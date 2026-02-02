歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
九龍香格里拉酒店新糖水系列︰古法木桶豆腐花＋開心果朱古力糯米糍＋楊枝甘露
美食情報

九龍香格里拉酒店新糖水系列︰古法木桶豆腐花＋開心果朱古力糯米糍＋楊枝甘露

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:九龍香格里拉酒店

　　以後尖沙咀飯後甜品有更多選擇！九龍香格里拉酒店大堂酒廊自推出中式糖水系列，廣受好評，最近與本地人氣品牌「甜入心」合作，推出限定聯乘甜點系列，大家可以酒店歎古法木桶豆腐花、芒果布甸、鮮雜果涼粉、楊枝甘露及兩款人氣口味的糯米糍，其中「仙氣」系列更是充滿打卡效果。

 

　　2026 年 2 月 2 日九龍香格里拉酒店與本地人氣甜品品牌「甜入心」聯乘系列共六款，包括經典重現的木桶豆腐花、清新香甜的仙氣芒果布甸、仙氣鮮雜果涼粉、仙氣楊枝甘露以及兩款人氣口味糯米糍。

 

九龍香格里拉酒店新糖水系列︰古法木桶豆腐花＋開心果朱古力糯米糍＋楊枝甘露＋糯米糍

 

　　大班朋友開心Share原桶木桶豆腐花最高興，熱呼呼的豆腐花豆香濃郁，質感細滑，每一口配搭薑汁糖水或黃糖粉暖入心。想食冰涷甜品，推介「仙氣」系列的三款糖水，侍應以乾冰形式呈現，打卡效果一絕！仙氣芒果布甸嚴選菲律賓呂宋芒製成的布甸，芒果香氣濃郁，加入花奶後甜而不膩。仙氣鮮雜果涼粉涼粉清爽彈滑，搭配色彩繽紛的新鮮水果及花奶，清涼解膩。經典港式糖水少不了楊枝甘露，甜品以芒果茸、西米、新鮮柚子肉及椰奶調製而成，酸甜平衡，口感順滑。

 

九龍香格里拉酒店新糖水系列︰古法木桶豆腐花＋開心果朱古力糯米糍＋楊枝甘露＋糯米糍

木桶豆腐花（港幣$88）以傳統木桶盛載，重現古法製作的經典風味。

 

九龍香格里拉酒店新糖水系列︰古法木桶豆腐花＋開心果朱古力糯米糍＋楊枝甘露＋糯米糍

仙氣芒果布甸（港幣$78）

 

九龍香格里拉酒店新糖水系列︰古法木桶豆腐花＋開心果朱古力糯米糍＋楊枝甘露＋糯米糍

仙氣鮮雜果涼粉（港幣$78） 涼粉清爽彈滑，搭配色彩繽紛的新鮮水果及花奶，口感豐富，清涼解膩。

 

九龍香格里拉酒店新糖水系列︰古法木桶豆腐花＋開心果朱古力糯米糍＋楊枝甘露＋糯米糍

仙氣楊枝甘露（港幣$78）以芒果茸、西米、新鮮柚子肉及椰奶調製而成，酸甜平衡，口感順滑。

 

　　除此之外，師傅團隊每天新鮮製作外皮軟糯的芒果糯米糍和杜拜開心果朱古力糯米糍，前者糯米皮薄而煙韌，包裹整塊新鮮菲律賓呂宋芒芒果肉，後者選用特級開心果製成香濃內餡，外層糯米皮軟糯，堅果香氣突出，口感層次豐富。

 

九龍香格里拉酒店新糖水系列︰古法木桶豆腐花＋開心果朱古力糯米糍＋楊枝甘露＋糯米糍

芒果糯米糍（港幣$58）  內有整塊新鮮菲律賓呂宋芒芒果肉。

 

九龍香格里拉酒店新糖水系列︰古法木桶豆腐花＋開心果朱古力糯米糍＋楊枝甘露＋糯米糍

杜拜開心果朱古力糯米糍（港幣$78），行政糕餅主廚Dhilmin Silva曾在杜拜工作，巧妙地結合傳統港式糯米糍與西方朱古力元素。

 

大堂酒廊「甜入心」限定聯乘甜點系列

地點：尖沙咀九龍香格里拉大堂酒廊

日期：2026年2月2日起

時間：每日6pm-12mn（最後點餐時間為11:30pm）

電話 : (（852）2733 8740

*堂食另加一服務費

 

Tags:#美食#美食情報#九龍香格里拉#糖水#尖沙咀
Add a comment ...Add a comment ...
農曆新年2026︱望月賀歲糕點＋果仁撻＋Pokémon、罐頭豬LuLu禮盒早鳥85折，易賞錢再95折兼賺分
更多搵食地圖文章
農曆新年2026︱望月賀歲糕點＋果仁撻＋Pokémon、罐頭豬LuLu禮盒早鳥85折，易賞錢再95折兼賺分

投票區

巴拿馬裁定長和港口合同違憲
197
|
1

你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？

78%
不會
21%
無意見
1%
投票期：2026-02-02 ~ 2026-03-02
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處