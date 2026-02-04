機場快綫優惠︱小童免費＋樂悠咭半價往返，快閃遊戲贏機票/來回車票七折

新年準備出遊避年？未出發，先要玩機場快綫新推「快到彈起」網上及限定街頭挑戰，成功於挑戰中顯示「24:00」時撳掣「彈」起，即有機會贏機票或來回車票七折優惠券！除此之外，機場快綫由即日至 2026 年 3 月 1 日送上一系列「冬日出行優惠」，包括小童免費往/返機場或博覽館、樂悠咭半價往/返機場，方便一家大小親子旅行出行。

由市區搭機場快綫只需 24 分鐘直達機場

機場快綫推出全新「快到彈起」網上及限定街頭挑戰，大家可以遊戲中有機會贏取免費來回首爾機票、機場快綫來回車票或其他豐富獎品，超過 50,000 份！

機場快綫網上極速之旅

網上挑戰簡單易玩，只需進入手機版活動網頁(https://www.thespeedybounce.com.hk) 登入 Google Account，參加挑戰並成功按中「24:00」的顯示時間，令機鐵仔彈起，即可贏取機場快綫來回車票半價電子優惠券！

如果於「23:00–25:00」之間令機鐵仔彈起，則可獲得機場快綫來回車票七折電子優惠券。 每日達成「23:00-25:00」，包括「24:00」，即可同時贏取每日獎品 20 MTR 分。

街頭快閃挑戰贏取機票

2 月 7、8、14、15 日在中環、銅鑼灣、旺角及沙田 鬧市街頭舉行限定的「快到彈起」街頭快閃挑戰。參加者只需坐上 1:1 實物比例的機場快綫車廂舒適座椅，座椅前後設有計時器。當計時器顯示「24:00」時成功「彈」起，即有機會贏取：

• 首爾單人來回機票

• 雙人機場快綫來回車票

若挑戰成功於「23:00–25:00」（除「24:00」外），亦可獲得來回車票七折電子優惠券！

註: 挑戰活動中之計時為遊戲機制，非現實秒速，並受有關條款及細則約束。網上挑戰的獎品數量將於每天早上 9 時正更新。

小童免費往/返機場或博覽館

機場快綫即日起至 2026 年 3 月 1 日舉行「冬日出行優惠」，方便一家大小親子旅行，優惠價搭乘機場快綫往/返機場。活動期間，3 至 11 歲持有效小童八達通的乘客，可免費乘搭機場快綫往返香港、九龍或青衣站與機場站; 或由市區(香港、九龍或青衣站) 出發，免費即日往返博覽館站。

樂悠咭半價往/返機場

60 歲或以上持有效樂悠咭的乘客，則可享半價八達通車費優惠。家中有喜歡觀看表演或展覽的小朋友，記得把握機會，一家大小一同乘搭機場快綫由市區各站即日來回博覽館站，觀看精彩節目的同時，可以專享免費乘搭禮遇。

團體票優惠延長

團體出行繼續可以享有優惠票價！由即日至 2026 年 8 月 31 日，無論是 2 人、3 人或 4 人同行，只需⼀同前往機場快綫客務中⼼(博覽館站除外)購買單程團體票，即可以五八折優惠價乘搭機場快綫往/返機場站，每人平均低至 HK$42.5。快與三五知己把握良機，一同相約愉快之旅。