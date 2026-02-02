歡迎回來

查看更多etnet精彩內容

壽司郎與米芝蓮主廚兼澤良太再度聯手！推出6款星級美食：松露壽喜燒牛排、炙燒海鮮茶碗蒸配特製柚子醋高湯
美食情報
美食優惠

壽司郎與米芝蓮主廚兼澤良太再度聯手！推出6款星級美食：松露壽喜燒牛排、炙燒海鮮茶碗蒸配特製柚子醋高湯

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Katty WuPHOTO:米芝蓮

　　壽司郎主廚同門師兄弟吉田啓之與米芝蓮一星Ryota Kappou Modern主廚兼澤良太（Ryota Kanesawa），繼去年首度聯乘引起全城迴響後，今年再度聯手，於今年2至3月推出一系列星級匠心料理，以平民化的價格為顧客打造一場摘星饗宴，重新定義迴轉壽司的無限可能。

 

　　今次聯乘不單是去年的續篇，更是技術與創意的昇華。兩位主廚特別鎖定滿載節慶氣氛的2月，將高級割烹（日本料理）的精粹，融入壽司郎的美食當中，每一款都能展現米芝蓮星級的外觀、層次和風味，又適合一家大小共享。

 

　　6款摘星料理將分階段推出，第一彈3款限定美食包括「稻烤拖羅鰹魚配特製鹽麴醬」、「松露香氣壽喜燒牛排」及「炙燒海鮮茶碗蒸配特製柚子醋高湯」，將由2月10日起於壽司郎全線分店供應（壽司郎黃埔時尚坊店除外），期間限定，售完即止。

 

　　充滿驚喜的「稻烤拖羅鰹魚配特製鹽麴醬」，主廚於肉質清爽的稻烤鰹魚上，鋪滿由鹽麴、碎切京葱及沖繩產蕎頭調製而成的特製醬汁，最後灑上炸洋葱碎，營造出與西式油醋沙律醬相似的清爽滋味。

 

壽司郎與米芝蓮主廚兼澤良太再度聯手！推出6款星級美食：松露壽喜燒牛排、炙燒海鮮茶碗蒸配特製柚子醋高湯

稻烤拖羅鰹魚配特製鹽麴醬 $17

 

　　「松露香氣壽喜燒牛排」在萬眾期待下強勢歸來，靈感源自兼澤主廚的星級招牌名菜，其精髓在於「壽喜燒、雞蛋、松露」的黃金組合。主廚破格地以壽司形式重新演繹，特別選用熊本赤酒入饌以提升牛肉鮮味，又以香濃壽喜燒牛排為基底，配上特製黃身醬與馥郁松露油，將壽喜燒的美味昇華至全新層次。

 

壽司郎與米芝蓮主廚兼澤良太再度聯手！推出6款星級美食：松露壽喜燒牛排、炙燒海鮮茶碗蒸配特製柚子醋高湯

松露香氣壽喜燒牛排 $22

 

　　「炙燒海鮮茶碗蒸配特製柚子醋高湯」一次過集合北寄貝、螢光魷魚及帆立貝3款豪華海鮮，主廚特別將螢光魷魚與北寄貝先行炙燒，令其變得彈牙鮮美，再加入柚子醋高湯與葱油。滑嫩的蒸蛋在吸收海鮮精華後，風味深邃且層次分明，柚子醋高湯的清爽微酸巧妙化解了豐厚海鮮的膩感，微溫中帶點清新。

 

壽司郎與米芝蓮主廚兼澤良太再度聯手！推出6款星級美食：松露壽喜燒牛排、炙燒海鮮茶碗蒸配特製柚子醋高湯

炙燒海鮮茶碗蒸配特製柚子醋高湯 $29

 

　　第二彈聯乘商品將於2月24日接力亮相，包括「寶船腐皮壽司」及「炸玉子手卷配究極天然車海老沙律」，前者賣相精緻、份量十足，主廚將混入了干瓢與香菇的特製醋飯填入腐皮，再加入帆立貝、松葉蟹肉、蝦仁、蝦肉鬆、玉子燒及枝豆，如一艘載滿珍寶的小船，令人聯想到新年盆菜的幸福滋味。而「炸玉子手卷配究極天然車海老沙律」，絕對會顛覆你對手卷的既有印象！主廚將厚切玉子燒裹上粉漿與麵包糠後酥炸，上面再鋪滿了由煉乳、西京味噌特調的沙律醬，並混合爽脆彈牙的天然車海老蝦肉，最後更以鹹鮮奢華的魚子醬作點綴，令人一試愛上!

