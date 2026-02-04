歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

巴士安全帶風波
世事政情 港是港非

巴士安全帶風波
開箱 Clé de Peau Beauté 2026情人節限...
Beauty

開箱 Clé de Peau Beauté 2026情人節限...
抗老秘訣|研究揭女性40歲斷崖式衰老，醫生教6招保青春
醫學通識 健康解「迷」

抗老秘訣|研究揭女性40歲斷崖式衰老，醫生教6招保青春
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
小作文
股市動向

小作文

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　市場常有「小作文」，即是有些傳言，傳到似層層，帶動市場的暴升或暴跌，昨日（3日）港股就碰上個「小作文」。

 

　　高開的港A股上午10點開始同步跳水，先是寒武紀(滬:688256)盤中一度跳水12%，緊接著世紀華通(深:002602)跌8%。

 

　　港股科技巨頭也無一倖免，快手(01024)盤中深跌跌7%、騰訊(00700)跌6%、阿里(09988)跌4%，拖累恒生科技指數一度跌3%……（見圖一）

 

　　所有人都在問：發生了甚麼？

 

多間公司緊急闢謠

 

　　另一則小作文更是堪稱與時俱進，在市場還在消化電訊運營三巨頭上調增值稅影響時，直接放出事關遊戲、金融、互聯網增值服務或要上調稅率，向白酒行業看齊的傳言。

 

　　於是，被砸得一臉懵的股民，中午邊吃麵邊看著公司排隊緊急闢謠：

 

　　寒武紀緊急發布嚴正聲明：公司近期從未組織任何小範圍交流，沒有出具過任何年度、季度營業收入指引數據。

 

　　多家遊戲公司回應：遊戲行業稅率向白酒看齊為不實消息。

 

　　關於「高新技術企業認定及相關稅收新政」更是老調重彈，從2019年起就流傳各個版本，上一次還是2025年12月16日，最終也沒有落實。

 

　　華創證券認為，上述傳聞屬於過度推演，並沒有切實的依據；同時，互聯網企業加稅或直接傳導致C端消費者，這與目前促進消費的大方針相悖，邏輯不可外推。

 

　　光大證券更是指出上述小作文稅種混淆，存在常識性錯誤。

 

　　一通緊急闢謠下，虛驚一場的資金午後開盤重新幹活，大盤下午2點開始大反攻，上證指數漲超1%，深證成指漲超2%。

 

　　市場總是充滿噪音，如果總是因為一個模棱兩可的消息上躥下跳，長此以往，交易損耗將成為投資最重的成本。

 

　　與其起關注一些坊間小道消息，不如將視線放在研究：開年一個月，資金究竟在交易甚麼，更有意思。

 

　　資金在交易甚麼？明（5日）續。

 

　　

小作文

小作文

小作文

小作文

小作文

小作文

小作文

小作文

小作文

小作文

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#股市#港股#寒武紀#世紀華通#快手#騰訊#阿里巴巴#恒生科技指數#電訊運營商#增值稅#遊戲行業#金融行業#互聯網行業#增值服務#稅率#白酒行業#華創證券#光大證券#上調增值稅#中資電信股#科網股
Add a comment ...Add a comment ...
今周看日息
更多政政經經文章
今周看日息

投票區

巴拿馬裁定長和港口合同違憲
192
|
1

你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？

78%
不會
22%
無意見
0%
投票期：2026-02-02 ~ 2026-03-02
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處