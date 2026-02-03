歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
香港維港凱悅尚萃酒店︱尚萃軒京式明爐烤鴨85折，歎精緻金魚餃＋蟹肉灌湯餃＋蜜汁叉燒皇
美食情報
美食優惠

香港維港凱悅尚萃酒店︱尚萃軒京式明爐烤鴨85折，歎精緻金魚餃＋蟹肉灌湯餃＋蜜汁叉燒皇

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:尚萃軒、Eunice Chow

　　北角香港維港凱悅尚萃酒店全新中菜廳「尚萃軒」早前開業，午市晚飯爆場，原來餐廳以京式明爐烤鴨作招牌菜，更有即席片鴨服務，加上午市時段可以對住開揚海景歎茶一盅兩件，難怪大受家庭客及商務客歡迎。即日起至2026年3月31日，尚萃軒推出特別優惠，逢星期二至日全部食品均享85折優惠 ，包括京式明爐烤鴨、招牌中式菜餚、時令頂級海鮮及點心等，星期二更有烤鴨免費升級優惠。

 

香港維港凱悅尚萃酒店︱尚萃軒京式明爐烤鴨85折，歎精緻金魚餃＋蟹肉灌湯餃＋蜜汁叉燒皇

 

　　餐廳以當代風格重新詮釋海景餐飲體驗，呈獻京式明爐烤鴨、經典中菜、時令海鮮與精緻點心等招牌美饌。  「ONE DUCK LANE 」英文名字巧妙融合酒店地址（北角邨里1號  One North Point Estate Lane）與招牌佳餚——京式明爐烤鴨。

　　

香港維港凱悅尚萃酒店︱尚萃軒京式明爐烤鴨85折，歎精緻金魚餃＋蟹肉灌湯餃＋蜜汁叉燒皇

尚萃軒開放式廚房設有主廚餐桌，抬頭可見由本地工藝大師呂明以天然竹材手工編製的巨型蒸籠吊燈。  

 

　　招牌菜京式明爐烤鴨大廚採用凱悅酒店的傳奇秘方烹製而成，鴨子飼養四十五天後，需經過七十二小時的風乾處理，再置入特製烤爐中烘烤。食客可現場欣賞烤鴨師傅於桌旁嫻熟片鴨，香噴噴的烤鴨散發熱騰騰的煙，師傅盡展刀工將酥脆鴨皮、滑嫩鴨胸與多汁鴨腿精準分離，食客增添用餐體驗，打卡一流。

香港維港凱悅尚萃酒店︱尚萃軒京式明爐烤鴨85折，歎精緻金魚餃＋蟹肉灌湯餃＋蜜汁叉燒皇

　　留意，即席片鴨服務及二食只適用於全隻烤鴨之訂單。 片皮鴨除了可搭配經典佐料，你更可一試以自家特製黑松露鴨肝醬（另加港幣$48），或者配搭享用上乘鴨湯泡飯（二食 – 港幣$188 / 單點 – 港幣$268），作為暖胃佳選。 

 

香港維港凱悅尚萃酒店︱尚萃軒京式明爐烤鴨85折，歎精緻金魚餃＋蟹肉灌湯餃＋蜜汁叉燒皇

招牌京式明爐烤鴨（每隻–港幣$888 / 半隻–港幣$448）

 

香港維港凱悅尚萃酒店︱尚萃軒京式明爐烤鴨85折，歎精緻金魚餃＋蟹肉灌湯餃＋蜜汁叉燒皇

 

　　即日起至2026年3月31日，尚萃軒推出特別優惠全部食品均享85折優惠，逢星期二至日，客人可以85折優惠享用全部單點菜單之食品，當中包括京式明爐烤鴨、招牌中式菜餚、時令頂級海鮮及點心等。星期二更有特別烤鴨免費升級優惠，凡點選全隻京式明爐烤鴨，即可免費獲贈黑松露鴨肝醬及上乘鴨湯泡飯。

 

　　留意，優惠部份日子不適用，優惠只限經官方網站的預訂。

 

　　訂座︰https://bit.ly/4oOkF8F

 

香港維港凱悅尚萃酒店︱尚萃軒京式明爐烤鴨85折，歎精緻金魚餃＋蟹肉灌湯餃＋蜜汁叉燒皇

 

　　喜歡重口味的朋友，推介草原孜然手抓羊架，嚴選蒙古優質羊架，羊質香嫩，以孜然、新鮮辣椒與乾辣椒香煎，闢羶提香，辛香惹味，令人一試難忘。  擔擔鴛鴦雞選用三黃雞與竹絲雞（烏骨雞）雙種雞肉，佐以重新調配的四川擔擔醬，辣香醇厚，平衡不膩。

　　

香港維港凱悅尚萃酒店︱尚萃軒京式明爐烤鴨85折，歎精緻金魚餃＋蟹肉灌湯餃＋蜜汁叉燒皇

草原孜然手抓羊架 港幣$288

 

香港維港凱悅尚萃酒店︱尚萃軒京式明爐烤鴨85折，歎精緻金魚餃＋蟹肉灌湯餃＋蜜汁叉燒皇

擔擔鴛鴦雞 港幣$138

 

