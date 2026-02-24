人工智能環境監測污染，潔淨海濱展現香港魅力 

香港政府積極推動「無處不旅遊」政策，其中優化海濱環境是重點項目之一。至今，政府已開放了40個海濱場地，總面積達33公頃，目標是改善維港兩岸海濱長廊，打造海濱新地標。潔淨清澈的海濱不但能提升城市形象，還能打造成美麗的景觀，助長本地旅遊業。反之，若產生污染，可能大大影響遊客的旅遊體驗。

香港過去曾經出現不少海濱區域水質污染問題，當中原因之一是舊區私人樓宇的污水渠錯誤接駁至雨水排放系統，導致污染物直接排入水域，為解決問題，當局依據渠務署的管網資料，運用色粉測試、渠道攝像機，以及其他智能檢測工具，由下游逆流而上追蹤錯駁點，並協調渠務署與屋宇署進行修復，逐步改善海濱水質。近年更積極引進遙控清淤機械人、管網檢測機械人等創新科技，加強排水設施的清潔和維修效率。然而，要長遠保持海濱的潔淨環境，建立更完善的監測系統至為關鍵。

目前，人工智能在環境監測的範疇上已展現出強大的實力。就以中國成都雙流區白河流域為例，當地政府採用人工智能流域管理系統，在白河流域96平方公里範圍內部署13個感測器，針對雨水、生活污水、工業廢水等三大類排水口全覆蓋監測，然後以AI溯源演算法，預測污染水平，其準確率可高達八成，為環境監測和執法提供了強大的科學依據，並同時改善白河流域污染的難題。

英國太空署則以衛星技術結合AI和各種氣象數據的監測系統，改善北愛爾蘭最大的淡水湖—內伊湖的有害藻類嚴重滋生問題。系統運用衛星遙距感應器在湖泊較大範圍的偏遠地區進行監測，然後運用AI分析水色、溫度和其他指標的變化，從而預測有害藻群的生長速度及蔓延趨勢，系統特別精於辨識初期的滋生情況，有利當局及時作出應對措施，而且更可以提供過往數據，以便構建更全面的水質管理機制。

美國建立的智慧下水道網絡，便透過安裝在水利設施上的智慧感測器，測量水流等相關數據，再結合氣象數據進行智能分析與預測，以引導雨水與廢水的流向，優化水資源的輸送、存儲和處理。網絡同時設有各項監測設備，以監察下水道系統的運作狀況，以便及早維修有問題的裝置。

優化城市環境，可為旅遊業的可持續發展奠定基礎，而科技創新則能為環境保護帶來了更多可能性。世界各地正擴大科技的應用，並透過構建全方位的智能環境監測網絡，以確保城市環境免受污染。我們應借鑒國內外的經驗，進一步提升環境監測能力，及早預測有害環境的風險，打造香港成為更具魅力的國際城市。