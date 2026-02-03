香港維港凱悅尚萃酒店︱尚萃軒京式明爐烤鴨85折，歎精緻金魚餃＋蟹肉灌湯餃＋蜜汁叉燒皇

北角香港維港凱悅尚萃酒店全新中菜廳「尚萃軒」早前開業，午市晚飯爆場，原來餐廳以京式明爐烤鴨作招牌菜，更有即席片鴨服務，加上午市時段可以對住開揚海景歎茶一盅兩件，難怪大受家庭客及商務客歡迎。即日起至2026年3月31日，尚萃軒推出特別優惠，逢星期二至日全部食品均享85折優惠 ，包括京式明爐烤鴨、招牌中式菜餚、時令頂級海鮮及點心等，星期二更有烤鴨免費升級優惠。

餐廳以當代風格重新詮釋海景餐飲體驗，呈獻京式明爐烤鴨、經典中菜、時令海鮮與精緻點心等招牌美饌。 「ONE DUCK LANE 」英文名字巧妙融合酒店地址（北角邨里1號 One North Point Estate Lane）與招牌佳餚——京式明爐烤鴨。

尚萃軒開放式廚房設有主廚餐桌，抬頭可見由本地工藝大師呂明以天然竹材手工編製的巨型蒸籠吊燈。

招牌菜京式明爐烤鴨大廚採用凱悅酒店的傳奇秘方烹製而成，鴨子飼養四十五天後，需經過七十二小時的風乾處理，再置入特製烤爐中烘烤。食客可現場欣賞烤鴨師傅於桌旁嫻熟片鴨，香噴噴的烤鴨散發熱騰騰的煙，師傅盡展刀工將酥脆鴨皮、滑嫩鴨胸與多汁鴨腿精準分離，食客增添用餐體驗，打卡一流。

留意，即席片鴨服務及二食只適用於全隻烤鴨之訂單。 片皮鴨除了可搭配經典佐料，你更可一試以自家特製黑松露鴨肝醬（另加港幣$48），或者配搭享用上乘鴨湯泡飯（二食 – 港幣$188 / 單點 – 港幣$268），作為暖胃佳選。

招牌京式明爐烤鴨（每隻–港幣$888 / 半隻–港幣$448）

留意，優惠部份日子不適用，優惠只限經官方網站的預訂。

訂座︰https://bit.ly/4oOkF8F

喜歡重口味的朋友，推介草原孜然手抓羊架，嚴選蒙古優質羊架，羊質香嫩，以孜然、新鮮辣椒與乾辣椒香煎，闢羶提香，辛香惹味，令人一試難忘。 擔擔鴛鴦雞選用三黃雞與竹絲雞（烏骨雞）雙種雞肉，佐以重新調配的四川擔擔醬，辣香醇厚，平衡不膩。

草原孜然手抓羊架 港幣$288

擔擔鴛鴦雞 港幣$138

來到中菜廳亦可歎一盅兩件，招牌點心有星斑金魚餃，金魚造型可愛之餘口感扎實，以星斑與鮮蝦為餡料，菠菜汁染色的蛋白蒸蛋為底，打卡點心之選。另外，黑椒和牛酥將傳統蘿蔔絲酥餅昇華，以千層酥皮包裹黑椒和牛粒，外酥內潤，肉汁豐盈，回味悠長。蟹肉灌湯餃啖啖蟹肉與高湯交融的鮮香，溫馨提示︰輕輕戳破剔透餃皮，連湯細品嚐更佳。

星斑金魚餃 每位港幣$68

鮑魚雞粒酥（每位港幣$68）

蟹肉灌湯餃 每位港幣$118

冬日滋補推介︰花膠椰皇雪蓮子燉鮮螺頭，花膠滋陰養顏，螺頭甘甜配搭清甜椰皇雪蓮子令燉湯加倍滋潤。除此之外，蜜汁叉燒皇亦是招牌菜，叉燒肥瘦適中，肉與腍嫩，肉味濃加上燶邊焦香，啖啖滿足。如果都試其他明爐燒味，不妨揀燒味拼盤有齊蜜汁叉燒皇，冰燒三層肉及陳醋脆海蜇。

花膠椰皇雪蓮子燉鮮螺頭 每位 $288

蜜汁叉燒皇 港幣$228

生猛西澳龍蝦(約450-480克) 自選上湯炒 、金銀蒜粉絲蒸 、三蔥炒、避風塘椒鹽等煮法 。每隻$688

魚湯梳乎厘魚腐瑤柱雜菜煲 $218

甜品都有不少選擇，個人推介開心果露，開心果露味道香濃，每一口「唔太甜」贏得港人對甜糖水標準的最高評價，好滿足。芒果fans一定要點招牌鮮芒果布甸，精選時令芒果，果肉香甜，布甸口感幻滑非常。想每款試少少開心share，推介尚萃軒甜品薈萃(4位用) ，包括手工芝麻卷，酥皮鴨蛋撻，榛子朱古力煎堆仔 紅莓焙茶餅，桂花藍莓糕及焗蘋果蓉西米布甸。

鮮芒果布甸 $68

開心果露 $68

尚萃軒

地址： 北角北角邨里1號香港維港凱悅尚萃酒店2樓（西座）

電話： 3896 9896

營業時間︰星期二至日（星期一休息） ；午市：12nn-3pm 、晚市：6pm-10pm

預訂： https://www.tablecheck.com/zh-TW/hyatt-centric-victoria-harbour-one-duck-lane/reserve/

網站： https://www.hyatt.com/hyatt-centric/zh-HK/hkgct-hyatt-centric-victoria-harbour-hongkong/dining/one-duck-lane