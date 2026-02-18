歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

16
五月
紅磡香港體育館｜VetiVa呈獻：方力申最佳時間演唱會2026 紅磡香港體育館｜VetiVa呈獻：方力申最佳時間演唱會2026
大型盛事 文化藝術
紅磡香港體育館｜VetiVa呈獻：方力申最佳時間演唱會2026
推介度：
16/05/2026
01
八月
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音 大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音
展覽 文化藝術
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格...
推介度：
01/08/2025 - 07/06/2026
免費
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
職場女王︱盤點九大職場怪物，高調卸責＋有勇冇謀＋表演式工作
辦公室求生術

職場女王︱盤點九大職場怪物，高調卸責＋有勇冇謀＋表演式工作

職場女王
張慧敏 Alison
職場女王

　　世界變了，辦公室的「妖魔鬼怪」也跟著進化。他們不再是昔日模樣，而是換上了Web 3.0的皮囊，用更「潮」的方式，繼續挑戰你的EQ底線。

 

一） 有機冇腦（The Cloud-Based Brain）

 

　　他們返工的本體是MacBook，大腦則完全外判給雲端和AI。所有知識儲存在Google Search History，所有思考都依賴ChatGPT。一旦Wi-Fi斷線或系統down機，他們本人就即時「404 Not Found」。你問他意見？他會下意識地想打開一個新分頁。他的腦袋，只是一個開了太多tab的瀏覽器，隨時可能hang機。

 

二） 有頭冇尾（The "Agile" Ghoster）

 

　　他們是「敏捷開發」的狂熱信徒，但僅限於Sprint 0（啟動期）。在Kick-off meeting上，他們是全場的焦點，用Miro和FigJam畫出宏大藍圖，激情四射。然而，一旦進入執行階段，他的熱情就如加密貨幣市場般瞬間崩盤，然後像玩交友App一樣「ghosting」，留下一個爛尾的Trello Board，讓別人為他的「靈感」執手尾。

 

三） 有名冇實（The Chief Delegation Officer）

 

　　職銜是「主管」，實質工作是「首席指派官」。他的技能點滿在開會、創建Asana任務和「@all」。他的行事曆排得像俄羅斯方塊，但內容全是「Sync-up」、「Check-in」和「Alignment Meeting」。功勞是「My team did a great job under my leadership」，出事時則是「我們需要檢視RACI chart，釐清是哪個環節的Process出了問題」。

 

四） 有做冇做（Performative Work Specialist）

 

　　他們是「表演式工作」的藝術家。對他們而言，「完成」只是Jira上的一個按鈕。他們奉行「指令字面主義」，你沒寫明的，他一定不做；你寫錯的，他一定照錯。他們從不發問，因為多問一句就可能多一項工作。這不是「Quiet Quitting」（寧靜辭職），這是「Loudly Shirking」（高調卸責），一種具攻擊性的職場懶惰。

 

五） 有前冇後（The LinkedIn Visionary）

 

　　他們是公司的「思想領袖」，主要產出是LinkedIn上的鴻文和公司Townhall上的金句。他們擅長用「賦能」、「閉環」、「打法」等詞彙包裝出一個完美的PowerPoint，讓老闆們聽得如癡如醉。但當你問到如何執行時，他們只會留下一句「Let's empower the team to figure it out」。他們是企業界的Fyre Festival主辦單位，專門販賣無法實現的夢。

 

六） 有勇冇謀（The "YOLO" Disrupter）

 

　　他們將「Move fast and break things」奉為圭臬，但通常只做到後半部。他們是辦公室的Leeroy Jenkins，會在你放假前一刻，未經測試就將新code推上production。他們視「計劃」和「風險評估」為阻礙創新的「Blocker」，口頭禪是「YOLO」。結果，整個團隊都在為他的「勇氣」撲火，他卻已在構思下一個「顛覆性」的災難。

 

七） 有彈冇讚（Devil's Advocate as a Service）

 

　　他們將「扮演魔鬼代言人」當成自己的唯一職責。在任何review meeting，他們都能精準地找出所有問題，卻從不提出任何解決方案。當你反問「那你有何高見？」時，他們只會聳聳肩，說「我只是提供一個批判性角度」。他們是公司的「專業差評師」，透過否定他人來確立自己的存在感，實質是妒忌心作祟。

 

八） 有恃冇恐（The Teflon Colleague）

 

　　他們是職場的「Teflon」，無論甚麼鑊都黏不上身。這種「豁免權」可能來自人事關係（裙帶）、超長年資（元老），或是精湛的辦公室政治手腕。公司的規章制度對他們而言只是「參考資料」。他們的存在，就是為了提醒你，「匿名意見箱」從來都不是真正的匿名。

 

九） 有聲冇影（The "I'm on it!" Scammer）

 

　　他們是Slack和Teams上的「承諾大師」。無論你提出甚麼要求，他都會秒回一個充滿熱情的「I'm on it!」或「Got it!」。但這些承諾的有效期，僅限於對話框關閉前。一星期後你追問進度，他會一臉無辜地反問：「咦？原來這個很急嗎？」信任他，就等於投資一個只有概念卻「pre-product, pre-revenue」的初創公司，注定血本無歸。

 

　　以上這些「進化版」的職場物種，你有遇到過嗎？歡迎對號入座，也歡迎分享你的「打怪」心得。

 

Tags:#職場女王#職場人語#辦公室求生術#打工仔
Add a comment ...Add a comment ...
職場女王︱成功領導力︰珍惜奮不顧身隊友＋建立信任＋提升團隊凝聚力
更多職場女王文章
職場女王︱成功領導力︰珍惜奮不顧身隊友＋建立信任＋提升團隊凝聚力

投票區

美以空襲伊朗 最高領袖哈梅內伊身亡
324
|
1

你認為事件會否引發更大規模戰爭？

51%
不會
35%
難講
14%
投票期：2026-03-02 ~ 2026-04-02
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處