北角東岸板道︱暢踏西東板道跑免費報名＋親子人寵組路線＋報名詳情

北角東岸板道東段於去年12月正式啓用，成為不少東區街坊及打工仔休閒步行或跑步熱點。發展局海港辦事處及海濱事務委員會，將於3 月 1 日在北角東岸板道舉辦「暢踏西東板道跑」，即日起接受免費網上報名，所有參加者均可獲派選手包乙個，完成路線者可於終點領取紀念獎牌，即睇路線圖及報名詳情。

「暢踏西東板道跑」設有5公里個人組、3公里親子同樂組及 1 公里汪星人寵組，起點全設於北角東岸板道（東段）近電照街出入口（亦可經書局街右轉入北角海濱花園），終點則設於板道最東端近鰂魚涌海裕街出入口。其中5公里組別的參加者可沿東岸板道東西兩段跑，而3公里組別的路線集中在近月開放的板道東段。

家有毛孩的你，可以參加1 公里汪星人寵組，參加者與繫上牽繩的毛孩同場在東段暢跑，享受人寵同樂時光。



參加者可邊跑邊感受維港的壯麗景致外，是次活動在東段安排的小食攤位和表演。



所有參加者均可獲派選手包乙個（內有跑手號碼布、活動紀念 T 恤、環保摺疊水杯），參加者活動當日帶同摺疊水杯到水站盛水飲用，補充水份及支持環保。完成路線者可於終點領取紀念獎牌。





暢踏西東板道跑@東岸板道

日期︰2026 年 3 月 1 日

路線︰【 5 公里個人組】北角東岸板道（東段）至東岸板道（西段）

【 3 公里親子同樂組】北角東岸板道（東段）

【 1 公里汪星人寵組】北角東岸板道（東段）

時間︰10:30am-3:30pm

費用︰費用全免

報名方法︰即日可於活動網站 https://ecbrun2025.com 免費報名及了解詳情