性奴案發酵，衝擊英美政壇

美國富豪淫媒愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)曾引誘、脅迫眾多女子為美英政客和社會名流提供性服務，他後來被法庭定罪，幾年前死在獄中，實屬罪有應得。但相關案件涉及的英美政壇人物，目前仍是社會關注的焦點，有關愛潑斯坦案件的法律文件也變成了政治鬥爭的工具。隨著新一批檔案上周被美國官方解密，涉及此案的醜聞再度發酵，猶如深水炸彈爆炸，強烈衝擊倫敦和華盛頓的政壇。

新一批關於愛潑斯坦的檔案上周被美國官方解密 (AP)

文德森出賣機密，恐涉刑事罪行

倫敦的大新聞是，曾任內閣部長、歐盟貿易專員、英國駐美大使的工黨元老級人物文德森勳爵(Lord Peter Mandelson)，前天（1日）因嚴重涉及愛潑斯坦案，正式向工黨總書記遞交了退黨信，聲稱退黨目的是避免施紀賢首相領導的工黨政府受到進一步的牽連，因為施紀賢2024年入主唐寧街10號之後，曾提名文德森為英國駐美大使。隨著愈來愈多官方披露的法律文件顯示，文德森與愛潑斯坦關係密切，去年9月，施紀賢免去了文德森的大使職務，並為自己提名文德森出任駐美大使找理由，稱當時並不了解文德森的涉案深度。這個說法被外界廣泛質疑，基本上沒人相信，主要反對黨保守黨立即抓住機會向施紀賢發動攻擊，抨擊他只顧維護自己在工黨內的領導地位，不理黨友的道德操守。如今文德森無奈退黨，令剛剛結束中國之行的施紀賢不得不立即帶領內閣進入「危機公關模式」，想要趁熱打鐵、推銷落實在北京簽署的中英雙邊經貿與文化協議也力不從心。

此前有關文德森涉及愛潑斯坦案的焦點是他與愛潑斯坦的私人關係（有否參與愛潑斯坦的不道德或違法行為），以及愛潑斯坦是否曾向工黨捐款，從而觸犯英國的相關法律。但最近這批解密文件則涉及金錢與政策信息，讓人懷疑文德森可能涉嫌出賣國家機密，犯下刑事罪行。

英國駐美大使文德森因嚴重涉及愛潑斯坦案，向工黨總書記遞交了退黨信。(AP)

英國廣播公司(BBC)報道，上周解密的數百萬份文件中，包括只穿三角內褲的文德森與一位女士在一起，該女士的臉被有意遮住。眾多文件中還包括另一重要信息：在2003至2004年期間，愛潑斯坦分三次向文德森匯款，每次2.5萬美元，總共7.5萬美元。文德森對此的回應是，他不記得曾經收到過這幾筆款項，亦沒有這方面的記錄，也不知道相關文件的真實性。

在工黨領導人白高敦(Gordon Brown)接替貝理雅(Tony Blair)出任英國首相後，文德森再次被延攬入閣，出任商業部長。當時剛剛經歷了2008年全球金融風暴，英國政府正試圖改變政策，對大銀行的高管提高所得稅稅率，愛潑斯坦要求文德森推動改變政府的立場，而文德森在電郵中告訴愛潑斯坦，他在政府內加大努力，但英國財政部堅持不讓步。英國部長聽命於外國富豪，試圖對抗英國財政部的決策，這難道不是叛國行為？文德森還把向白高敦做匯報的一份文件用電郵發給愛潑斯坦，同時告訴對方，英國政府可能會出售土地等國有資產，這種通風報信不只是一般的洩密，實屬出賣國家重大利益。

白高敦（左）出任英國首相後，延攬文德森出任商業部長。(AP)

媒體披露的信息讓白高敦怒不可遏，他向《衛報》等媒體表示，他已致函現政府的高級官員，要求英國政府對當年金融危機期間所有洩露政府信息的行為作出更廣泛的調查，並將調查結果公之於眾。看來文德森被調查的案子會長路漫漫，而施紀賢對文德森的任命也將成為一個污點，對他未來的執政產生負面影響。

安德魯醜態畢露，再辱王室尊嚴

另一個媒體焦點是這批新檔案中，一些內容涉及已失去王室成員身份的英王查理斯之弟安德魯，包括他的一些不雅照片。有一個具體的個案是，2010年一位女士被愛潑斯坦安排乘搭飛機到倫敦，在王室的一處領地內為安德魯提供性服務。這種販賣人口和有組織賣淫活動，違反了英國法律，無疑再度令王室蒙羞，尊嚴受損。英國媒體報道稱，上次紐約法院審理性奴受害人起訴安德魯的案件時，為安德魯打官司提供律師費及庭外和解費的主要是英女王伊利沙伯二世，查理斯也有出錢。鑑於安德魯已經不是王室成員，下次再打官司，查理斯如果不替弟弟出錢，他自己的心理壓力可能會減輕一點，畢竟用納稅人的錢替這種不道德行為辯護實在是恥辱，而且必然會引起公憤。

英王查理斯之弟安德魯已失去王室成員身份 (AP)

克林頓同意作證，避免觸犯刑法

倫敦政壇的衝擊波已經足夠吸睛，華盛頓的最新進展更惹人關注。新解密的案件資料中，有很多涉及前總統克林頓當年與愛潑斯坦的密切交往，由於克林頓在總統任期內曾經與白宮實習生萊溫斯基鬧出過緋聞，並因對官方調查人員撒謊而險些遭到國會彈劾，所以公眾對克林頓與愛潑斯坦的關係非常感興趣，這是克林頓甩不掉的歷史包袱。美國媒體報道，克林頓此前拒絕去國會就他與愛潑斯坦的關係作證，但現在他和夫人希拉里同意出席國會眾議院下屬監管與政府改革委員會的相關聽證會。

媒體的報道稱，這將是歷史上首位前總統迫於國會傳召的壓力而向國會提供證詞，因為若拒絕作證，可被視作藐視國會傳召令，屬於犯罪行為，有可能被刑事起訴。美國人向國會作證是履行公民責任，各級政府官員、各類專家學者或重大事件的目擊證人都會應召前往國會山作證，但歷史上只有已故總統福特在總統任內向國會作證（解釋他特赦尼克遜的理由），而國會施壓促使前總統提供證詞則未有先例。經過此役，同樣在愛潑斯坦案中被屢次提及的特朗普，恐怕也要考慮自己下台後有沒有可能被國會傳召作證，以及那時該怎樣應付。

克林頓和夫人希拉里，將出席眾議院下屬監管與政府改革委員會的聽證會。(AP)

一位無恥的淫媒利用自己的財富操控迫害良家少女或迫使一些涉世不深的女人淪為性奴，向位高權重的政客和其他社會名流提供性服務，不僅徹底揭穿了這些「精英分子」偽君子真小人的可憎面目，也給美國政壇帶來前所未有的震盪，嚴重動搖民眾對體制的信賴，這是「公開愛潑斯坦案件檔案」這個口號所代表的民意。在2024年總統大選中，特朗普靠高喊這個口號爭取到不少選票，但他可能只想到公開檔案會打擊克林頓等民主黨人，沒想到迴力鏢會擊中他自己，這可能是他過去一年在此問題上立場多次改變的主要原因，他也因此而失去一些選民的支持。此案的下一個重要里程碑，將是克林頓夫婦前往國會山作證，從傳媒的角度來看，屆時肯定好戲連場。