　　來到中菜廳亦可歎一盅兩件，招牌點心有星斑金魚餃，金魚造型可愛之餘口感扎實，以星斑與鮮蝦為餡料，菠菜汁染色的蛋白蒸蛋為底，打卡點心之選。另外，黑椒和牛酥將傳統蘿蔔絲酥餅昇華，以千層酥皮包裹黑椒和牛粒，外酥內潤，肉汁豐盈，回味悠長。蟹肉灌湯餃啖啖蟹肉與高湯交融的鮮香，溫馨提示︰輕輕戳破剔透餃皮，連湯細品嚐更佳。

 

香港維港凱悅尚萃酒店︱尚萃軒京式明爐烤鴨85折，歎精緻金魚餃＋蟹肉灌湯餃＋蜜汁叉燒皇

星斑金魚餃 每位港幣$68

 

香港維港凱悅尚萃酒店︱尚萃軒京式明爐烤鴨85折，歎精緻金魚餃＋蟹肉灌湯餃＋蜜汁叉燒皇

鮑魚雞粒酥（每位港幣$68）

 

香港維港凱悅尚萃酒店︱尚萃軒京式明爐烤鴨85折，歎精緻金魚餃＋蟹肉灌湯餃＋蜜汁叉燒皇

蟹肉灌湯餃 每位港幣$118

 

　　冬日滋補推介︰花膠椰皇雪蓮子燉鮮螺頭，花膠滋陰養顏，螺頭甘甜配搭清甜椰皇雪蓮子令燉湯加倍滋潤。除此之外，蜜汁叉燒皇亦是招牌菜，叉燒肥瘦適中，肉與腍嫩，肉味濃加上燶邊焦香，啖啖滿足。如果都試其他明爐燒味，不妨揀燒味拼盤有齊蜜汁叉燒皇，冰燒三層肉及陳醋脆海蜇。

 

香港維港凱悅尚萃酒店︱尚萃軒京式明爐烤鴨85折，歎精緻金魚餃＋蟹肉灌湯餃＋蜜汁叉燒皇

花膠椰皇雪蓮子燉鮮螺頭 每位 $288

 

香港維港凱悅尚萃酒店︱尚萃軒京式明爐烤鴨85折，歎精緻金魚餃＋蟹肉灌湯餃＋蜜汁叉燒皇

蜜汁叉燒皇 港幣$228

 

香港維港凱悅尚萃酒店︱尚萃軒京式明爐烤鴨85折，歎精緻金魚餃＋蟹肉灌湯餃＋蜜汁叉燒皇

生猛西澳龍蝦(約450-480克) 自選上湯炒 、金銀蒜粉絲蒸 、三蔥炒、避風塘椒鹽等煮法 。每隻$688

 

香港維港凱悅尚萃酒店︱尚萃軒京式明爐烤鴨85折，歎精緻金魚餃＋蟹肉灌湯餃＋蜜汁叉燒皇

魚湯梳乎厘魚腐瑤柱雜菜煲 $218

 

　　甜品都有不少選擇，個人推介開心果露，開心果露味道香濃，每一口「唔太甜」贏得港人對甜糖水標準的最高評價，好滿足。芒果fans一定要點招牌鮮芒果布甸，精選時令芒果，果肉香甜，布甸口感幻滑非常。想每款試少少開心share，推介尚萃軒甜品薈萃(4位用) ，包括手工芝麻卷，酥皮鴨蛋撻，榛子朱古力煎堆仔 紅莓焙茶餅，桂花藍莓糕及焗蘋果蓉西米布甸。

 

香港維港凱悅尚萃酒店︱尚萃軒京式明爐烤鴨85折，歎精緻金魚餃＋蟹肉灌湯餃＋蜜汁叉燒皇

鮮芒果布甸 $68

 

香港維港凱悅尚萃酒店︱尚萃軒京式明爐烤鴨85折，歎精緻金魚餃＋蟹肉灌湯餃＋蜜汁叉燒皇

開心果露 $68

 

尚萃軒

地址： 北角北角邨里1號香港維港凱悅尚萃酒店2樓（西座）

電話： 3896 9896

營業時間︰星期二至日（星期一休息） ；午市：12nn-3pm 、晚市：6pm-10pm

預訂： https://www.tablecheck.com/zh-TW/hyatt-centric-victoria-harbour-one-duck-lane/reserve/ 

網站： https://www.hyatt.com/hyatt-centric/zh-HK/hkgct-hyatt-centric-victoria-harbour-hongkong/dining/one-duck-lane

Tags:#美食#美食情報#美食優惠#香港維港凱悅尚萃酒店#尚萃軒#京式明爐烤鴨,點心#Hot Deals
Add a comment ...Add a comment ...
譚仔、三哥「$59邊爐套餐」回歸！香茜皮蛋魚湯／港式咖喱湯 VS 水煮湯／蝦湯
更多搵食地圖文章
譚仔、三哥「$59邊爐套餐」回歸！香茜皮蛋魚湯／港式咖喱湯 VS 水煮湯／蝦湯

投票區

巴拿馬裁定長和港口合同違憲
197
|
1

你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？

78%
不會
21%
無意見
1%
投票期：2026-02-02 ~ 2026-03-02
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處