 

壽司郎與米芝蓮主廚兼澤良太再度聯手！推出6款星級美食：松露壽喜燒牛排、炙燒海鮮茶碗蒸配特製柚子醋高湯

寶船腐皮壽司 $22

 

壽司郎與米芝蓮主廚兼澤良太再度聯手！推出6款星級美食：松露壽喜燒牛排、炙燒海鮮茶碗蒸配特製柚子醋高湯

炸玉子手卷配究極天然車海老沙律 $22

 

　　極具奢華感的「炸玉子手卷配鰻魚鵝肝」，將於3月17日起壓軸登場，以油脂順滑、入口即化的炙燒鵝肝，配上香濃鬆軟的鰻魚肉，底層更襯托著外脆內嫩的炸玉子燒，再配以特製甜醬，這場聯乘盛宴劃上最華麗的句號。

 

壽司郎與米芝蓮主廚兼澤良太再度聯手！推出6款星級美食：松露壽喜燒牛排、炙燒海鮮茶碗蒸配特製柚子醋高湯

炸玉子手卷配鰻魚鵝肝 $27

 

同場加映：2月期間限定【食欲新春】話題商品強勢回歸、外賣自取限定「Sushi Monday」買二送一

 

　　除了星級聯乘，適逢新春佳節，壽司郎將於2月同步推出【食欲新春】期間限定盛宴，多款人氣話題商品載譽回歸，其中包括「炙燒焦糖鵝肝」、「蟹三味 (水煮・生・蟹肉拌蟹膏) 」、「北海道產特大帆立貝」、「鹿兒島產間八」及「炸水牛芝士」等，每款都承載著豐富層次感與鮮甜滋味，為新春注入滿滿幸福感。限定商品將於2月3日起於壽司郎全線分店販售，期間限定，售完即止。

 

　　為與顧客一同迎接新春，壽司郎更將於2月16日特別推出17店舖限定的「炙燒紅帝王蟹盛合」，嚴選肉質飽滿彈牙的紅帝王蟹，經店內即點即炙燒，逼出極致甘鮮，呈獻一場重量級豪華蟹宴，為新一年增添鴻運福氣！

 

壽司郎與米芝蓮主廚兼澤良太再度聯手！推出6款星級美食：松露壽喜燒牛排、炙燒海鮮茶碗蒸配特製柚子醋高湯

17店舖：黃埔享膳坊店／黃大仙店／藍田店／上環店／旺角店／葵芳店／天水圍T Town店／元朗廣場店／銅鑼灣廣場2期店／鰂魚涌店馬鞍山店／尖沙咀加連威老道店／將軍澳廣場店／南昌V Walk店／奧海城2期店／觀塘店／沙田新城市廣場3期店

 

　　另外為了回饋顧客支持，壽司郎亦將於2月加推「Sushi Monday」指定外賣自取買二送一優惠。凡於2月逢星期一（2月2日、9日、16日及23日）惠顧指定外賣自取，即可享買二送一優惠。（壽司郎黃埔時尚坊店除外）

 

壽司郎與米芝蓮主廚兼澤良太再度聯手！推出6款星級美食：松露壽喜燒牛排、炙燒海鮮茶碗蒸配特製柚子醋高湯

凡於2月逢星期一（2月2日、9日、16日及23日）惠顧指定外賣自取，即可享買二送一優惠。

 

香港壽司郎

Facebook：https://www.facebook.com/SUSHIROHONGKONG

 

Tags:#美食情報#壽司郎#米芝蓮#壽司#Ryota Kappou Modern#兼澤良太
