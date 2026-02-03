歡迎回來

Netflix意大利電影《偽術奇才》:藝術、政治、人生的真偽
Art & Living 電影寓言

Netflix意大利電影《偽術奇才》:藝術、政治、人生的真偽
OPPO Reno15 Pro Max 5G| 人像Vlog...
玩樂旅遊 手機情報站

OPPO Reno15 Pro Max 5G| 人像Vlog...
名人保養|45歲黎諾懿被捕獲，網民批顏值暴跌似老很多
醫學通識 健康解「迷」

名人保養|45歲黎諾懿被捕獲，網民批顏值暴跌似老很多
日式盆菜回歸居酒屋新春限定，20款高級食材炮製
美食情報

新春限定日式盆菜回歸，20款高級食材炮製+芝士雜炊DIY

搵食地圖
搵食地圖

　　臨近新年，申子居酒屋每年最令粉絲期待的日式盆菜大熱回歸！今年新春限定盆菜有「極上龍蝦日式盆菜」與「大蝦嚴選日式盆菜」兩款選擇，每款都有多達20款配料製作，以特別訂製鑄鐵鍋盛載，最啱與親友團圓分享。

 

日式盆菜回歸居酒屋新春限定，20款高級食材炮製

 

　　「極上龍蝦日式盆菜」當中集合超過20款高級而優質健康食材，包括：

 

　　原隻鮮活波士頓龍蝦、廣島蠔、日本磯煮鮑魚、北海道帆立貝、日式照燒雞件（無激素）、鹿兒島豬軟骨、汁煮一口芝士豚肉、慢煮黑豚肉、日式叉燒、自製年糕福袋、厚燒豆腐、日本板魚蛋、油揚腐皮、鰻魚、蒟蒻、菇菌、蘿蔔、三重芝士、北海道七星米飯、日本葛絲，配上無激素雞白湯，單是盆滿砵滿的賣相已夠好意頭。

 

　　大廚更設計了連一滴湯汁精華都毫不浪費的滋味食法，就是將盆菜變成芝士雜炊，大滿足過肥年！

 

日式盆菜回歸居酒屋新春限定，20款高級食材炮製

日式盆菜回歸居酒屋新春限定，20款高級食材炮製


「極上龍蝦日式盆菜」，有兩個份量選擇。

 

芝士雜炊DIY：

 

日式盆菜回歸居酒屋新春限定，20款高級食材炮製

 

步驟1️：將飯放入盆菜剩下的湯汁當中並攪拌

步驟2：煮滾之後加入鰻魚，然後熄火焗

步驟3️：焗好飯會吸盡湯汁，再夾起鰻魚

 

日式盆菜回歸居酒屋新春限定，20款高級食材炮製

 

步驟4️：因應個人喜好加入三重芝士，然後開火攪拌

步驟5️：最後放入鰻魚便完成！

 

　　不可不提，店家為求將盆菜即日新鮮送到客人手上，廚師會每天凌晨開始在餐廳自家製作，故每日限量供應，想試便要趁早預訂！

 

日式盆菜回歸居酒屋新春限定，20款高級食材炮製

 

「極上龍蝦日式盆菜」$2,200（2至4人前）、$2,600（4至6人前）

供應日期：2月7日、8日、14日、15日、16日

訂購：https://forms.gle/Hep4ofZjpXxEvacg7

備註：即日起接受預訂，最少於兩個工作天前預訂，售完即止；盆菜自取88折！第二盆自取8折！

 

申子居酒屋
地址：銅鑼灣渣甸街50號渣甸中心9樓 
電話：5998 9108

地址：旺角黑布街74-76號地下1號舖
電話：5998 9188
IG@shinkohk

Tags:#日本料理#農曆新年#盆菜#團年飯#龍蝦#鮑魚
