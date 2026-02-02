歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

13
三月
葵青劇院｜風車草劇團 Mastercard呈獻：《默契》 The Perfect Teamwork 葵青劇院｜風車草劇團 Mastercard呈獻：《默契》 The Perfect Teamwork
文化藝術 劇場
葵青劇院｜風車草劇團 Mastercard呈獻：《默契》 The Perfect Teamwork
推介度：
13/03/2026 - 21/03/2026
18
二月
紅磡香港體育館｜JACE 陳凱詠 紅磡香港體育館｜JACE 陳凱詠
文化藝術 音樂會
紅磡香港體育館｜JACE 陳凱詠 "JACE WORLD" 紅館演唱會 2026
推介度：
18/02/2026 - 19/02/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
北角東岸板道︱暢踏西東板道跑免費報名＋親子人寵組路線＋報名詳情
玩樂旅遊熱話
香港周圍遊

北角東岸板道︱暢踏西東板道跑免費報名＋親子人寵組路線＋報名詳情

玩樂假期
玩樂假期

　　北角東岸板道東段於去年12月正式啓用，成為不少東區街坊及打工仔休閒步行或跑步熱點。發展局海港辦事處及海濱事務委員會，將於3 月 1 日在北角東岸板道舉辦「暢踏西東板道跑」，即日起接受免費網上報名，所有參加者均可獲派選手包乙個，完成路線者可於終點領取紀念獎牌，即睇路線圖及報名詳情。

 

北角東岸板道︱暢踏西東板道跑免費報名＋親子人寵組路線＋報名詳情

北角東岸板道︱暢踏西東板道跑免費報名＋親子人寵組路線＋報名詳情

 

　　「暢踏西東板道跑」設有5公里個人組、3公里親子同樂組及 1 公里汪星人寵組，起點全設於北角東岸板道（東段）近電照街出入口（亦可經書局街右轉入北角海濱花園），終點則設於板道最東端近鰂魚涌海裕街出入口。其中5公里組別的參加者可沿東岸板道東西兩段跑，而3公里組別的路線集中在近月開放的板道東段。

 

北角東岸板道︱暢踏西東板道跑免費報名＋親子人寵組路線＋報名詳情

北角東岸板道︱暢踏西東板道跑免費報名＋親子人寵組路線＋報名詳情

北角東岸板道︱暢踏西東板道跑免費報名＋親子人寵組路線＋報名詳情

 

　　家有毛孩的你，可以參加1 公里汪星人寵組，參加者與繫上牽繩的毛孩同場在東段暢跑，享受人寵同樂時光。
 

北角東岸板道︱暢踏西東板道跑免費報名＋親子人寵組路線＋報名詳情

北角東岸板道︱暢踏西東板道跑免費報名＋親子人寵組路線＋報名詳情

參加者可邊跑邊感受維港的壯麗景致外，是次活動在東段安排的小食攤位和表演。
 

北角東岸板道︱暢踏西東板道跑免費報名＋親子人寵組路線＋報名詳情

北角東岸板道︱暢踏西東板道跑免費報名＋親子人寵組路線＋報名詳情

 

　　所有參加者均可獲派選手包乙個（內有跑手號碼布、活動紀念 T 恤、環保摺疊水杯），參加者活動當日帶同摺疊水杯到水站盛水飲用，補充水份及支持環保。完成路線者可於終點領取紀念獎牌。

 

北角東岸板道︱暢踏西東板道跑免費報名＋親子人寵組路線＋報名詳情

北角東岸板道︱暢踏西東板道跑免費報名＋親子人寵組路線＋報名詳情

 
 

暢踏西東板道跑@東岸板道

日期︰2026 年 3 月 1 日

路線︰【 5 公里個人組】北角東岸板道（東段）至東岸板道（西段）

【 3 公里親子同樂組】北角東岸板道（東段）

【 1 公里汪星人寵組】北角東岸板道（東段）

時間︰10:30am-3:30pm

費用︰費用全免

報名方法︰即日可於活動網站 https://ecbrun2025.com 免費報名及了解詳情

 

Tags:#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#北角#東岸板道#暢踏西東板道跑#Jetso#Hot Deals
Add a comment ...Add a comment ...
中九龍繞道｜城巴新路線A28X  最快45分鐘將軍澳康城直達機場
更多玩樂假期文章
中九龍繞道｜城巴新路線A28X  最快45分鐘將軍澳康城直達機場

投票區

巴拿馬裁定長和港口合同違憲
134
|
1

你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？

77%
不會
22%
無意見
1%
投票期：2026-02-02 ~ 2026-03-02
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處