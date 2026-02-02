歡迎回來

23
三月
西九M+博物館｜M+幕牆展出莎茲亞．西坎達的手繪動畫《領海遊移》 探討全球貿易與權力結構 作品由M+與巴塞爾藝術展共同委約創作 並由瑞銀集團呈獻 西九M+博物館｜M+幕牆展出莎茲亞．西坎達的手繪動畫《領海遊移》 探討全球貿易與權力結構 作品由M+與巴塞爾藝術展共同委約創作 並由瑞銀集團呈獻
大型盛事 展覽
西九M+博物館｜M+幕牆展出莎茲亞．西坎達的手繪動畫《領海遊移》 探討全球貿易與權力結構 作品由M+...
推介度：
23/03/2026 - 21/06/2026
免費
07
十一月
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展 西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
展覽 文化藝術
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
推介度：
07/11/2025 - 05/07/2026
免費
Youtube Facebook Instagram
九龍香格里拉酒店新糖水系列︰古法木桶豆腐花＋開心果朱古力糯米糍＋楊枝甘露＋糯米糍
美食情報

九龍香格里拉酒店新糖水系列︰古法木桶豆腐花＋開心果朱古力糯米糍＋楊枝甘露＋糯米糍

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:九龍香格里拉酒店

　　以後尖沙咀飯後甜品有更多選擇！九龍香格里拉酒店大堂酒廊自推出中式糖水系列，廣受好評，最近與本地人氣品牌「甜入心」合作，推出限定聯乘甜點系列，大家可以酒店歎古法木桶豆腐花、芒果布甸、鮮雜果涼粉、楊枝甘露及兩款人氣口味的糯米糍，其中「仙氣」系列更是充滿打卡效果。

 

　　2026 年 2 月 2 日九龍香格里拉酒店與本地人氣甜品品牌「甜入心」聯乘系列共六款，包括經典重現的木桶豆腐花、清新香甜的仙氣芒果布甸、仙氣鮮雜果涼粉、仙氣楊枝甘露以及兩款人氣口味糯米糍。

 

九龍香格里拉酒店新糖水系列︰古法木桶豆腐花＋開心果朱古力糯米糍＋楊枝甘露＋糯米糍

 

　　大班朋友開心Share原桶木桶豆腐花最高興，熱呼呼的豆腐花豆香濃郁，質感細滑，每一口配搭薑汁糖水或黃糖粉暖入心。想食冰涷甜品，推介「仙氣」系列的三款糖水，侍應以乾冰形式呈現，打卡效果一絕！仙氣芒果布甸嚴選菲律賓呂宋芒製成的布甸，芒果香氣濃郁，加入花奶後甜而不膩。仙氣鮮雜果涼粉涼粉清爽彈滑，搭配色彩繽紛的新鮮水果及花奶，清涼解膩。經典港式糖水少不了楊枝甘露，甜品以芒果茸、西米、新鮮柚子肉及椰奶調製而成，酸甜平衡，口感順滑。

 

九龍香格里拉酒店新糖水系列︰古法木桶豆腐花＋開心果朱古力糯米糍＋楊枝甘露＋糯米糍

木桶豆腐花（港幣$88）以傳統木桶盛載，重現古法製作的經典風味。

 

九龍香格里拉酒店新糖水系列︰古法木桶豆腐花＋開心果朱古力糯米糍＋楊枝甘露＋糯米糍

仙氣芒果布甸（港幣$78）

 

九龍香格里拉酒店新糖水系列︰古法木桶豆腐花＋開心果朱古力糯米糍＋楊枝甘露＋糯米糍

仙氣鮮雜果涼粉（港幣$78） 涼粉清爽彈滑，搭配色彩繽紛的新鮮水果及花奶，口感豐富，清涼解膩。

 

九龍香格里拉酒店新糖水系列︰古法木桶豆腐花＋開心果朱古力糯米糍＋楊枝甘露＋糯米糍

仙氣楊枝甘露（港幣$78）以芒果茸、西米、新鮮柚子肉及椰奶調製而成，酸甜平衡，口感順滑。

 

　　除此之外，師傅團隊每天新鮮製作外皮軟糯的芒果糯米糍和杜拜開心果朱古力糯米糍，前者糯米皮薄而煙韌，包裹整塊新鮮菲律賓呂宋芒芒果肉，後者選用特級開心果製成香濃內餡，外層糯米皮軟糯，堅果香氣突出，口感層次豐富。

 

九龍香格里拉酒店新糖水系列︰古法木桶豆腐花＋開心果朱古力糯米糍＋楊枝甘露＋糯米糍

芒果糯米糍（港幣$58）  內有整塊新鮮菲律賓呂宋芒芒果肉。

 

九龍香格里拉酒店新糖水系列︰古法木桶豆腐花＋開心果朱古力糯米糍＋楊枝甘露＋糯米糍

杜拜開心果朱古力糯米糍（港幣$78），行政糕餅主廚Dhilmin Silva曾在杜拜工作，巧妙地結合傳統港式糯米糍與西方朱古力元素。

 

大堂酒廊「甜入心」限定聯乘甜點系列

地點：尖沙咀九龍香格里拉大堂酒廊

日期：2026年2月2日起

時間：每日6pm-12mn（最後點餐時間為11:30pm）

電話 : (（852）2733 8740

*堂食另加一服務費

 

Tags:#美食#美食情報#九龍香格里拉#糖水#尖沙咀
