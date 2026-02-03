歡迎回來

理財智慧

送禮的正反效果

快樂退休
曾智華
快樂退休
PHOTO:圖片由作者提供

　　由聖誕節開始一路掃到農曆年，皆為送禮的高峰期，由聖誕禮物到農曆年的年糕、曲奇餅及朱古力，若果送得有心思，就會有良好效果，增進彼此好感及關係。相反又如何？哈哈，分分鐘嬲你唔知、話你唔好意思㗎。

 

送錯禮，受者嬲你唔知，話你又唔好意思。

 

　　喂，乜送禮都會送出反效果變成壞關係嗎？當然！小弟歷年親身目睹多次。

 

　　送出禍的包括：（一）明明自己唔合用的送畀人，而對方又心知；（二 ）過期食品；（三）對方本為老友，應了解你，竟送來無用無興趣的禮物。

 

　　送禮為乜？為得到對方歡心，增強關係，故此，送之前，必須謹慎思考。

 

送禮物，對任何年紀、任何關係者來說，都是一項藝術。

 

　　上周最佳例子，為英國首相施紀賢，專誠往北京會晤習近平，這是中英領導人經歷8年關係起起伏伏後第一次相見。為乜？正是為恢復正常接觸，建立默契，以及，開展大國之間的正常互利外交及商貿關係，用意非常明顯，大家亦心照。

 

　　兩國面左左多年而再開展接觸，有破冰含意。施紀賢作為客人，當然唔會只攜「兩梳蕉」去北京，故此出發前，大批智囊研究，帶乜去送畀習主席會得到最佳效果呢？這就要從佢個人喜好開始思考。

 

　　有！習近平給英國人的印象，為英超Super Fan，迷的程度，曾被美國體育頻道ESPN形容為「癡迷」，而迷的球隊，乃歷史悠久的「紅魔鬼」曼聯。呢，咁就正！因施紀賢出發前，剛剛曼聯打了一場漂亮的勝仗，以三比二擊敗榜首宿敵阿仙奴，呢場波，極具重要性也有歷史意義。

 

　　掂晒，超級禮物即時誕生，施紀賢攜帶到北京的，正是這場球賽所用的足球。呢下，若你是習近平，也會內心笑得很燦爛吧！

 

送禮的正反效果

習近平乃曼聯超級球迷，施紀賢的禮物，中正紅心！

 

　　果然，這次破冰之旅獲得非常良好的開端，大家在正式會談後，更在午宴中延續友善氣氛，開展良好溝通。現實上，英國也透過這次拜訪，對沖一下與美國日益出現的矛盾。大國外交，正應如此，一切要向大局看，互相借力。

 

送禮的正反效果

中英兩國面左左多年，今次成功破冰。

 

　　回說送禮與收禮，農曆年前，因小弟以為食「馳名」，故老友送我的，全是一底又一底的年糕，包括蘿蔔糕、芋頭糕、紅棗糕，以及近年興起的奶黃年糕。一家人食得幾多？所以，必定會轉送。

 

送禮的正反效果

送年糕，必須趁新鮮送，一發霉，即會有反效果。

 

　　送禮，智者教落，送下不送上。即不應送給富豪、權貴，因對方根本不需要，也可能視你的送禮舉措為擦鞋。送禮，送給你想感謝、鼓勵及欣賞的人。

 

　　我收到的糕，第一時間轉送目標，會是居所大廈內的工作人員，尤其清潔阿姐。其他就是長年服務我的理髮師、修車師傅、茶記各級侍應⋯⋯送禮時，必定加埋鞠躬多謝，祝身體健康。

 

　　過去一年，我收的禮，最喜愛的，為老友遊英國時買回來的小小開瓶器，上寫Luke，一方面夠晒personal，另外，百分百有實用價值，立即珍而重之收藏。

 

送禮的正反效果

這個迷你開瓶器，是我收過其中一份最貼心的禮物。

