2026馬年生肖運程︱屬猴文昌旺動中生財，屬雞紅鸞星動；屬狗太歲合事業地位提升，屬豬運勢平穩

今期交代埋猴、雞、狗、豬的馬年吉凶，全部有吉星護蔭，今年比較活躍。

Read More：

2026馬年生肖運程︱肖鼠沖太歲多變動宜謹慎；肖牛帝星加持事業旺；肖虎欠吉星人緣好有新機

2026馬年生肖運程︱肖兔桃花旺貴人得力，肖龍運勢平穩；肖蛇事業運提升注意健康；肖羊合太歲有男性貴人

2026馬年生肖運程︱屬「馬」才華盡顯、貴人扶持、慎選事業伙伴，易有壓力及小心陷阱＋化解凶星方法

猴（申）

猴子本來好動，今年有更多出外走動的機會，可以動中得財，你的靈巧才智將有很大的發揮空間，尤其在溝通、營銷、創作等方面，點子多多，反應超快，成為團隊中的亮點，這是因為「文昌」和「驛馬」的出現，令你愈動愈有才、也愈有財。今年你可以盡展才華、建立個人品牌，拓展影響力，利用自己的口才和創意，在公司外開會或在遠地公幹，特別能impress你的上司和客戶，獲得賞識和實質回報。

但要注意自己的情緒，「喪門」、「地喪」等間中會帶來健康和財運上的阻滯，加上「孤辰」影響人際關係，這可能因為你鋒芒太露，搶了別人的鏡頭，所以今年說話要小心，避免予人輕浮、搶FO的印象

雞（酉）

酉本屬桃花星，今年更是桃花十里，鋪到入教堂。一向在感情路上多所阻滯的單身貴族，今年終於修成「鳯凰于飛」的好結局，因為「紅鸞紅鸞星動」，正桃花燦爛奪目，可以名媒正娶、筵開多席、公告天下、吐氣揚眉。

肖雞的男士，本年尤為有利，除了要把握結婚機會外，在事業上也有長遠發展，甲級貴人是「天乙」照臨，加上「太陰」加強女貴人的助力，好多事情都會水到渠成。已婚的男士，會享受甜蜜的二人世界，可以計劃再度蜜月。

雞族本年很可能有喜事，但也有煩事，要注意有關法律、紀律、協議、合同等，慎防小心捲入糾紛之中，因為「貫索」、「勾神」代表刑律的糾紛，幸好一喜化三災，人紅應無敵。

狗（戌）

狗仔因寅午戌（虎、馬、牛）三合，也得貴人扶助。肖狗的人忠誠可靠、富責任感。你一向積累的人脈和善緣今年發揮作用，無論在事業或感情方面都會提供強大支援。因此今年事業和地位都有提升。就算遇上困難，也有「地解」星化解。還有「華蓋」星給你宗教、藝術、文化上的薰陶，有時雖流於孤芳自賞，但氣質涵養都令人仰慕。

豬（亥）

豬仔最喜「歎世界」，今年是安全的一年，雖然機會不明顯，但也暗藏機遇，你要在平平無奇的事情背後發掘契機。一貫樂觀隨和的豬仔，不必強求立刻的成果，可以專注於基本功，慢慢完善計劃，時機成熟，自有貴人相助，「月德」和「玉堂」等吉星會帶來吉祥和財富。

然而，平安之中也有少少波瀾，「死符」、「劫煞」提醒你，在勇往直前之時，也要小心過於激進而帶來的意外損傷或官非是非，「小耗」預示輕微的破財，這些都屬小事，豬仔還是福氣圓滿的。

既然豬仔押陣，就在此祝大家馬年諸事順遂，單身的成雙成對；已婚的享受無窮樂趣。大家財來有方、愉悅健康！