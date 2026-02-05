職場必學｜學懂3個職場說話技巧，助你跑贏好多人

Threads 上一個職場小故事，某日公司午飯時老細不停扭動手腕「呢幾日手腕突然好痠痛」。不少同事關心老細手腕情況，叫佢多敷冰／熱包、食補充品等，但一位新同事大叫「嘩，老細你隻新錶好靚呀」。雖然新同事工作能力一般，觀察力同說話能力必定100分。「識字好過識人」，但其實「識講嘢」都好重要。職場上不論老手定初哥，好多時說話或開會內容空泛、欠缺方向、為講而講，2小時會議內容摘要後只得2 分鐘材料，呢類通病必定令對方窒息。三個基本而簡單嘅小技巧，能令你嘅說話喺人群中更響亮。

「思考過程留在心中」

職場上好多人習慣將自己思考過程邊講邊做。不論開會時「我見到人流由9千升到2萬2千，兩者相減等於上升1萬3千，即上升144%」，還是自己一個喺位工作時「等我試下搵搵資料庫有冇記錄先。Oh原來冇，好，咁我打俾Peter問下先」等等。呢類冇意義內容除拖慢會議進度亦令旁人討厭。其實你嘅思考過程冇人想知，講太多只會令人覺得你思考能力慢，需要每一句重組先能得出結論。尤其係同老細開會時，除非係一啲比較複雜或意想不到嘅論點需要詳細解說外，否則都必須「一句起，兩句止」直接切入重點。

清晰自己頭腦，減少煩人內容。

「講重點」

筆者早前同一名高層商議新項目，佢每次會議雖然有好多內容，但全部都係「重點嘅外圍」而非核心。當遇到提問時亦只會「擦邊皮」式回應，久而久之我再冇出席佢主持嘅會議。說話時清楚自己重點何在係十分重要，呢句話聽落好蠢，但好少人做到。數出有幾多重點，一來表達時更有條理，二來亦能清晰知道該重點是否「真重點」。建議每次演講或開會前，嘗試喺海腦中準備一份word docs文件，docs中有幾多個bullet points，而每個bullet points下面又有幾多sub-bullet points或例子等。以上方式能令你有一個明確嘅思考方向，之後說話內容就自然變得有力。另外，如遇到未能即時解決或回應嘅提問時，你當刻嘅重點就變成「暫時未有答案，需整理更多資料後先能作結」。直言自己不足，好過轉彎抹角地辯解，更有大將之風。

「冇重點」亦係「重點」。

「有記憶點嘅Keywords」

唔好諗得過分複雜，並非次次開會都要諗一句sound bite去震撼人心。所謂keyword 其實係即時能令人簡單理順內容嘅字句，同時能更輕易捉緊你所表達嘅重點，例如筆者最常用「第一」同「最後」。不論你內容有幾多論點都好，「首先」／「第一」呢類字眼一出現時，都能抓住對方專注力，如開會時當聽到「第一」大多數人都會喺筆記寫上「1 」字。而「最後」功能亦差不多，抓住專注力亦令對方知道你演講進度已近尾聲。當然以上並非萬能key，但只要了解當中概念，就能產出合適自己嘅keywords。

最後緊記，凡事完結時加句Thank you／謝謝各位，係keyword亦係禮貌，看似簡單但職場上有一半人都欠缺呢類sense。

能夠喺老細／高層面前演講嘅機會未必多，千萬唔好令老細覺得聽你講嘢「好辛苦」，咁樣你已經跑贏好多人。以上事情並非甚麼「Rocket science」，只係簡單而有用嘅細節位，而細節就係分辨同事間嘅高低。