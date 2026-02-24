歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

21
三月
亞洲國際博覽館｜ComplexCon 香港 2026 Complex Live! 演唱會 超強壓軸陣容率先震撼揭曉JENNIE 與 Yeat 領銜表演 3 月強勢襲港 亞洲國際博覽館｜ComplexCon 香港 2026 Complex Live! 演唱會 超強壓軸陣容率先震撼揭曉JENNIE 與 Yeat 領銜表演 3 月強勢襲港
大型盛事 文化藝術
亞洲國際博覽館｜ComplexCon 香港 2026 Complex Live! 演唱會 超強壓軸陣...
推介度：
21/03/2026 - 22/03/2026
01
八月
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音 大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音
展覽 文化藝術
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格...
推介度：
01/08/2025 - 07/06/2026
免費
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
人工智能環境監測污染，潔淨海濱展現香港魅力 
數碼創科

人工智能環境監測污染，潔淨海濱展現香港魅力 

智慧城市5.0
鄧淑明
智慧城市5.0

　　香港政府積極推動「無處不旅遊」政策，其中優化海濱環境是重點項目之一。至今，政府已開放了40個海濱場地，總面積達33公頃，目標是改善維港兩岸海濱長廊，打造海濱新地標。潔淨清澈的海濱不但能提升城市形象，還能打造成美麗的景觀，助長本地旅遊業。反之，若產生污染，可能大大影響遊客的旅遊體驗。

 

　　香港過去曾經出現不少海濱區域水質污染問題，當中原因之一是舊區私人樓宇的污水渠錯誤接駁至雨水排放系統，導致污染物直接排入水域，為解決問題，當局依據渠務署的管網資料，運用色粉測試、渠道攝像機，以及其他智能檢測工具，由下游逆流而上追蹤錯駁點，並協調渠務署與屋宇署進行修復，逐步改善海濱水質。近年更積極引進遙控清淤機械人、管網檢測機械人等創新科技，加強排水設施的清潔和維修效率。然而，要長遠保持海濱的潔淨環境，建立更完善的監測系統至為關鍵。

 

　　目前，人工智能在環境監測的範疇上已展現出強大的實力。就以中國成都雙流區白河流域為例，當地政府採用人工智能流域管理系統，在白河流域96平方公里範圍內部署13個感測器，針對雨水、生活污水、工業廢水等三大類排水口全覆蓋監測，然後以AI溯源演算法，預測污染水平，其準確率可高達八成，為環境監測和執法提供了強大的科學依據，並同時改善白河流域污染的難題。

 

　　英國太空署則以衛星技術結合AI和各種氣象數據的監測系統，改善北愛爾蘭最大的淡水湖—內伊湖的有害藻類嚴重滋生問題。系統運用衛星遙距感應器在湖泊較大範圍的偏遠地區進行監測，然後運用AI分析水色、溫度和其他指標的變化，從而預測有害藻群的生長速度及蔓延趨勢，系統特別精於辨識初期的滋生情況，有利當局及時作出應對措施，而且更可以提供過往數據，以便構建更全面的水質管理機制。

 

　　美國建立的智慧下水道網絡，便透過安裝在水利設施上的智慧感測器，測量水流等相關數據，再結合氣象數據進行智能分析與預測，以引導雨水與廢水的流向，優化水資源的輸送、存儲和處理。網絡同時設有各項監測設備，以監察下水道系統的運作狀況，以便及早維修有問題的裝置。

 

　　優化城市環境，可為旅遊業的可持續發展奠定基礎，而科技創新則能為環境保護帶來了更多可能性。世界各地正擴大科技的應用，並透過構建全方位的智能環境監測網絡，以確保城市環境免受污染。我們應借鑒國內外的經驗，進一步提升環境監測能力，及早預測有害環境的風險，打造香港成為更具魅力的國際城市。

 

Tags:#人工智能#環境監測#污染#維港#數碼創科#AI
Add a comment ...Add a comment ...
發揮AI代理潛力︱精準提問＋判斷力＋掌握專業知識未來職場必備
更多智慧城市5.0文章
發揮AI代理潛力︱精準提問＋判斷力＋掌握專業知識未來職場必備

投票區

政府發表財政預算案2026
191
|
3

你是否滿意新一份財政預算案？

非常滿意
7%
滿意
17%
一般
17%
不滿意
24%
非常不滿意
35%
無意見
0%
投票期：2026-02-25 ~ 2026-03-25
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處