中海油ELN一成折讓，年息9.33厘

上兩次提到，在我建議的三合一退休方案中，最後三分之一資產，將會是一籃子的定息工具，當中可以包括ELN（Equity Linked Note，股票掛勾票據）這類金融產品。

但我必須強調多一次，如果閣下真的選擇將部分退休資金買ELN的話，你本身必須對股票有一定認識，因為如果你連股票都不甚了解的話，就不應該投資於比股票更複雜的衍生工具，這是未學行先學走的行為，「跌倒」的機會很大。

但如果你只以有限資金，以及以高息股為主要掛勾對象，更有心理準備可能要以「高價」買入掛勾股票的話，投資像ELN這種相對簡單的「衍生工具」也是無妨的。

上兩次我已經介紹過ELN的特性，但我想再強調一點，所謂的「高息」，背後其實是期權金，而期權金多少，主要的決定因素是該掛勾股票的波幅。如果該股票的波幅愈大，期權金或「利息」就愈高。

以我手上一些上周四報價的ELN為例，一向波幅較大的港交所(00388)，3個月期、行使價97%（即是當港交所股價在到期日時等於或低於現價的97%，你就要以這個折讓價買入港交所）的港交所掛勾票據，年息率可以高達18厘；如果是半年期的，年息率可達14.9厘。

在此我要補充一點，近年流行較貼價的ELN，即是只比現價低3%至5%的，比較價外的選擇會較少。

如果以另一隻股息不俗的中移動(00941)為例，同樣是3個月期、行使價97%，年息率6.57厘；如果是半年期的話，行使價同樣是97%，年息率8.2厘。息率明顯比港交所低，但意味中移動的波幅低於港交所。

中海油股價的波幅，介乎港交所與中移動之間。(Shutterstock)

以近期的市況來說，介乎港交所和中移動之間，我會傾向揀中海油(00883)，如果是折讓一成，即行使價90%，3個月期，年利率8.26厘；如果半年期，年利率9.33厘，算是不錯的選擇。

但大家要留意，就算是相同的股票，在不同的市況下，息率都可能不同，例如去年4月的大跌市和9月的升市時，大部分股票的波幅都會擴大，因此，它們的「息率」都會上升。

相反，如果你是在牛皮市時買入ELN，則大部分股票的「息率」都會下跌，因為這時的股票波幅都收窄了！

最後我想再補充一點，投資ELN是很微妙的事，當股市波幅擴大時，「息率」便會提高，但接貨機會增加；但如果股市波幅收窄時，「息率」便會下跌，但接貨機會減少，可以長做長有。

兩者各有各好，但如果要我選擇，我始終認為，退休人士應該特別小心，所以我還是建議在牛皮市時投資ELN。

