施紀賢訪華，其實只是「訪華潮」的其中一波
辦公室求生術

施紀賢訪華，其實只是「訪華潮」的其中一波

英倫出走日記
Cally
英倫出走日記

　　英國首相施紀賢（Keir Starmer）最近訪問中國，不但是自時任保守黨首相文翠珊（Theresa May）以來、相隔八年後英國首相再次踏足北京，也被不少國際觀察者視為「訪華潮」中的其中一環。

 

　　過去兩個月，法國、南韓、愛爾蘭、加拿大及芬蘭領袖先後訪問中國，德國總理亦預計於本月內到訪。這一連串外交動作，表面看來都是務實的雙邊互動，但背後更深層的原因，或許源於「全球信任重估（trust recalibration）」，各國開始重新思考，過去長期依賴美國、以單一盟友為核心的外交棋局，是否仍然合乎自身利益。

 

　　加拿大總理卡尼（Mark Carney）早前訪華後，宣布與北京建立「新戰略伙伴關係」，一度被視為突破；惟隨即遭美國總統特朗普警告，若加中達成貿易協議，美方或對加拿大徵收高達 100 %的關稅，反映大國博弈下的現實限制。

 

　　施紀賢此行帶著大約 50 名企業與文化代表團，與中國討論包括降低英國威士忌關稅、放寬英國公民簽證政策等具體成果，並強調英國不會需要在中美之間「只能二選一」的零和思維裏做選擇。他公開表示，面對國內經濟壓力與全球不確定性，英國必須「面向世界、符合自身利益地與各方接觸」。

 

施紀賢訪華，其實只是「訪華潮」的其中一波

 

　　近年來，美國在國際舞台上的立場，屢因內政紛爭及選舉周期而出現劇烈搖擺，一些言論甚至觸及歷史盟友的敏感神經。美國領導人曾提出涉及格陵蘭等極具爭議性的構想，令部分北約成員國開始重新評估，美國的安全承諾是否仍如過去般穩定可靠。

 

　　不過，這股「訪華潮」並非純粹的反美取向。施紀賢多次重申英美傳統盟誼的重要性，並在出訪前向美方通報行程安排。他的取態更像是在強調：在全球不確定性升溫之際，英國需要以國家利益為優先，而非單靠既有的安全與外交慣性。

 

　　這種外交策略，與其說是選邊站，不如說是在美中兩大力量之間尋求平衡。對不少中小或中等強國而言，全球經濟與安全環境的轉變，令「議題導向的跨國合作」顯得更吸引力，而非長期綁定單一大國。這亦解釋了為何包括加拿大、芬蘭在內的一些國家，近年在對華政策上逐漸拉開與美國的步調。

 

施紀賢訪華，其實只是「訪華潮」的其中一波

 

　　當然，施紀賢此行在英國國內亦引起爭議。批評者擔心，過度著眼經貿利益，可能忽略國家安全、情報風險，以及人權、香港與新疆等價值議題。英國本土，甚至美國國會議員，亦曾就中國計劃在倫敦興建「超級大使館」表達安全疑慮，即使是盟友之間，對中國的取態亦未必一致。

 

　　施紀賢訪華真正反映的，並非中英關係本身，而是一個更宏觀的現實：在多極化逐漸成形的國際秩序下，各國已不再理所當然地把所有籌碼押在單一盟友身上。外交不再只是價值宣示，更是一場關於風險分散與利益計算的長期工程。

 

Tags:#英國#施紀賢#中國#保守黨#訪華潮#移民#移英港人
投票區

巴拿馬裁定長和港口合同違憲
157
|
1

你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？

78%
不會
21%
無意見
1%
投票期：2026-02-02 ~ 2026-03-02
暫無回應
