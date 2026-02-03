2026農曆新年好去處︱利東街桃花庭院＋花燈海打卡＋北角匯巨型櫻花樹人寵同樂

今個農曆新年，灣仔利東街逾800盞紅金華燈照亮整條林蔭大道，好有新年氣氛，而中庭12棵粉紅桃花樹更築成開運庭院，必成為情人節及元宵佳節化身浪漫打卡熱點。另外，北角匯一帶的港島海濱幻化大型花海裝置， 新年有財神及花仙子喜氣出巡。新春佳節主子帶同毛孩到商場，室內外皆有玩樂設施，更可人寵同遊東岸板道行大運！

新年打卡最緊要好意頭，望新一年紅運當頭，幸福滿滿！即日起至3月15日期間，灣仔利東街「燈海桃林賀新歲」大型新春裝置以逾800盞紅金華燈照亮林蔭大道，中庭亦特別打造桃花庭院，營造溫馨甜蜜的打卡景點。

利東街將於年初一至年初三，舉行醒獅巡遊表演，現場亦會大派傳統懷舊賀年小食，喜迎新春。年度盛事「金龍醒獅舞動賀新禧」將於2026年2月27日（年初十一）隆重舉行，大金龍將率領五頭威風凜凜的醒獅，攜同財神爺巡遊利東街，祝願大家財源廣進！

2月7日及14日利東街亦特別邀請書法家駐場，現場揮毫書寫充滿溫度的手寫揮春。另外，即日起至2026年3月22日的每個週末，利東街將帶來主題週末市集「WeekCommune」及多個節慶工作坊。

利東街新春呈獻「燈海桃林賀新歲」

日期：2026年1月29日至3月15日

時間：10am-11pm（每日5pm亮燈）

地點：灣仔利東街

北角匯 「花見春之園」人寵同樂

同位於港島區以春花主題打卡位，還有北角匯對出、東岸板道旁的北角海濱花園，即日至3月12日設立的「花見春之園」大型新春主題裝置。三大主題景區——「花舟迎春」、「花語之亭」及「花舞庭園」「花見春之園」，充滿節日喜慶，以柔美粉紅春花打造多個夢幻打卡場景！大家可走上「花舟迎春」新春花舟影相，寓意乘風啟航度過豐盛馬年。「花語之亭」有多個古典花燈，識影一定係「高炒」拍出被花燈包圍的氣勢。花舞庭園巨型櫻花樹最矚目，園中點綴數匹靈動喜氣的駿馬小品，寓意馬年吉祥，花開富貴。





入夜後，園區瞬變燈海秘境、花影婆娑，璀璨燈籠與迷人燈飾相映生輝！

商場將舉辦四大新春主題活動， 2026年2月14、15日情人節期間推出 「花仙子浪漫巡遊」，只需於「花見春之園」打卡拍照並上載至社交平台，即可免費獲贈花束。財神爺亦將於年初三至七驚喜現身，年初七更有金龍醒獅匯演，將節日歡樂氣氛推向高峰。

北角匯於新春期間舉辦一系列親子及寵物精彩活動，包括「毛孩爪到寶」新春行大運尋寶遊戲，只要游走於商場海濱不同位置及集齊蓋章即可換領精美禮品。VIPet Park室內毛孩樂園全面升級及免費開放，設有多個全新裝置，包括幸福摩天輪、型格打卡牆、毛孩滑梯、歷奇挑戰及休閒座位。即日至3月15日（逢星期六、日及公眾假期）舉行「萌寵市集」，帶來多個親子及寵物主題工作坊，市集匯聚本土手作及賀年精選產品。

「毛孩爪到寶」行大運尋寶之旅

蓋章日期： 即日起至換完即止

蓋章地點： 北角匯1-3期室外室內不同地點

換領時間： 上午10時至下午10時

換領地點： 北角匯二期一樓顧客服務中心

VIPet Park室內毛孩樂

園開放時間： 上午10時至下午10時

地點： 北角匯一期(酒店基座商場)1樓

北角匯「花見春之園」新春主題裝置

日期： 2026年1月21日至2026年3月12日

時間： 上午10時至晚上10時 （燈飾於每晚5時亮起）

地點： 北角海濱花園戶外新春主題裝置