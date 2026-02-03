KK星期二｜AI概念戰略大爆發！｜遊戲股重創都關內地上調增值稅事？｜電訊三巨頭現價可部署？
嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒
騰訊、阿里巴巴、百度受到稅務傳聞困擾。儘管 AI 技術進展強勁，但投資者需密切關注 2026 年新稅制，對高利潤AI科技股的實際財務有咩影響？
影片網址：https://www.youtube.com/live/keJSkDeezXg?si=Lq-5QZofi25DDUWS
►把時間軸拉到01:04開始 — 節目開始
【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
─────────────
【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！
節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z
─────────────
更多精彩節目：
直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62
─────────────
喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8
Tags:#AI#遊戲股#增值稅#港股#林嘉麒#元宇證券#香港股票#恒指#恒生指數#騰訊#00700#阿里巴巴#09988#百度#09888#津上機床中國#01651#大唐發電#00991#快手#01024#網易#09999
Add a comment ...
Comment
暫無回應