代理主導執行整個維修流程而無需人手干預，懂得透過持續學習提高效能，自主整合及分析數據，為維修團隊提供專家級的設備診斷並提供連串解決方案，從預測性維護擴展到涵蓋整個維護生命週期，這種全方位預防性策略支援，不但提升維修效率，還可降低維修成本；亞馬遜則運用一系列的AI代理軟件，獨立執行多項任務，以確保線上銷售應用程式可以安全及順暢地運作，特別是發生故障時，可自動快速恢復正常運作，避免業務受到突發事故影響；美國的北堪薩斯城醫院(North Kansas City Hospital) 就採用AI代理為病人提供數碼自動化的診症登記服務，大大減少登記時間，更可以提升病人應診體驗的滿意度。

事實上，目前的AI 代理大部分都能夠自主學習、規劃和執行任務，表現有如一組虛擬同事，具備感知、思考與決策能力，可自主運作，無需人類介入即可完成複雜任務，已發展成有自主決策能力的工作團隊。若能跟人類合作互補，強強聯手，更可將優勢發揮得淋漓盡致。

因此，未來企業管理層不單要管人，還要管理AI代理，因為人機協作會成為常態，管理人員要辨識專才和AI代理如何配對組合，才能產出最大的協同效益。另一方面，要在AI代理時代突圍而出，職場人士也必須增强以下三大基本核心能力。

首先是精準的提問能力。透過精準的提問，告訴AI自己需要的答案，問題越具體精準，答案就越得心應手。其次是判斷力，AI給出的答案不一定完全準確或符合需求，我們需要有判斷力，才能避免被誤導，如有跨學科底子更具優勢。最重要的是掌握行業上的專業深度，因為具備專業知識和實戰經驗，才懂得引用相關領域的專業術語，與AI共同進行協調、溝通，為任務尋找到最佳方案。

在變革的洪流中，不少前瞻企業已經大量投資AI，廣泛展開業務革新，目標是盡快建立自家AI代理人系統團隊、自主訓練和管理AI，以提高生產力及節省成本，提升市場競爭力。我們想在AI代理時代抓緊機遇，便要重新審視工作崗位的性質及職能定位，全面重塑工作流程和思維模式，才能充分發揮個人實力，為人機協作創造更多無限可能。