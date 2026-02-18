職場女王︱盤點九大職場怪物，高調卸責＋有勇冇謀＋表演式工作

世界變了，辦公室的「妖魔鬼怪」也跟著進化。他們不再是昔日模樣，而是換上了Web 3.0的皮囊，用更「潮」的方式，繼續挑戰你的EQ底線。

一） 有機冇腦（The Cloud-Based Brain）

他們返工的本體是MacBook，大腦則完全外判給雲端和AI。所有知識儲存在Google Search History，所有思考都依賴ChatGPT。一旦Wi-Fi斷線或系統down機，他們本人就即時「404 Not Found」。你問他意見？他會下意識地想打開一個新分頁。他的腦袋，只是一個開了太多tab的瀏覽器，隨時可能hang機。

二） 有頭冇尾（The "Agile" Ghoster）

他們是「敏捷開發」的狂熱信徒，但僅限於Sprint 0（啟動期）。在Kick-off meeting上，他們是全場的焦點，用Miro和FigJam畫出宏大藍圖，激情四射。然而，一旦進入執行階段，他的熱情就如加密貨幣市場般瞬間崩盤，然後像玩交友App一樣「ghosting」，留下一個爛尾的Trello Board，讓別人為他的「靈感」執手尾。

三） 有名冇實（The Chief Delegation Officer）

職銜是「主管」，實質工作是「首席指派官」。他的技能點滿在開會、創建Asana任務和「@all」。他的行事曆排得像俄羅斯方塊，但內容全是「Sync-up」、「Check-in」和「Alignment Meeting」。功勞是「My team did a great job under my leadership」，出事時則是「我們需要檢視RACI chart，釐清是哪個環節的Process出了問題」。

四） 有做冇做（Performative Work Specialist）

他們是「表演式工作」的藝術家。對他們而言，「完成」只是Jira上的一個按鈕。他們奉行「指令字面主義」，你沒寫明的，他一定不做；你寫錯的，他一定照錯。他們從不發問，因為多問一句就可能多一項工作。這不是「Quiet Quitting」（寧靜辭職），這是「Loudly Shirking」（高調卸責），一種具攻擊性的職場懶惰。

五） 有前冇後（The LinkedIn Visionary）

他們是公司的「思想領袖」，主要產出是LinkedIn上的鴻文和公司Townhall上的金句。他們擅長用「賦能」、「閉環」、「打法」等詞彙包裝出一個完美的PowerPoint，讓老闆們聽得如癡如醉。但當你問到如何執行時，他們只會留下一句「Let's empower the team to figure it out」。他們是企業界的Fyre Festival主辦單位，專門販賣無法實現的夢。

六） 有勇冇謀（The "YOLO" Disrupter）

他們將「Move fast and break things」奉為圭臬，但通常只做到後半部。他們是辦公室的Leeroy Jenkins，會在你放假前一刻，未經測試就將新code推上production。他們視「計劃」和「風險評估」為阻礙創新的「Blocker」，口頭禪是「YOLO」。結果，整個團隊都在為他的「勇氣」撲火，他卻已在構思下一個「顛覆性」的災難。

七） 有彈冇讚（Devil's Advocate as a Service）

他們將「扮演魔鬼代言人」當成自己的唯一職責。在任何review meeting，他們都能精準地找出所有問題，卻從不提出任何解決方案。當你反問「那你有何高見？」時，他們只會聳聳肩，說「我只是提供一個批判性角度」。他們是公司的「專業差評師」，透過否定他人來確立自己的存在感，實質是妒忌心作祟。

八） 有恃冇恐（The Teflon Colleag ue）

他們是職場的「Teflon」，無論甚麼鑊都黏不上身。這種「豁免權」可能來自人事關係（裙帶）、超長年資（元老），或是精湛的辦公室政治手腕。公司的規章制度對他們而言只是「參考資料」。他們的存在，就是為了提醒你，「匿名意見箱」從來都不是真正的匿名。

九） 有聲冇影（The "I'm on it!" Scammer）

他們是Slack和Teams上的「承諾大師」。無論你提出甚麼要求，他都會秒回一個充滿熱情的「I'm on it!」或「Got it!」。但這些承諾的有效期，僅限於對話框關閉前。一星期後你追問進度，他會一臉無辜地反問：「咦？原來這個很急嗎？」信任他，就等於投資一個只有概念卻「pre-product, pre-revenue」的初創公司，注定血本無歸。

以上這些「進化版」的職場物種，你有遇到過嗎？歡迎對號入座，也歡迎分享你的「打怪」心得。